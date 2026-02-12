Rosszullétig hajszolta magát a pöttöm amerikai, a norvégoknak nem osztottak lapot sífutásban

A győzelemre esélyes versenyzők közül elsőként Heidi Weng vágott neki a 10 km-es távnak, s amikor célba ért, övé volt a legjobb idő. Ám sokáig nem örülhetett, már a részidők alapján lehetett látni, hogy a két svéd, Ebba Andersson és Frida Karlsson biztosan megelőzi, csak az lehetett a kérdés, vajon a harmadik helyet megőrzi-e. Nem, mert jött még Jessie Diggins is.
A pöttöm, csupán 163 cm magas amerikai sífutó szokásához híven szinte ájulásig hajszolta magát, már az utolsó kaptatón attól lehetett tartani, hogy összeesik, de a szíve, mint oly sokszor, most is elvitte a célig. Ott aztán tényleg összeesett, igaz, előtte így tett Ebba Andersson és Frida Karlsson is.
Jessie Diggins első érme a milánói–cortinai téli olimpián
Csapattársa sietett Jessie Diggins segítségére, aki nagy nehezen összeszedte magát, s első érmét szerezte a milánói–cortinai téli olimpián. Korábban síatlonban a klasszikus szakaszban bukásba keveredett, így esélye sem volt az éremre, sprintben nem jutott döntőbe, igaz, klasszikus stílusban az lett volna bravúr, ha jó eredményt ér el.
Tarolnak a svédek női sífutásban
A svédek elképesztő dominanciát mutatnak női sífutásban. Síatlonban is Frida Karlsson győzött Ebba Andersson előtt, egyéni sprintben pedig hármas svéd siker született.
Leegyszerűsíve: a svéd női sífutók az eddig megszerezhető kilenc érem közül hetet megnyertek az olimpián.
A svédek a távolsági és a sprintversenyekben is erősek, nehéz elképzelni, hogy a folytatásban ki tudná legalább megszorongatni őket.
Két magyar is volt a mezőnyben, Pónya Sára 85., Laczkó Lara Vanda pedig 93. lett.
Sífutás, női szabadstílusú 10 km
1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc
2. Ebba Andersson (Svédország) 23:35.8
3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 23:38.9
...85. Pónya Sára 28:44.1
...93. Laczkó Lara Vanda 29:51.7
