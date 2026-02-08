Mi van itt? Fejre álltak a norvégok, eltévedt egy francia, orosz trónkövetelő és az első pipa

Egy hétfős csoport – négy norvég, köztük az első számú favorit, Johannes Hösflot Klaebo, két francia és egy orosz – viszonylag hamar elszakadt a mezőnytől a férfi sífutók első versenyén a milánói–cortinai téli olimpián, a 20 km-es síatlonban, amelynek első felét klasszikus, a másodikat pedig szabadstílusban teszik meg a résztvevők.

A döntő pillanat: Johannes Hösflot Klaebo megindul az utolsó emelkedőn. A norvég sífutó nyerte a 20 km-es síatlont és megszerezte első aranyérmét a milánói–cortinai téli olimpián (Fotó: AFP/Anne-Christine Poujoulat)

Ebben nem volt semmi meglepő, ami ezután történt, az már inkább szokatlan volt. Két norvég gyorsan kiszállt az érmekért folyó versenyből. Előbb Mattis Stenshagen rogyott meg, valószínűleg túl gyors volt neki a tempó, egyre jobban leszakadt.

Jól döntöttek a norvégok a sífutás első számáról a síatlonról?

Ami megkérdőjelezi a norvég csapat döntését: helyes volt-e kihagyni a veterán Emil Iversent? Aztán az esélyesek közé sorolt Harald Östberg Amundsen bukott. Johannes Hösflot Klaebo és Martin Löwström Nyenget így két franciával (Mathis Desloges és Hugo Lapalus), valamint egy orosszal (Szavelij Koroszteljov) magára maradt.

Utóbbi – aki természetesen semleges színekben indult – megérdemel egy rövid kitérőt, az oroszok közül egyedüliként ő kapott indulási jogot a téli olimpián, noha őt is igyekeztek olyan színben feltüntetni, mint aki pártolja az oroszok háborús politikáját.