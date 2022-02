Egy norvég újságíró nagyon felhúzta az orosz elnököt

„Alekszandr Bolsunov aranyérmet szerzett az olimpián. De az a probléma, hogy neki, mint minden más orosznak, egyáltalán nem lenne szabad itt lennie. A célban Bolsunov egy nagy zászlót lengetett, ami nem az orosz zászló volt, az Orosz Olimpiai Bizottság zászlója volt, rajta az olimpiai öt karikával, de rajta vannak az orosz trikolór színei. És ez zavaró” – fogalmazott Jan Petter Saltvedt, az NRK, a norvég közszolgálati média újságírója. Bolsunov még vasárnap nyerte meg a férfi sífutók 30 kilométeres síatlonversenyét, amelyben 15 kilométert klasszikus, 15 kilométert pedig klasszikus stílusban kellett teljesíteni.

A dobogó második fokára is egy orosz versenyző, Gyenyisz Szpicov állhatott, a harmadik a finn Iivo Niskanen lett, s csak utána következtek a norvégok, Hans Christer Holund a negyedik, Paal Golberg az ötödik helyen. A nagy esélyes Johannes Hösflot Klaebo csak a 40. helyen végzett, ami kétségkívül frusztrálhatta a norvégokat. A több mint egyperces előnnyel győztes Bolsunov a végén már az edzőkkel pacsizott, majd az Orosz Olimpiai Bizottság zászlóját lengetve ért célba, megszerezve az orosz küldöttség első aranyérmét Pekingben.

Mindez nagyon csíphette a norvég újságíró szemét, aminek hangot is adott, ez viszont eljutott az oroszokhoz is. Ismert, az oroszok az országukban feltárt rendszerszintű doppingolás miatt nem Oroszország, hanem az Orosz Olimpiai Bizottság (ROC) képviseletében szerepelnek. A zászlójuk az orosz ötkarikás testület logóját jeleníti meg, ebben az olimpiai öt karika fölött az orosz lobogó színeiből – fehér, kék, piros – álló három lángcsóva látható. A 2018-as, phjongcshangi játékokhoz képest némi feloldozást kaptak, akkor „Olimpiai Sportolók Oroszországból” (OAR) volt a megjelenésük, és a nemzeti színeik még a ruházatukon sem jelenhettek meg – most Pekingben már ez sincs így.

A doppingügyeik kétségkívül ráégtek az oroszokra, s amikor a norvég újságíró kifakadt, még nem is tudhatta, hogy Pekingben is lesz egy „zavaros” ügyük, a műkorcsolyázó Kamila Valijeváé, aki hétfőn 15 évesen lenyűgöző produkcióval járult hozzá ahhoz, hogy a csapatversenyben az oroszok végezzenek az élen. Az éremátadó ceremóniát azonban még azóta sem tartották meg a Valijeva-ügy miatt.

De kanyarodjunk vissza a sífutáshoz! Amikor Jan Petter Saltvedt szavai eljutottak Jelena Vjelbéhez, az Orosz Síszövetség háromszoros olimpiai bajnok elnöke bojkottot hirdetett a teljes norvég média ellen.

Tőlem is próbáltak interjút kérni, de szó sem lehet róla. Bocsánatkérést várunk!

– jelentette ki Vjelbe.

Az orosz sífutók közül Veronika Sztyepanova az Instagram-oldalán csípősen üzent az újságírónak.

„Saltvedt úr, valóban nem akar látni az olimpián? Mert ezt magamra is kell vennem. Arra jutott, hogy ez tisztességtelen lenne? Kivel szemben? Talán önnek kellene rajthoz állnia, biztos megörvendeztetné a csatornája nézőit… Ja, persze, az NRK nem is rendelkezik közvetítési joggal…” – szúrt oda a junior világbajnok Sztyepanova.

Ha amúgy az oroszok nagyon csipkelődni akarnának, azt is megjegyezhetnék, hogy a norvégok nagy sztárja, a Pekingben már két aranyérmet begyűjtött, egyébként háromszoros olimpiai bajnok Therese Johaug a 2018-as téli ötkarikás játékokat doppingvétsége miatt volt kénytelen kihagyni. De őt nem fogják bántani az orosz médiában, mert amikor most Pekingben megkérdezték tőle, hogy ő mit szól az oroszok részvételéhez, azt mondta, örül, hogy itt vannak.

– Én nem tudom, ki mondta pontosan, hogy Oroszországnak nem lenne szabad az olimpián részt vennie, de én örülök, hogy az orosz sízők itt vannak, és annak is, hogy Natalja Nyeprjajeva ezüstérmes lett a síatlonban. Az orosz váltó nagyon erős, komoly riválisunk lesz – szögezte le Therese Johaug.

Borítókép: Alekszandr Bolsunov a célban (Forrás: Twitter/Olympics)