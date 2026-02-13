téli olimpia 2026Therese JohaugFrida KarlssonSífutás

Összevissza beszél a norvég legenda, honfitársa után az ünneprontó utód is visszaszólt neki

A 2026. évi téli olimpiai játékokon női sífutásban Therese Johaug útját jár(hat)ja Frida Karlsson. A svéd sífutó az eddigi két versenyszámában nagy fölénnyel lett aranyérmes, és még gyűjthet akár ugyanennyi olimpiai bajnoki címet. A tavaly visszavonult norvég klasszis előzetesen kritizálta utódját, akit már Johaug honfitársai is méltatnak – a milánói–cortinai játékok alatt pedig újabb szóváltásba keveredtek a felek.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 11:54
Frida Karlsson két olimpiai aranyat már gyűjtött, szombaton a svéd váltóval a harmadikat is megszerezheti Fotó: Anadolu via AFP/Cemal Yurttas
A 2025-ös trondheimi északisí-világbajnokságon a házigazdáknak óriási öröm volt, hogy Johannes Hösflot Klaebo vezérletével a férfisífutók összes versenyszámában norvég aranyérem született. Az már kevésbé, hogy a nőknél hatból hat távon nyertek a svédek. A zárónapon, 50 kilométeres női sífutásban a saroksérüléssel bajlódó Frida Karlsson két norvég riválisát hajrázta le, így Therese Johaug egy vb-bronzéremmel vonult vissza. A 37 éves klasszis korábban téli olimpiai játékokon négy, világbajnokságokon tizennégy aranyat gyűjtött, így ez a bronz leginkább az időzítése miatt emlékezetes. Valamint Johaug versenyt követő nyilatkozata miatt: – Frida szinte folyamatosan rásíelt a léceimre és teljesen feleslegesen összeütköztek a botjaink. Nagyon untam, idegesített. Ilyenkor lehetne egy kis tiszteletet mutatni az elöl haladónak, bőven elfért volna másik nyomban. Rákiabáltam néhányszor, de nem törődött vele és nem is válaszolt – mondta a norvég.

A svéd Frida Karlsson Therese Johaug előtt zárta a norvég sífutó vb-búcsúját, és most a téli olimpiai teljesítményét is felülmúlhatja
A svéd Frida Karlsson Therese Johaug előtt zárta a norvég sífutó vb-búcsúját, és most a téli olimpiai teljesítményét is felülmúlhatja Fotó: AFP/Jonathan Nackstrand

Frida Karlsson Therese Johaug téli olimpiai szereplését is felülmúlhatja

Karlsson már 19 évesen a svéd váltóval szerzett vb-címmel, majd egy egyéni világkupa-győzelemmel is berobbant a sífutás legjobbjai közé, ám – részben Johaug dominanciája és a sérülései miatt – az igazán nagy egyéni sikerre várnia kellett. Világversenyeken rengeteg ezüst- és bronzérmet szerzett az elmúlt években: a pekingi olimpiáról például egy váltóbronza van, emellett pedig világbajnokságokon már tíz egyéni dobogós helyezése. Az egyetlen egyéni aranyát az említett trondheimi 50 kilométeres verseny jelentette – múlt hétig.

Bár novemberben nyert egy finnországi vk-viadalt, ezt követően nem alakult jól a 26 éves Frida Karlsson idénye, a Tour de Skin is gyengélkedett a sorozat 2023-as bajnokaként. Azután egy hónapig készült az olimpiára, ahol négy évvel korábban egyéniben egy 5. és egy 12. helyet gyűjtött. Nem lehetett tudni, milyen formában. Johaug megelőlegezte, hogy nem túl jóban: – Úgy érzem, Frida még mindig nagyon hullámzó teljesítményt nyújt, nem stabilizálódott eléggé. Nem érzem úgy, hogy egyértelmű esélyese lenne annak, hogy idén több olimpiai aranyérmet nyerjen. Egyes versenyeken messze lemarad, aztán a mezőny élén van, majd a legutóbbi világkupafutamokon ismét kissé visszaesett. 

Több idei versenyen is csalódást okozott nekem. Rukában jó volt, de utána…

– mondta a szakértőként dolgozó norvég a milánói–cortinai ötkarikás játékok kezdete előtt. A szavaival szembesített Karlsson csak mosolygott rajta, és megjegyezte, szerinte Johaugnak a begyében van, és ő érzi, hogy fejlődött. Mint kiderült, utóbbi dologban igaza lett.

Therese Johaug négy éve Pekingben mindhárom hosszú egyéni távon aranyérmes lett úgy, hogy csak az egyik versenyen kellett a győzelemért izgulnia a hajrában. Váltóban lemaradt a dobogóról. Frida Karlsson idén az eddigi két versenyszámát óriási fölénnyel megnyerve lett olimpiai bajnok, és még további két aranyérmet szerezhet, azaz Val di Fiemmében felülmúlhatja Johaug pekingi szereplését is.

Frida Karlsson (balra) és Therese Johaug szurkálódása a sífutásban jelenlévő svéd–norvég rivalizálást is jól példázza
Frida Karlsson (balra) és Therese Johaug szurkálódása a sífutásban jelenlévő svéd–norvég rivalizálást is jól példázza Fotó: AFP/Joe Klamar

A férfiaknál norvég, a nőknél svéd tarolás lehet sífutásban

A svéd sífutó már a síatlon megnyerése után is üzent norvég elődjének: – Örülök, hogy megmutattam neki – mondta. A csütörtöki egyéni indításos versenyszámban aratott, Johaugénál is döbbenetesebb fölényű siker után aztán már Norvégiában is úgy írt a szakértő Torgeir Björn Karlssonról, hogy szabad stílusban magasabb technikai szintet képvisel, mint anno Johaug vagy a nyolcszoros olimpiai bajnok Marit Björgen. Emellett pedig immáron Therese Johaug is jobb véleménnyel van róla: – Egy olyan lányt látunk, aki azt mondta: »Therese, most megmutatom neked«. Amit most látunk, az egy elképesztő csúcsszint, de a Tour de Ski során szerzett 13. és 15. helyei alapján tényleg hullámzó a teljesítménye. 

Most mondjam azt, hogy megnyerheti a többi számot is, hogy aztán meghallgathassuk, mit szól hozzá? Minden esélye megvan, hogy további aranyakat nyerjen…

nyilatkozta a norvég klasszis, aki már elismerte a svéd kiváló formáját és versenyszellemét is.

Ahogyan Johaug megjósolta, Karlsson valóban nem hagyta szó nélkül a kijelentést: – Eléggé megváltozott a véleménye… Pár napja még azt mondta, hogy az elmúlt négy évben nem fejlődtem, most meg már azt, hogy az összes aranyérmet megnyerhetem. Nem is tudom… De azért nem gondolok rá annyit, mint hinné – mondta mosolyogva a svéd bajnoknő.

1/20 Képeken a téli olimpia eddigi leglátványosabb pillanatai

Karlsson szombaton a svéd váltóval szerezheti meg a harmadik olimpiai aranyérmét, majd jövő vasárnap az 50 kilométeres versenyszámot is esélyesként várja annak ellenére, hogy utóbbit nem a neki kedvesebb szabad, hanem klasszikus stílusban rendezik meg. A svédek pedig emellett a sprinttávokon is favoritok: egyéniben már taroltak, csapatban pedig szerdán érhetnek fel a csúcsra.

A norvégok pedig leginkább abban reménykedhetnek, hogy Klaebo a világbajnokság után az olimpián is öt-hat távon aranyérmes lesz, amellyel Michael Phelps mögé lépne fel az ötkarikás érmesek örökrangsorában. A milánói–cortinai játékokon eddig kettőből kettőnél jár, pénteken a harmadik aranyát is megszerezheti.

 

