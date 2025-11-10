NOBImane Heliftranszneműség

Történelmi döntés: a NOB kitiltja a transznemű sportolókat az olimpiáról

Amint az várható volt, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megunta azt a botránysorozatot, amely a transznemű sportolók körül zajlott. A NOB most úgy döntött, hogy egyszer és mindenkorra véget vet a balhéknak és a 2028-as Los Angelesben rendezendő nyári olimpián már nem engedi rajthoz állni a transzneműeket.

2025. 11. 10.
Az új-zélandi Laurel Hubbard, aki Tokióban indult el transzneműként az olimpián Fotó: WILLIAM WEST Forrás: AFP
A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtiltja, hogy transznemű sportolók az olimpia női versenyszámaiban induljanak Los Angelesben. A döntést hamarosan hivatalosan is bejelentik, de a brit média már most megtudta a részleteket.

Lépett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság

A hivatalos bejelentésre pár hetet várni kell még, azt 2026 elején teszik meg. A döntés hátterében az áll, hogy a NOB teszteket végzett el annak megállapítására, hogy a férfiként született, de időközben transzneművé vált sportolók élveznek-e bármilyen előnyt az igazi nőkkel szemben? A tesztek eredményét nem hozták nyilvánosságra, de sejthető, hogy milyen eredményre jutottak.

A NOB élén ebben az évben váltás történt, a német Thomas Bach befejezte tevékenységét, helyét a zimbabwei úszó olimpiai bajnoknő, Kirsty Coventry foglalta el. Coventry a megválasztása után azonnal jelezte, hogy ebben a kérdésben rendet kell tenni.

Kicsit bonyolultabb a helyzet az olimpián kívüli világversenyekkel, azaz a világbajnokságokkal vagy Európa-bajnokságokkal kapcsolatban, ezeknek a rendezése ugyanis az adott világszövetségek feladata, és ebbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem szólhat bele. Márpedig ezek a szövetségek teljesen másképpen ítélik meg ezt a kérdést. 

Az algériai bokszoló párizsi botránya

A párizsi olimpián a magyarok számára is emlékezetes marad, hogy az olimpiai bajnoki címet szerző Imane Helif a női ökölvívók között indult és az aranyéremig vezető úton Hámori Lucát is legyőzte. Heliffel kapcsolatban már az olimpia előtt megjelentek azok a vélekedések, hogy nem nő, hanem férfi. Ennek ellenére elindulhatott az ötkarikás játékokon. Azóta azonban változott az ő helyzete is. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség idén már nem engedte kötelek közé Helifet a sportág női világbajnokságán. Ezt egészen addig nem is teheti meg, amíg nem veti magát alá teljes körű nemi tesztnek. Helif azonban erre nem volt hajlandó.

Az algériai Imane Helif, aki Párizsban a női ökölvívók között lett aranyérmes
A World Boxing volt az első olyan sportszervezet, amely minden versenyző számára kötelezően előírta a nemi tesztet. A NOB mostani döntése azt erősíti, hogy a világ sportjából igyekeznek kiszorítani azokat, akik transzneműként előnyt akarnak mindebből kovácsolni. Ugyanakkor Helif Párizsban szerzett aranyérmét egészen biztosan nem veszik vissza.

Már Tokióban is botrány volt egy transznemű sportoló miatt

Nem a párizsi olimpia volt az első, amelyen óriási vita övezte a transznemű sportolók megjelenését. 2021-ben, Tokióban a női súlyemelők között jelent meg és indult el 

az új-zélandi Laurel Hubbard, aki eredetileg férfinek született, de aztán nővé operáltatta magát. 

A 87 kilós súlycsoportban a pódiumra lépő Hubbard nem sok vizet zavart, mert simán kiesett.

Azt is kevesen tudják, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság már 2015-ben hozott egy olyan határozatot, amely engedélyezte transznemű sportolók részvételét az olimpiai játékokon. Az új-zélandi súlyemelő példája volt arra a legjobb, milyen átgondolatlan döntés született az akkor Thomas Bach vezette NOB-ban. Hubbard 39 évesen tért vissza, azok után, hogy nővé operáltatta magát. A legnehezebb nők akkor a +90 kg-os kategóriában versenyeztek.

Az addig semmilyen eredményt el nem érő Laurel Hubbard hirtelen betört a legjobbak közé, hiszen már a nők között versenyezhetett. Az összetett világbajnoki címet nem tudta megszerezni (azt az amerikai Sarah Robles nyerte meg 284 kilós eredménnyel), de az összetettbeli ezüstérem Hubbardé lett 275 kilóval.

Ez a 275 kiló 30 kilóval maradt el saját legjobbjától (hiszen már 39 éves volt, rég túl az ideális életkoron), amit férfiként ért el, de ez ekkor már senkit sem érdekelt, hiszen a nők között versenyezhetett. Az IWF, vagyis a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség megadta neki a versenyzési engedélyt, ő pedig élt a lehetőséggel. Hubbard megjelenése a 2017-es világbajnokságon óriási vihart kavart. Attól ugyanis, hogy Hubbard nemváltó műtéten esett át, a teste, az izomzata egyáltalán nem változott meg. Magyarul: nem lett gyengébb. Az Otago Egyetem (ez Új-Zélandon található) fiziológiaprofesszora, Alison Heather arra mutatott rá, hogy

a transznemű sportolók fizikálisan erősebbek, mint azok, akik valóban nőnek születtek.

A 2017-es világbajnoki ezüstérem után a következő verseny, amelyet meg kell említenünk, a 2019-es Óceániai Súlyemelő-bajnokság volt (ez olyan, mint a mi kontinensünkön az Európa-bajnokság), ezen a versenyen Hubbard győzni tudott, s két szamoai nő előtt nyerte meg a viadalt. A versenyt éppen Szamoa fővárosában, Apiában rendezték meg. A kis óceániai országot szinte sokkolta Hubbard megjelenése és győzelme. A szamoai miniszterelnök közleményt adott ki a verseny után, amelyben a totálisan egyenlőtlen feltételekről beszélt.

Sokat kellett tehát várni a Nemzetközi Olimpiai Bizottság mostani döntésére, de a jelek szerint most jött el annak az ideje, hogy a szervezetben is rájöjjenek arra: ez így nem mehet tovább.

 

