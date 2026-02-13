Összevissza beszél a norvég legenda, honfitársa után az ünneprontó utód is visszaszólt neki

A 2025-ös trondheimi északisí-világbajnokságon a házigazdáknak óriási öröm volt, hogy Johannes Hösflot Klaebo vezérletével a férfisífutók összes versenyszámában norvég aranyérem született. Az már kevésbé, hogy a nőknél hatból hat távon nyertek a svédek. A zárónapon, 50 kilométeres női sífutásban a saroksérüléssel bajlódó Frida Karlsson két norvég riválisát hajrázta le, így Therese Johaug egy vb-bronzéremmel vonult vissza. A 37 éves klasszis korábban téli olimpiai játékokon négy, világbajnokságokon tizennégy aranyat gyűjtött, így ez a bronz leginkább az időzítése miatt emlékezetes. Valamint Johaug versenyt követő nyilatkozata miatt: – Frida szinte folyamatosan rásíelt a léceimre és teljesen feleslegesen összeütköztek a botjaink. Nagyon untam, idegesített. Ilyenkor lehetne egy kis tiszteletet mutatni az elöl haladónak, bőven elfért volna másik nyomban. Rákiabáltam néhányszor, de nem törődött vele és nem is válaszolt – mondta a norvég.

A svéd Frida Karlsson Therese Johaug előtt zárta a norvég sífutó vb-búcsúját, és most a téli olimpiai teljesítményét is felülmúlhatja Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Frida Karlsson Therese Johaug téli olimpiai szereplését is felülmúlhatja

Karlsson már 19 évesen a svéd váltóval szerzett vb-címmel, majd egy egyéni világkupa-győzelemmel is berobbant a sífutás legjobbjai közé, ám – részben Johaug dominanciája és a sérülései miatt – az igazán nagy egyéni sikerre várnia kellett. Világversenyeken rengeteg ezüst- és bronzérmet szerzett az elmúlt években: a pekingi olimpiáról például egy váltóbronza van, emellett pedig világbajnokságokon már tíz egyéni dobogós helyezése. Az egyetlen egyéni aranyát az említett trondheimi 50 kilométeres verseny jelentette – múlt hétig.

Bár novemberben nyert egy finnországi vk-viadalt, ezt követően nem alakult jól a 26 éves Frida Karlsson idénye, a Tour de Skin is gyengélkedett a sorozat 2023-as bajnokaként. Azután egy hónapig készült az olimpiára, ahol négy évvel korábban egyéniben egy 5. és egy 12. helyet gyűjtött. Nem lehetett tudni, milyen formában. Johaug megelőlegezte, hogy nem túl jóban: – Úgy érzem, Frida még mindig nagyon hullámzó teljesítményt nyújt, nem stabilizálódott eléggé. Nem érzem úgy, hogy egyértelmű esélyese lenne annak, hogy idén több olimpiai aranyérmet nyerjen. Egyes versenyeken messze lemarad, aztán a mezőny élén van, majd a legutóbbi világkupafutamokon ismét kissé visszaesett.

Több idei versenyen is csalódást okozott nekem. Rukában jó volt, de utána…

– mondta a szakértőként dolgozó norvég a milánói–cortinai ötkarikás játékok kezdete előtt. A szavaival szembesített Karlsson csak mosolygott rajta, és megjegyezte, szerinte Johaugnak a begyében van, és ő érzi, hogy fejlődött. Mint kiderült, utóbbi dologban igaza lett.