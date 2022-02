Elbúcsúzott Peking, megtartották az olimpia záróünnepségét

Lámpásokkal táncoló gyerekek nyitották meg a pekingi téli olimpia záróünnepségét, amelynek első perceiben megemlékeztek a kínai naptár szerint február elsején kezdődött holdújévről.

Ezután a sportolók felvonulása következett. Elsőként a zászlókkal vonult be egy-egy olimpikon, majd a még Pekingben maradt küldöttségek érkeztek meg integetve a Madárfészekbe. Magyarországot a sífutó Kónya Ádám képviselte, aki szombaton az 55. helyen zárt a tömegrajtos, eredetileg 50, de a nagy hideg és a viharos szél miatt 28,4 kilométeresre lerövidített szabad stílusú versenyben.

Kónya Ádám kezében a magyar zászló a záróünnepségen. Fotó: MTI/Kovács Tamás

A szervezők videókkal idézték fel az ötkarikás játékok legjobb pillanatait, majd a sportünnepen szorgoskodó önkénteseknek mondtak köszönetet.

A szokásoknak megfelelően a két leghosszabb sífutószám dobogósainak a záróünnepségen adták át az érmeket. A pekingi olimpia utolsó egyéni versenyszámának, a női 30 kilométer tömegrajtos futamának győztese, Therese Johaug tiszteletére felcsendült a norvég himnusz, mellette az amerikai Jessica Diggins és a finn Kerttu Niskanen állhatott fel a dobogóra. A férfiak már említett, 28,4 kilométeres számának legjobbjait is díjazták: az orosz Alekszandr Bolsunové lett az aranyérem, míg honfitársáé, Ivan Jakimuskiné az ezüst, a norvég Simen Hegstag Krueger egy bronzzal lett gazdagabb.

Therese Johaug ünnepel a dobogó legfelső fokán. Fotó: MTI/EPA/Hou Hvi Jung

A záróbeszédek előtt bemutatkozott a következő, a 2026-os téli ötkarikás játékok két rendezője, az olaszországi Milánó és Cortina d’Ampezzo.

Peking történelmet írt, az első város lettünk, amely téli és nyári olimpiát is rendezett

– emlékeztetett Csi Caj, a szervezőbizottság elnöke, majd kiemelte, minden versenyszámot sikerült megrendezniük, emiatt nagyon büszke, és köszönetet mondott mindenkinek, aki közreműködött az olimpia megrendezésében.

– Köszönjük, Kína – kezdte a beszédét a vendéglátó ország nyelvén Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, aki elárulta, ámulatba ejtette őt a sportolók teljesítménye. A sportvezető szerint megható volt, hogy még az ellenfeleiknek szurkoltak, hogy ők is a legjobbat hozzák ki magukból. – Nemcsak tiszteltétek, de támogattátok is egymást – mondta az olimpikonoknak, hozzátéve, a versenyeken olyanok is összeölelkeztek, akiknek az országa ellenséges egymással.

– Az olimpiai közösségben mind egyenlőek vagyunk, ezt bizonyítottátok. Ti valóban adtok egy esélyt a békének – vélekedett Bach.

Borítókép: Táncosok a 2022-es pekingi téli olimpia záróünnepségén (Fotó: MTI/AP/Jae C. Hong)