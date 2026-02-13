A leggyengébb számát is megnyerte, újabb nyolcszoros olimpiai bajnoka lett Norvégiának

A milánói–cortinai téli olimpia pénteki napján az egyik legfőbb kérdés az volt, hogy a norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo megnyeri-e pályafutása nyolcadik aranyérmét. A Phjongcshangban három, Pekingben két aranyat gyűjtő Klaebo idén korábban a papírforma szerint győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, ennek megfelelően pedig esélyesként, bár kivételesen nem feltétlenül első számú favoritként várhatta a szabad stílusú 10 kilométert is, amelyben rajthoz állt Büki Ádám és Kónya Ádám is.

Johannes Hösflot Klaebo a nyolcadik téli olimpiai aranyérmét szerezte Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Johannes Hösflot Klaebo újabb aranyérme sífutásban

A versenyszámban a legnagyobb esélyesek mind tíz percen belül rajtoltak, és a nők csütörtöki versenyéhez képest egyébként is szorosabban alakult a viadal, így komoly izgalmakat hozott a táv érdemi része. Az már az első ellenőrzőpontoknál látszott, hogy az esélyesek közül elsőként startoló Klaebónak a francia Mathis Desloges mellett honfitársai – Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget és Einar Hedegart – lesznek a legnagyobb kihívói.

Klaebo végül 20:36,2 perces időeredménnyel, tőle szokatlan módon lihegve ért célba, ettől Desloges 4,9 másodperccel maradt el. Az ellenőrzőpontokat figyelve kiderült, hogy a táv második felében egyedüliként az idényben a távon két világkupaversenyt nyerő, 24 éves Hedegart tudta a lépést tartani Klaebóval, hiszen Amundsen és Nyenget még Desloges idejétől is elmaradt.

A kilenc kilométeres pontnál mindössze hét tizeddel vezetett Hedegart, a végére azonban nagyon elfáradt és az előnyből 14 másodperc hátrány lett: Klaebo mögött Desloges lett az ezüst- és Hedegart a bronzérmes.

A 113 induló közül Kónya Ádám a 73., Büki Ádám pedig a 87. helyen végzett.