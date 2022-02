Egy 21 éves szépség segítette aranyéremhez az oroszokat

Szegény embert az ág is húzza. Nem elég, hogy a norvég válogatottból három fő eleve hiányzott, a váltóversenyben az első emberük, Tiril Udnes Weng ráadásul bukott is...

Norvég kínok

Heidi Weng és Anne Kjersti Kalva a sokat emlegetett olaszországi edzőtáborban, Seiser Almon fertőződött meg koronavírussal. Weng idén 30 évesen élete formájába lendült, harmadik helyen zárt a Tour de Skin, megvolt a reménye arra, hogy végre begyűjtse az éremgyűjteményéből hiányzó darabot, az olimpiai aranyat. Sokáig úgy terveztek a norvégok, hogy az olimpiai bajnok Simen Hegstad Krügerhez hasonlóan később csatlakozik a társaihoz Pekingben, de aztán maga Weng letett erről, attól tartva, hogy Pekingben a szigorúbb vizsgálati módszer miatt újra pozitív tesztet produkál, s nem hogy nem versenyezhet, még karanténba is zárják. A sprintben még Szocsiban olimpiai bajnok Maiken Caspersen Falla is bekerülhetett volna a váltóba, ám ő megfázással küzd, Pekingben be sem jutott a fináléba sprintben.

Ilyen előzmények után a címvédő norvég váltó első ember, Tiril Udnes Weng – Heidi Weng unokatesvére – két kilométernél bukott. A norvég esélyek ezzel elszálltak. Persze a társak nem adták fel, de ez végül csak az ötödik helyre volt elég.

A német és az orosz váltó már az első ember után ellépett a többiektől és – úgy tűnt – külön versenyt vív az aranyéremért. Mögöttük a finnek, a svédek és a norvégok következtek. Különösen a svédek befutó embere futott óriásit. Előtte Frida Karlsson csődöt mondott, a sprintben aranyérmes Jonna Sundling azonban mindent megpróbált.

A hajrá előtt az oroszok faképnél hagyták a németeket, a 21 éves szépség, Veronika Sztyepanova – aki tavaly még a juniorok között versenyzett s nyert világbajnoki címet 5 km-en – hatalmasat futott. A németeket azonban vészesen megközelítették a svédek és a finnek (a norvég befutóember leszakadt).

Az oroszok végül simán győztek, Sofie Krehl tíz métert megőrzött az előnyéből, így a németek lettek a másodikak, a célegyenesben pedig Sundling persze lehajráta Krista Pärmäkoskit, így a svédeke lett a bronzérem. S csak úgy, mint az egyéni 10 km-en, a finnek megint a rövidebbet húzták. A norvégok zártak ötödikként, Therese Johaugnak tehát egyelőre nincs meg a harmadik aranyérme.

Beszólt a norvég újságírónak

Sztepanovát a külseje és az eredményessége kellő önbizalommal vértezi fel. Bizony kellően csípős a nyelve. Nagyon aktív a közösségi médiában, ami azzal jár – miként az egyik orosz lapnak elismerte –, gyakran hívják randira, amit azzal utasít vissza, hogy már van barátja. S ő volt az, aki beszólt annak a norvég újságírónak, aki az oroszokat bírálva megjegyezte, nincs is keresnivalójuk az olimpián.

A férfi váltóversenyt vasárnap rendezik, hasonló izgalmak várhatóak.

Sífutás, női 4x5 km-es váltó:

1. Oroszország (Julia Sztyupak, Natalia Nyeprjajeva, Tatjana Szorina, Veronika Sztyepanova) 53:41.0 perc

2. Németország (Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl, Sofie Krehl) +18.2 mp hátrány

3. Svédország (Maja Dahlqvist, Ebba Andersson, Frida Karlsson, Jonna Sundling) +20.7

4. Finnország +21.2

5. Norvégia 28.8

6. Egyesült Államok 1:28.2 perc

Borítókép: Ünnepelnek az oroszok. Balra a befutóember, Veronika Sztyepanova (Fotó: Pierre-Philip Marcou)