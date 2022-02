Áll a bál a 15 éves olimpiai bajnok doppingesete miatt Pekingben

„Kamila Valijevát nem tiltották el” – közölte a RIA Novosztyi hírügynökséggel csütörtök reggel Olga Jermolina, az Orosz Műkorcsolya-szövetség sajtófőnöke; s a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) szerdán hiába ígérte, hogy az oroszokat érintő zavaros doppingügyben tájékoztatást ad, ezt nem tette meg.

Bár a műkorcsolyázók csapatversenye már hétfőn véget ért – az oroszok győztek az amerikaiak és a japánok előtt –, az éremátadó ceremóniát kedden nem tartották meg a tervezett időben, és a NOB csak egy szűkszavú, rejtélyes közleményben tájékoztatott arról, hogy „jogi egyeztetésre” van szükség, ezért egyelőre nem adják át az érmeket, meghatározatlan időre elhalasztják a díjátadót. A rövid pályás gyorskorcsolya versenyein látott vitatott bírói döntések után, ami Liu Shaolin Sándornak 1000 méteren az aranyérmébe került, újabb botrány tört ki a jégen.

Kiszivárgott, hogy a csapatverseny női versenyében legmagasabb pontszámot kapott, az olimpiák történetében a nőknél először négyfordulatos ugrást (rögtön kettőt is!) bemutató, s az egyéniben is favoritnak számító Valijeva szervezetében egy korábbi doppingellenőrzésen, még az olimpia előtt tiltott szerre, trimetazidinre bukkantak. Ez nem teljesítményfokozó, olyan gyógyszer, amelyet torokgyulladás kezelésére is szoktak alkalmazni, ugyanakkor a szívműködést is javítja, és doppingszernek minsősül.

Arról először nem szóltak a hírek, hogy az ominózus doppingellenőrzés mikor történt, versenyen vagy versenyen kívül, mert ez sem mindegy, s bonyolítja a helyzetet, hogy Valijeva még csak 15 éves, s a WADA, a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség kódexe értelmében hivatalosan nem is lehet „beazonosítani” a személyét. Ami a trimetazidint illeti, az ESPN amerikai sportcsatornának nyilatkozó Sadia Khan, a Northwestern Egyetem orvostudományi karának kardiológusa azt mondta, hogy ezt a gyógyszert egészséges ember is szedheti a véráramlás fokozására.

– Ha javítja a véráramlást, akkor javíthatja a versenyző azon képességét, hogy hosszabb ideig vagy hatékonyabban tudjon teljesíteni, de ez csak elmélet. Nincs bizonyíték arra, hogy egy ilyen gyógyszer használata bármilyen előnnyel járna – mondta Khan, a véleményét azonban nem mindenki osztja.

A média természetesen megkérdezte Valijeva edzőjét, a világ legjobb versenyzőivel foglalkozó Eteri Tutberidzét, aki csak annyit mondott: „Pletykákkal nem foglalkozom.” Hallgatásba burkolózott az Orosz Sportminisztérium is, közleményében csak arra szorítkozott, hogy elkötelezettek a szabályok betartása és az olimpiai etika mellett.

A történet azonban nagyon kínos az oroszoknak, hiszen sokadszorra keveredtek doppingügybe. Az országukban feltárt rendszerszintű doppingolás miatt, miként négy éve a phjongcshangi téli olimpián és tavaly a tokiói nyári ötkarikás játékokon, most sem szerepelhetnek Oroszország néven, az Orosz Olimpiai Bizottság képviseletében indulhatnak Pekingben.

Közben kiderült, hogy egy decemberi doppingellenőrzésről van szó, az orosz média pedig a szakvezetés és az orvosok felelősségét firtatja. A NOB döntésére várva a Szovjetszkij Szport főszerkesztője csütörtökön éles, letargikus hangvételű vezércikkel jelentkezett, amely így zárul: „A mese arról, hogy Oroszországnak tiszta sportolói vannak, véget ért. Újabb csapást kell elszenvednünk, és ennek a következményeit hosszú évekig nem tudjuk lemosni magunkról. Az orosz sport maga a katasztrófa.”

Miközben Valijeva, aki csütörtökön ott volt az oroszok reggeli edzésén, versenyen kívül is a középpontba került, a férfiaknál Nathan Chen hatalmas fölénnyel nyerte meg az olimpiát. A 22 éves, de már háromszoros világbajnok (2018, 2019, 2021) amerikai a kűrnek jelentős előnnyel vágott neki, mivel a keddi rövid programban „világcsúcsot” jelentő 113,97 ponttal végzett az élen. S a szabadkorcsolyázásban is remekelt, öt hibátlan négyfordulatos ugrást mutatott be! Chan már négy éve Phjongcshangban is a legjobb kűrt adta elő, de akkor a rövid program után csak a 17. helyen állt, és innen csak az ötödik helyre tudott feljönni.

Az elmúlt két olimpián győztes, japán Hanju Juzuru most a rövid programban csak nyolcadik lett, így jószerivel esélytelenül várta a kűrt, amelyben azonban sporttörténelmi tettre készült: megpróbálta a négyfordulatos axelt, amely még soha senkinek nem sikerült versenykörülmények között. Neki sem jött össze, de az esése ellenére a szabadkorcsolyázását a harmadik legjobbnak értékelték a pontozók, így összesítésben feljött a negyedik helyre, a bronzérmestől azonban tíz ponttal elmaradt,

Műkorcsolya, férfiak, olimpiai bajnok:

1. Nathan Chen (Egyesült Államok) 332,60 pont

2. Kagijama Juma (Japán) 310,05

3. Uno Soma (Japán) 293,00

Borítókép: Kamila Valijeva a csapatversenyben történelmet írt (Fotó: Twitter/Reuters)