Agyrázkódás után olimpiai aranyérem, megszakadt a hatalmas sorozat

Johannes Hösflot Klaebo az elmúlt két téli olimpiai játékokon és a legutóbbi négy világbajnokságon egyaránt megnyerte a sprintversenyt sífutásban, így aztán a norvég klasszis kedden, klasszikus stílusban is abszolút favoritként lépett a Val di Fiemme-i hóra. Már a délelőtti selejtezőt – amelyben Büki Ádám a 90. lett – is nagy fölénnyel nyerte, majd a negyeddöntőben, az elődöntőben és a délutáni fináléban sem akadt komoly kihívója, így a papírformát érvényesítve óriási különbséggel megvédte a címét. A 29 éves Klaebo idei második, míg összességében a hetedik olimpiai aranyérmét szerezte. Emellett korábban egy-egy ezüstöt és bronzot is gyűjtött, a 7-1-1-es mérlegével pedig az ötkarikás örökranglista 27. helyén áll, közvetlenül a magyar vívólegenda, Gerevich Aladár (7-1-2) mögött. Ha a norvég sífutó az olaszországi játékokon megismétli a tavalyi vb-teljesítményét, akkor még további három-négy aranyat szerezhet, amivel már közvetlenül az amerikai úszófenomén Michael Phelps (23-3-2) mögé, a második pozícióba lépne fel a rangsorban. A téli olimpiákat illetően nyolcnál több aranyérme senkinek nincsen, nyolccal viszont három norvég – a sílövő Ole Einar Björndalen, valamint két sífutó, Marit Björgen és Björn Dählie – is rendelkezik.

Johannes Hösflot Klaebo mellett Jonna Sundling is címvédőként várta sífutásban a téli olimpia sprintversenyét, de neki „csak" ezüstérem jutott (Fotó: AFP/Javier Soriano)

Klaebo címet védett sífutásban, de Sundlinget lehajrázta Svahn

Ahogy a férfiaknál Klaebo, úgy a nőknél Jonna Sundling is első számú esélyese volt a sprintversenynek, hiszen a 31 éves svéd sífutó a legutóbbi három vb-n és a pekingi olimpián (szabad stílusban) is diadalmaskodott. Klasszikus stílusú sprintben ugyanakkor 2022 márciusa óta nem volt világkupa-győzelme. A legfőbb kihívója 26 esztendős honfitársa, Linn Svahn volt, aki a milánói–cortinai játékok selejtezőjében – ahol Pónya Sára 79.-ként zárt – is előtte végzett, majd az elődöntőből vele kéz a kézben jutott fináléba. A döntőben aztán szintén ők ketten küzdöttek az aranyéremért, és végül az egy évvel ezelőtti vb-t és az azt követő hónapokat agyrázkódás miatt kihagyó Svahn lehajrázta Sundlingot. A harmadik is egy svéd sífutó, Maja Dahlqvist lett, ezzel teljes lehetett a skandináv ország öröme.

Téli olimpia, sífutás, klasszikus stílusú egyéni sprint: nők: Linn Svahn (svéd) Jonna Sundling (svéd) Maja Dahlqvist (svéd) férfiak: Johannes Hösflot Klaebo (norvég) Ben Ogden (amerikai) Oskar Opstad Vike (norvég)

A sífutóknak a téli olimpia (a nőknek) csütörtökön és (a férfiaknak) pénteken a tíz kilométeres egyéni indításos versenyszámmal folytatódik.