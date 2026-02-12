Rosszullétig hajszolta magát a pöttöm amerikai, a norvégoknak nem osztottak lapot sífutásban

Rendkívüli

Itt vannak a Lakatos Márk-botrány legújabb fejleményei

Újabb kettős svéd siker női sífutásban. Miként a 20 km-es síatlonban, a 10 km-es szabadstílusú egyéni indításos versenyben is Frida Karlsson győzött Ebba Andersson előtt a milánói–cortinai téli olimpián. Mögöttük csupán az a különbség, hogy ezúttal nem norvég Heidi Weng, hanem az amerikai Jessie Digginsszé lett a bronzérem. A svéd hölgyek tarolnak sífutásban, hiszen sprintben hármas diadalt arattak.

2026. 02. 12. 14:30
Frida Karlsson ünnepli a második arnayérmét Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP
A győzelemre esélyes versenyzők közül elsőként Heidi Weng vágott neki a 10 km-es távnak, s amikor célba ért, övé volt a legjobb idő. Ám sokáig nem örülhetett, már a részidők alapján lehetett látni, hogy a két svéd, Ebba Andersson és Frida Karlsson biztosan megelőzi, csak az lehetett a kérdés, vajon a harmadik helyet megőrzi-e. Nem, mert jött még Jessie Diggins is.

Hailey Swirbul ápolja Jessie Digginst, aki bronzérmet szerzett a női sífutók 10 km-es egyéni indításos, szabadstílusú versenyében a milánói-cortinai olimpián. Kettős svéd siker született, Frida Karlsson győzött Ebba Andersson előtt
Hailey Swirbul ápolja Jessie Digginst, aki bronzérmet szerzett a női sífutók 10 km-es egyéni indításos, szabadstílusú versenyében a milánói–cortinai olimpián. Kettős svéd siker született, Frida Karlsson győzött Ebba Andersson előtt Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

A pöttöm, csupán 163 cm magas amerikai sífutó szokásához híven szinte ájulásig hajszolta magát, már az utolsó kaptatón attól lehetett tartani, hogy összeesik, de a szíve, mint oly sokszor, most is elvitte a célig. Ott aztán tényleg összeesett, igaz, előtte így tett Ebba Andersson és Frida Karlsson is.

Jessie Diggins első érme a milánói–cortinai téli olimpián

Csapattársa sietett Jessie Diggins segítségére, aki nagy nehezen összeszedte magát, s első érmét szerezte a milánói–cortinai téli olimpián. Korábban síatlonban a klasszikus szakaszban bukásba keveredett, így esélye sem volt az éremre, sprintben nem jutott döntőbe, igaz, klasszikus stílusban az lett volna bravúr, ha jó eredményt ér el.

Tarolnak a svédek női sífutásban

A svédek elképesztő dominanciát mutatnak női sífutásban. Síatlonban is Frida Karlsson győzött Ebba Andersson előtt, egyéni sprintben pedig hármas svéd siker született.

Leegyszerűsíve: a svéd női sífutók az eddig megszerezhető kilenc érem közül hetet megnyertek az olimpián.

A svédek a távolsági és a sprintversenyekben is erősek, nehéz elképzelni, hogy a folytatásban ki tudná legalább megszorongatni őket.

Két magyar is volt a mezőnyben, Pónya Sára 85., Laczkó Lara Vanda pedig 93. lett.

Sífutás, női szabadstílusú 10 km

1. Frida Karlsson (Svédország) 22:49.2 perc

2. Ebba Andersson (Svédország) 23:35.8

3. Jessie Diggins (Egyesült Államok) 23:38.9

...85. Pónya Sára 28:44.1

...93. Laczkó Lara Vanda 29:51.7

 

