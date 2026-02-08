Mi van itt? Fejre álltak a norvégok, eltévedt egy francia, orosz trónkövetelő és az első pipa

Egy hétfős csoport – négy norvég, köztük az első számú favorit, Johannes Hösflot Klaebo, két francia és egy orosz – viszonylag hamar elszakadt a mezőnytől a férfi sífutók első versenyén a milánói–cortinai téli olimpián, a 20 km-es síatlonban, amelynek első felét klasszikus, a másodikat pedig szabadstílusban teszik meg a résztvevők.
Ebben nem volt semmi meglepő, ami ezután történt, az már inkább szokatlan volt. Két norvég gyorsan kiszállt az érmekért folyó versenyből. Előbb Mattis Stenshagen rogyott meg, valószínűleg túl gyors volt neki a tempó, egyre jobban leszakadt.
Jól döntöttek a norvégok a sífutás első számáról a síatlonról?
Ami megkérdőjelezi a norvég csapat döntését: helyes volt-e kihagyni a veterán Emil Iversent? Aztán az esélyesek közé sorolt Harald Östberg Amundsen bukott. Johannes Hösflot Klaebo és Martin Löwström Nyenget így két franciával (Mathis Desloges és Hugo Lapalus), valamint egy orosszal (Szavelij Koroszteljov) magára maradt.
Utóbbi – aki természetesen semleges színekben indult – megérdemel egy rövid kitérőt, az oroszok közül egyedüliként ő kapott indulási jogot a téli olimpián, noha őt is igyekeztek olyan színben feltüntetni, mint aki pártolja az oroszok háborús politikáját.
A következő furcsaság a negyedik kör végén következett. Az egyik francia, Mathis Desloges elvétette a kanyart a stadionban, mintha sílécet akart volna cserélni, de hát az már meg volt egy körrel korábban. A francia levágta a kanyart, szerencséjére nem okozott bukást, így úszhatta meg kizárást helyett csupán sárga lapos figyelmeztetéssel.
