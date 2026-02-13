Rendkívüli

Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter ügyében

téli olimpia 2026Johannes Hösflot KlaeboSífutás

A leggyengébb számát is megnyerte, újabb nyolcszoros olimpiai bajnoka lett Norvégiának

A 2026. évi téli olimpiai játékok pénteki versenynapján a férfisífutók 10 kilométeres szabad stílusú versenyét Johannes Hösflot Klaebo nyerte, ezzel a norvég klasszis idén a harmadik, összességében pedig a nyolcadik aranyérmét szerezte meg ötkarikás játékokon.

Magyar Nemzet
2026. 02. 13. 12:41
Johannes Hösflot Klaebo helyezése volt a nap egyik fő kérdése Fotó: AFP/Javier Soriano
A milánói–cortinai téli olimpia pénteki napján az egyik legfőbb kérdés az volt, hogy a norvég sífutó, Johannes Hösflot Klaebo megnyeri-e pályafutása nyolcadik aranyérmét. A Phjongcshangban három, Pekingben két aranyat gyűjtő Klaebo idén korábban a papírforma szerint győzött egyéni sprintben és a 10+10 kilométeres síatlonban is, ennek megfelelően pedig esélyesként, bár kivételesen nem feltétlenül első számú favoritként várhatta a szabad stílusú 10 kilométert is, amelyben rajthoz állt Büki Ádám és Kónya Ádám is.

Johannes Hösflot Klaebo a nyolcadik téli olimpiai aranyérmét szerezte
Johannes Hösflot Klaebo a nyolcadik téli olimpiai aranyérmét szerezte Fotó: AFP/Tobias Schwarz

Johannes Hösflot Klaebo újabb aranyérme sífutásban

A versenyszámban a legnagyobb esélyesek mind tíz percen belül rajtoltak, és a nők csütörtöki versenyéhez képest egyébként is szorosabban alakult a viadal, így komoly izgalmakat hozott a táv érdemi része. Az már az első ellenőrzőpontoknál látszott, hogy az esélyesek közül elsőként startoló Klaebónak a francia Mathis Desloges mellett honfitársai – Harald Östberg Amundsen, Martin Löwström Nyenget és Einar Hedegart – lesznek a legnagyobb kihívói.

Klaebo végül 20:36,2 perces időeredménnyel, tőle szokatlan módon lihegve ért célba, ettől Desloges 4,9 másodperccel maradt el. Az ellenőrzőpontokat figyelve kiderült, hogy a táv második felében egyedüliként az idényben a távon két világkupaversenyt nyerő, 24 éves Hedegart tudta a lépést tartani Klaebóval, hiszen Amundsen és Nyenget még Desloges idejétől is elmaradt.

A kilenc kilométeres pontnál mindössze hét tizeddel vezetett Hedegart, a végére azonban nagyon elfáradt és az előnyből 14 másodperc hátrány lett: Klaebo mögött Desloges lett az ezüst- és Hedegart a bronzérmes.

A 113 induló közül Kónya Ádám a 73., Büki Ádám pedig a 87. helyen végzett.

1/20 Képeken a téli olimpia eddigi leglátványosabb pillanatai

Klaebónak még egy diadalra van szüksége ahhoz, hogy honfitársát, Marit Björgent megelőzve minden idők legeredményesebb téli olimpikonjává váljon. Erre minden esélye meg is van, tekintve, hogy a tavalyi világbajnokságon történelmet írva mind a hat számot követően aranyérmet akasztottak a nyakába. Klaebo vasárnap váltóban, szerdán csapatsprintben, jövő szombaton pedig 50 kilométeren áll még rajthoz Val di Fiemmében.

A téli olimpia történetének legeredményesebb sportolói

  • 8 arany, 4 ezüst, 3 bronz: Marit Björgen (norvég, sífutó) 2002–2018
  • 8 arany, 4 ezüst, 2 bronz: Ole Einar Björndalen (norvég, sílövő) 1998–2014
  • 8 arany, 4 ezüst: Björn Dählie (norvég, sífutó) 1992–1998
  • 8 arany, 1 ezüst, 1 bronz: Johannes Hösflot Klaebo (norvég, sífutó) 2018–2026

Klaebo keddi aranyérme:

 

