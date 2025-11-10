Történelmi döntés: a NOB kitiltja a transznemű sportolókat az olimpiáról

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság megtiltja, hogy transznemű sportolók az olimpia női versenyszámaiban induljanak Los Angelesben. A döntést hamarosan hivatalosan is bejelentik, de a brit média már most megtudta a részleteket.
Lépett a Nemzetközi Olimpiai Bizottság
A hivatalos bejelentésre pár hetet várni kell még, azt 2026 elején teszik meg. A döntés hátterében az áll, hogy a NOB teszteket végzett el annak megállapítására, hogy a férfiként született, de időközben transzneművé vált sportolók élveznek-e bármilyen előnyt az igazi nőkkel szemben? A tesztek eredményét nem hozták nyilvánosságra, de sejthető, hogy milyen eredményre jutottak.
A NOB élén ebben az évben váltás történt, a német Thomas Bach befejezte tevékenységét, helyét a zimbabwei úszó olimpiai bajnoknő, Kirsty Coventry foglalta el. Coventry a megválasztása után azonnal jelezte, hogy ebben a kérdésben rendet kell tenni.
Kicsit bonyolultabb a helyzet az olimpián kívüli világversenyekkel, azaz a világbajnokságokkal vagy Európa-bajnokságokkal kapcsolatban, ezeknek a rendezése ugyanis az adott világszövetségek feladata, és ebbe a Nemzetközi Olimpiai Bizottság nem szólhat bele. Márpedig ezek a szövetségek teljesen másképpen ítélik meg ezt a kérdést.
Az algériai bokszoló párizsi botránya
A párizsi olimpián a magyarok számára is emlékezetes marad, hogy az olimpiai bajnoki címet szerző Imane Helif a női ökölvívók között indult és az aranyéremig vezető úton Hámori Lucát is legyőzte. Heliffel kapcsolatban már az olimpia előtt megjelentek azok a vélekedések, hogy nem nő, hanem férfi. Ennek ellenére elindulhatott az ötkarikás játékokon. Azóta azonban változott az ő helyzete is. A Nemzetközi Ökölvívó Szövetség idén már nem engedte kötelek közé Helifet a sportág női világbajnokságán. Ezt egészen addig nem is teheti meg, amíg nem veti magát alá teljes körű nemi tesztnek. Helif azonban erre nem volt hajlandó.
A World Boxing volt az első olyan sportszervezet, amely minden versenyző számára kötelezően előírta a nemi tesztet. A NOB mostani döntése azt erősíti, hogy a világ sportjából igyekeznek kiszorítani azokat, akik transzneműként előnyt akarnak mindebből kovácsolni. Ugyanakkor Helif Párizsban szerzett aranyérmét egészen biztosan nem veszik vissza.