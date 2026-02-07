téli olimpia 2026Frida KarlssonEbba AnderssonSífutássíugrás

Máris elvesztette a pályán megszerzett olimpiai érmét a világbajnok

A 2026-os milánói–cortinai téli olimpia első sífutóversenyében, női síatlonban kettős svéd siker született: Frida Karlsson győzött a szám uralkodó világbajnoka, Ebba Andersson előtt. Karlsson csattanós választ adott a pekingi győztes Therese Johaugnak, s Andersson sem volt csalódott a második helye miatt, azt annál inkább bánta, hogy máris összetört az ezüstérme. Az első éremosztó napon befejezett öt számban öt különböző ország szerzett aranyérmet: Svédország mellett a rendező Olaszország, valamint Norvégia, Svájc és Japán ünnepelhetett.

A svéd sífutó, Ebba Andersson a legutóbbi két vb-n megnyerte a síatlont, a téli olimpia során második lett Frida Karlsson mögött, s aztán az ezüstérme is eltört Fotó: Xinhua via AFP/Peng Ziyang
Négy éve Therese Johaug nyerte a síatlont az olimpián, a norvég sífutóklasszis azóta kétszer is visszavonult. A pekingi olimpia óta rendezett két vb-n Ebba Andersson nyerte a klasszikus és a szabadstílust ötvöző számot, a svéd–norvég párharcban előbbiek tűntek esélyesebbnek, Andersson, Frida Karlsson és Jonna Sundling révén. Johaug viszont Karlssont nem tartotta sokra.

Ekkor még megvolt Ebba Andersson ezüstérme: mellette a győztes Frida Karlsson és a bronzérmes Heidi Weng a milánói–cortinai téli olimpia dobogóján
Ekkor még megvolt Ebba Andersson ezüstérme: mellette a győztes Frida Karlsson és a bronzérmes Heidi Weng a milánói–cortinai téli olimpia dobogóján Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik

– Frida még mindig kiegyensúlyozatlan. Egyes versenyeken lenyűgöző, de nem egyértelmű, hogy olimpiai aranyak nyerésére esélyes idén – nyilatkozta Johaug.

Karlsson arannyal válaszolt Johaug kritikájára

Hogy nyer-e több aranyat Karlsson, az még a jövő zenéje, de síatlonban fölényes győzelmet aratott, elképesztő tempót diktálva mindenkit leszakított, a második helyezett Andersson előtt is 51 másodperc előnyt dolgozott ki a 20 kilométeres táv végére. Ennél is nagyobb lehetett volna a különbség, csakhogy Karlsson biztos sikere tudatában a célegyenesben már ünnepelt, svéd zászlót is szerzett magának az egyik szurkolótól.

Örülök, hogy megmutattam neki

– felelte Johaug kritikájára a sikere után Karlsson.

Téli olimpia: eltört Andersson érme

Bár uralkodó világbajnokként érkezett, Andersson is örült a második helynek, ugyanis olimpián egyéni számban még érmet sem nyert korábban. Igaz, a mostani ezüstöt sem őrizgette sokáig.

– Frida után rohantam, és a nagy sietségben az érem két darabban a földön kötött ki. Remélem, a szervezőknek van B tervük eltört érmek esetére – mesélt a balesetről Andersson, akinek van még néhány versenyszámban esélye, hogy újabb érmet szerezzen magának, s talán a következőre már jobban vigyáz.

Prevc kikapott, hármas holtverseny az olimpiai éremtáblázat élén

Sífutásban a norvégoknak csak bronz jutott Heidi Weng révén a nyitónapon, ellenben síugrásban meglepetésaranynak örülhettek, Anna Odine Ström nyert a nagy esélyes Nika Prevc előtt.

Norvégia holtversenyben vezeti egy nap után az éremtáblázatot, ugyanúgy egy-egy aranyat, ezüstöt és bronzot gyűjtött, mint Olaszország és Japán. A hazaiak a gyorskorcsolyázó Francesca Lollobrigida érzelmes diadalát ünnepelhették, a japánok kettős győzelmet arattak a férfi hódeszkások big air versenyszámában. A téli olimpia első aranyérmét a svájci lesikló, Franjo von Allmen nyerte.

 

