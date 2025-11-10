Történelmi döntés: a NOB kitiltja a transznemű sportolókat az olimpiáról

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtiltja, hogy transznemű sportolók az olimpia női versenyszámaiban induljanak Los Angelesben. A döntést hamarosan hivatalosan is bejelentik, de a brit média már most megtudta a részleteket.

Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke

(Fotó: PIERO CRUCIATTI / ANADOLU)

Lépett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

A hivatalos bejelentésre pár hetet várni kell még, azt 2026 elején teszik meg. A döntés hátterében az áll, hogy a NOB teszteket végzett el annak megállapítására, hogy a férfiként született, de időközben transzneművé vált sportolók élveznek-e bármilyen előnyt az igazi nőkkel szemben? A tesztek eredményét nem hozták nyilvánosságra, de sejthető, hogy milyen eredményre jutottak.

A NOB élén ebben az évben váltás történt, a német Thomas Bach befejezte tevékenységét, helyét a zimbabwei úszó olimpiai bajnoknő, Kirsty Coventry foglalta el. Coventry a megválasztása után azonnal jelezte, hogy ebben a kérdésben rendet kell tenni.

Kicsit bonyolultabb a helyzet az olimpián kívüli világversenyekkel, azaz a világbajnokságokkal vagy Európa-bajnokságokkal kapcsolatban, ezeknek a rendezése ugyanis az adott világszövetségek feladata, és ebbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem szólhat bele. Márpedig ezek a szövetségek teljesen másképpen ítélik meg ezt a kérdést.

Az algériai bokszoló párizsi botránya

A párizsi olimpián a magyarok számára is emlékezetes marad, hogy az olimpiai bajnoki címet szerző Imane Helif a női ökölvívók között indult és az aranyéremig vezető úton Hámori Lucát is legyőzte. Heliffel kapcsolatban már az olimpia előtt megjelentek azok a vélekedések, hogy nem nő, hanem férfi. Ennek ellenére elindulhatott az ötkarikás játékokon. Azóta azonban változott az ő helyzete is. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség idén már nem engedte kötelek közé Helifet a sportág női világbajnokságán. Ezt egészen addig nem is teheti meg, amíg nem veti magát alá teljes körű nemi tesztnek. Helif azonban erre nem volt hajlandó.

Az algériai Imane Helif, aki Párizsban a női ökölvívók között lett aranyérmes

(Fotó: AYTAC UNAL / ANADOLU)

A World Boxing volt az első olyan sportszervezet, amely minden versenyző számára kötelezően előírta a nemi tesztet. A NOB mostani döntése azt erősíti, hogy a világ sportjából igyekeznek kiszorítani azokat, akik transzneműként előnyt akarnak mindebből kovácsolni. Ugyanakkor Helif Párizsban szerzett aranyérmét egészen biztosan nem veszik vissza.