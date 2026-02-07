Rossz hír a transznemű sportolóknak, bekeményít a NOB

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság olyan egységes, minden sportágra kiterjedő szabályozást hozhat a transznemű sportolók ügyében, amire nagyon sokan és nagyon régóta várnak. A szabályozás arról szól, hogy a transznemű sportolók a jövőben milyen feltételekkel vehetnek részt az olimpiákon, illetve más versenyeken.

Laurel Hubbard, a transznemű sportolók egyike Fotó: WILLIAM WEST/AFP

A transznemű sportolók szabályozása

A NOB most arról számolt be, hogy a sportági világszövetségek vezetői meg tudtak egyezni. Ugyanakkor ennek részleteit nem hozták nyilvánosságra. A NOB új elnöke, Kirsty Covenrty azt mondta, hogy később ismertetik a részleteket. Egy szombati cikk szerint, amit a Reuters írt meg,

arra lehet számítani, hogy a transznemű sportolók indulását jelentősen szigorítani fogják, már abban az esetben, ha ezek a sportolók a nők között szeretnének indulni.

Fontos kitétel az is, hogy a nemváltoztató műtétekre mikor került sor. Ha az illető a pubertáskor után esett át a beavatkozáson, még szigorúbb eljárásra számíthat.

A NOB végre rendet tesz

Mindez nagyon fontos előrelépés és változás a korábbiakhoz képest. A Thomas Bach által vezetett NOB korábban elzárkózott attól, hogy ebben a fontos kérdésben állást foglaljon. A labdát inkább átpasszolták a sportági világszövetségeknek, amelyek azt csináltak, amit csak akartak. Volt olyan világszövetség (például a rögbi), amely egyáltalán nem engedélyezte a transznemű sportolók indulását. Ugyanakkor a Nemzetközi Úszószövetség szemet hunyt mindezek felett. Az új NOB-elnök, Kirsty Covenrty azonban teljesen más álláspontot képviselt. Már tavaly nyári megválasztása után azt mondta, hogy rendet kell tenni ebben a kérdésben. Nos, úgy tűnik, hogy a rendcsinálás megkezdődött.

Ugyanakkor az is igaz, hogy az olimpiai játékokon eddig kevés transznemű sportoló indult el. Az első vihart talán az kavarta, amikor a 2021-es tokiói olimpián a női súlyemelők között megjelent Laurel Hubbard Új-Zélandról.

A magyar sportot is közvetlenül érintette a 2024-es párizsi olimpián a női ökölvívótornán történt eset, amikor az algériai Imane Helif legyőzte Hámori Lucát.

Már akkor tudni lehetett, hogy Helif korábban hormonkezelést kapott, bár tagadta, hogy transznemű lenne.