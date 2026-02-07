Máris elvesztette a pályán megszerzett olimpiai érmét a világbajnok

Négy éve Therese Johaug nyerte a síatlont az olimpián, a norvég sífutóklasszis azóta kétszer is visszavonult. A pekingi olimpia óta rendezett két vb-n Ebba Andersson nyerte a klasszikus és a szabadstílust ötvöző számot, a svéd–norvég párharcban előbbiek tűntek esélyesebbnek, Andersson, Frida Karlsson és Jonna Sundling révén. Johaug viszont Karlssont nem tartotta sokra.

Ekkor még megvolt Ebba Andersson ezüstérme: mellette a győztes Frida Karlsson és a bronzérmes Heidi Weng a milánói–cortinai téli olimpia dobogóján Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik

– Frida még mindig kiegyensúlyozatlan. Egyes versenyeken lenyűgöző, de nem egyértelmű, hogy olimpiai aranyak nyerésére esélyes idén – nyilatkozta Johaug.

Karlsson arannyal válaszolt Johaug kritikájára

Hogy nyer-e több aranyat Karlsson, az még a jövő zenéje, de síatlonban fölényes győzelmet aratott, elképesztő tempót diktálva mindenkit leszakított, a második helyezett Andersson előtt is 51 másodperc előnyt dolgozott ki a 20 kilométeres táv végére. Ennél is nagyobb lehetett volna a különbség, csakhogy Karlsson biztos sikere tudatában a célegyenesben már ünnepelt, svéd zászlót is szerzett magának az egyik szurkolótól.

Örülök, hogy megmutattam neki

– felelte Johaug kritikájára a sikere után Karlsson.

Téli olimpia: eltört Andersson érme

Bár uralkodó világbajnokként érkezett, Andersson is örült a második helynek, ugyanis olimpián egyéni számban még érmet sem nyert korábban. Igaz, a mostani ezüstöt sem őrizgette sokáig.