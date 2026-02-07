transznemű versenyzőNOBKirsty Coventry

Rossz hír a transznemű sportolóknak, bekeményít a NOB

Úgy tűnik, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megunta azt a cirkuszt, ami a transznemű sportolók körül az elmúlt években zajlott. A NOB most minden sportágra vonatkozó egységes szabályozást hoz a transznemű sportolók ügyében.

Magyar Nemzet
2026. 02. 07. 19:22
Imane Helif, aki a párizsi olimpia ökölvívótornáján legyőzte Hámori Lucát Fotó: AYTAC UNAL Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság olyan egységes, minden sportágra kiterjedő szabályozást hozhat a transznemű sportolók ügyében, amire nagyon sokan és nagyon régóta várnak. A szabályozás arról szól, hogy a transznemű sportolók a jövőben milyen feltételekkel vehetnek részt az olimpiákon, illetve más versenyeken.

transznemű sportolók
Laurel Hubbard, a transznemű sportolók egyike Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A transznemű sportolók szabályozása

A NOB most arról számolt be, hogy a sportági világszövetségek vezetői meg tudtak egyezni. Ugyanakkor ennek részleteit nem hozták nyilvánosságra. A NOB új elnöke, Kirsty Covenrty azt mondta, hogy később ismertetik a részleteket. Egy szombati cikk szerint, amit a Reuters írt meg, 

arra lehet számítani, hogy a transznemű sportolók indulását jelentősen szigorítani fogják, már abban az esetben, ha ezek a sportolók a nők között szeretnének indulni.

Fontos kitétel az is, hogy a nemváltoztató műtétekre mikor került sor. Ha az illető a pubertáskor után esett át a beavatkozáson, még szigorúbb eljárásra számíthat.

A NOB végre rendet tesz

Mindez nagyon fontos előrelépés és változás a korábbiakhoz képest. A Thomas Bach által vezetett NOB korábban elzárkózott attól, hogy ebben a fontos kérdésben állást foglaljon. A labdát inkább átpasszolták a sportági világszövetségeknek, amelyek azt csináltak, amit csak akartak. Volt olyan világszövetség (például a rögbi), amely egyáltalán nem engedélyezte a transznemű sportolók indulását. Ugyanakkor a Nemzetközi Úszószövetség szemet hunyt mindezek felett. Az új NOB-elnök, Kirsty Covenrty azonban teljesen más álláspontot képviselt. Már tavaly nyári megválasztása után azt mondta, hogy rendet kell tenni ebben a kérdésben. Nos, úgy tűnik, hogy a rendcsinálás megkezdődött.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az olimpiai játékokon eddig kevés transznemű sportoló indult el. Az első vihart talán az kavarta, amikor a 2021-es tokiói olimpián a női súlyemelők között megjelent Laurel Hubbard Új-Zélandról. 

A magyar sportot is közvetlenül érintette a 2024-es párizsi olimpián a női ökölvívótornán történt eset, amikor az algériai Imane Helif legyőzte Hámori Lucát.

 Már akkor tudni lehetett, hogy Helif korábban hormonkezelést kapott, bár tagadta, hogy transznemű lenne.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szakos Enikő
idezojeleknemzeti közszolgálati egyetem

Hogyan érdemes egyetemet választani?

Szakos Enikő avatarja

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a diákok valós szakmai helyzetekben próbálhatják ki tudásukat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.