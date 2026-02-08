johannes hösflot klaeboSífutástéli olimpia

Mi van itt? Fejre álltak a norvégok, eltévedt egy francia, orosz trónkövetelő és az első pipa

Egyszerre hozott papírformát és meglepetéseket a férfi sífutók első versenye a milánói–cortinai téli olimpián. A 20 km-es síatlonban Johannes Hösflot Klaebo győzött, ám több honfitársa is kudarcot vallott, s a versenybírók egy ritka eset fölött is szemet hunytak.

Magyar Nemzet
2026. 02. 08. 14:03
Johannes Hösflot Klaebo: egyből egy Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP
Egy hétfős csoport – négy norvég, köztük az első számú favorit, Johannes Hösflot Klaebo, két francia és egy orosz – viszonylag hamar elszakadt a mezőnytől a férfi sífutók első versenyén a milánói–cortinai téli olimpián, a 20 km-es síatlonban, amelynek első felét klasszikus, a másodikat pedig szabadstílusban teszik meg a résztvevők.

A döntő pillanat: Johannes Hösflot Klaebo megindul az utolsó emelkedőn. A norvég sífutó nyerte a 20 km-es síatlont és megszerezte első aranyérmét a milánói-cortinai téli olimpián
A döntő pillanat: Johannes Hösflot Klaebo megindul az utolsó emelkedőn. A norvég sífutó nyerte a 20 km-es síatlont és megszerezte első aranyérmét a milánói–cortinai téli olimpián (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Ebben nem volt semmi meglepő, ami ezután történt, az már inkább szokatlan volt. Két norvég gyorsan kiszállt az érmekért folyó versenyből. Előbb Mattis Stenshagen rogyott meg, valószínűleg túl gyors volt neki a tempó, egyre jobban leszakadt.

Jól döntöttek a norvégok a sífutás első számáról a síatlonról?

Ami megkérdőjelezi a norvég csapat döntését: helyes volt-e kihagyni a veterán Emil Iversent? Aztán az esélyesek közé sorolt Harald Östberg Amundsen bukott. Johannes Hösflot Klaebo és Martin Löwström Nyenget így két franciával (Mathis Desloges és Hugo Lapalus), valamint egy orosszal (Szavelij Koroszteljov) magára maradt. 

Utóbbi – aki természetesen semleges színekben indult – megérdemel egy rövid kitérőt, az oroszok közül egyedüliként ő kapott indulási jogot a téli olimpián, noha őt is igyekeztek olyan színben feltüntetni, mint aki pártolja az oroszok háborús politikáját.

A következő furcsaság a negyedik kör végén következett. Az egyik francia, Mathis Desloges elvétette a kanyart a stadionban, mintha sílécet akart volna cserélni, de hát az már meg volt egy körrel korábban. A francia levágta a kanyart, szerencséjére nem okozott bukást, így úszhatta meg kizárást helyett csupán sárga lapos figyelmeztetéssel.

 

Johannes Hösflot Klaebo robbantott és győzött

Klaebo bírta az iramot, kivárt az utolsó kaptatóig, ott félelmetes iramban száguldott felfelé, leszakította a többieket, a célegyenesben már kiengedett, integetve haladt át a célvonalon. Mögötte Desloges lett a második, Nyenget a harmadik.

Johannes Hösflot Klaebo az első számban egyből megszerezte az első aranyát a milánói–cortinai játékokon, összességében pedig már a hatodik ötkarikás aranyérmét szerezte. Az a célja, hogy mind a hat férfi sífutó számot megnyerje és ő legyen a téli olimpia legnagyobb sztárja.

Két magyar a mezőnyben

Két magyar is rajthoz állt síatlonban. Kónya Ádám 63., míg Büki Ádám 68. helyen ért célba, utóbbit lekörözték az élen haladók.

Sífutás, férfi 10+10 km síatlon:

1. Johannes Hösflot Klaebo (Norvégia) 46:11.0 perc
2. Mathis Desloges (Franciaország) 2.0 mp hátrány
3. Martin Löwström Nyenget (Norvégia) 2.1 mp h.
…63. Kónya Ádám 8:01.8 p h.
…68. Büki Ádám 1 kör hátrány

 

