Olyat tett a tizenöt éves orosz lány az olimpián, mint még senki + videó

A pekingi téli olimpián Oroszország győzött a műkorcsolyázók csapatversenyében, s ebben hatalmas szerepe van a mindössze 15 éves Kamila Valijevának, aki a nőknél a rövid programban és a szabadkorcsolyázásban is hatalmas fölénnyel végzett az élen. Mi több, ő lett az első műkorcsolyázónő, aki olimpián négyfordulatos ugrással rukkolt ki!

Valijeva produkcióján azok persze nem lepődnek meg, akik figyelemmel követik a műkorcsolyát. A junior világbajnok januárban a tallinni Eb-t is magabiztosan nyerte meg, a kűrjében pedig három négyfordulatos ugrást láthattunk tőle. Akkor az elején a salchow és a toe-loop remekül sikerült neki, utóbbira pedig kombinációban még egy tripla toe-loopot is rátett. Később még egy kombinációban ugrott négyfordulatos toe-loopot, ez nem lett tökéletes. A tripla axelből ugyan elesett, de így is ő kapta a legmagasabb pontszámot. Az pedig, hogy a nőnél a legjobb orosz versenyzőktől láthatunk, négyfordulatos ugrásokat láthatunk, az utóbbi években megszokott dolog. Négy éve, Phjongcshangban még nem ez volt a helyzet, így Vaijeva lett az első korcsolyázónő, aki olimpián négyfordulatost ugrott. S rögtön kettőt is: a salchow és toe-loop, utóbbi megint egy triplával tökéletes lett, a programja közepén önmagában a négyfordulatos toe-loopból elesett, de ez is bőven belefért. Amúgy pedig most a tripla axelje kiválóan sikerült – a nőknél ezt csak kevesen tudják.

Valijeva 178,92 pontot kapott, míg a második helyezett japán Sakamoto Kaori 148,66-ot, ez is mutatja, hogy az orosz lány mennyire kiemelkedett a mezőnyből. Mondani sem kell, hogy a női egyéniben is toronymagasan favorit, de ott azért a honfitársnőire is figyelnie kell, mert Anna Scserbakova és Alekszandra Truszova is otthon van a négyfordulatos ugrások tudományában.

Kamila Valijeva csodás kűrje:

– Gyerekkori álmom vált valóra, három éves koromtól azt mondtam anyukámnak, hogy olimpiai bajnok leszek. És tessék, most az lettem! S tovább dolgozom, hogy egy másik álmom is valóra váljon – nyilatkozta Valijeva, aki három évesen már a jégen volt, de azt, hogy akkoriban felfogta, mi is az olimpia, a magunk részéről némi fenntartással fogadjuk… Újságcikk címeként viszont kétségkívül jól mutat, figyelemfelkeltő.

– Ugyanúgy készültem, mint egy egyéni versenyre, de mégis jobban izgultam, hiszen ez mégiscsak csapatverseny volt, ami azért más. De aztán valahogy könnyebb lett. Nagyon örülök, hogy két négyfordulatos ugrásom sikerült, és a tripla axel is, viszont a harmadik négyfordulatos nem jött össze. Szóval, tényleg vár még rám munka – mondta el Valijeva, s aligha tévedünk: a másik álma az egyéni olimpiai arany megszerzése.

A pekingi csapatversenyben az első nap után még az amerikaiak vezettek, de az oroszok vasárnap az élre álltak, hétfőn pedig már a nők kűrje előtt bebiztosították elsőségüket, így 2014 után bizonyultak a legjobbnak ismét ebben a számban téli játékokon. Mint ismert, az oroszok a korábbi doppingügyeik miatt bűnhődve Pekingben is Orosz Olimpiai Bizottság néven szerepelnek, az orosz zászlót sem húzzák fel a tiszteletükre, de így is nagyon örülnek. A második helyen az amerikaiak, a harmadikon a japánok végeztek.

Ahogy az oroszok írják a Twitteren: a mosoly a maszk sem tudja elrejteni:

Eredmények: csapatverseny:

1. Orosz Olimpiai Bizottság (jégtánc: Viktorija Szinyicina, Nyikita Kacalapov; páros: Anasztaszija Misina, Alekszandr Galljamov; férfiak: Mark Kondratyuk, nők: Kamila Valijeva) 74 pont

2. Egyesült Államok (Madison Chock, Evan Bates; Alexa Knierim, Brandon Frazier,Nathan Chen, Karen Chen, Vincent Zhou, Zachary Donohue, Madison Hubbell) 65

3. Japán (Koleto Timothy, Komacubara Misato; Miura Riku, Kihara Rjuicsi; Kagijama Juma, Uno Soma, Higucsi Vakaba, Szakamoto Kaori) 63

Borítókép: Kamila Valijeva történelmet írt a pekingi téli olimpián (Forrás: Twitter/Olympic Russia)