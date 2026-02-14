Rendkívüli

Orbán Viktor: Ha hagyjuk, hogy a Tisza–Brüsszel–nagytőke-koalíció kormányra kerüljön, ki fogják zsebelni a családokat + videó

Lucas Braathentéli olimpia 2026alpesi síMarco Odermatt

Nagyon érik Brazília történelmi aranya a téli olimpián

Lucas Pinheiro Braathen agyonverte a mezőnyt a milánói–cortinai téli olimpia férfi óriás-műlesiklóversenyének első futamában. Brazília eddig még érmet sem nyert téli játékokon, a félig brazil, félig norvég Pinheiro Braathen rögtön arannyal teheti fel a dél-amerikai országot az örökrangsorra. A címvédő Marco Odermatt az egyetlen, aki egy másodpercen belül van hozzá képest, ő is épphogy (0,95).

Magyar Nemzet
2026. 02. 14. 10:58
Lucas Pinheiro Braathen a milánói–cortinai téli olimpia megnyitóján Brazília zászlajával, óriás-műlesiklásban még nagyobb dicsőséget szerezhet hazájának Fotó: AFP/Piero Cruciatti
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Már a téli olimpia előtt jeleztük: Brazília történelmet írhat a milánói–cortinai játékokon. Az óriás-műlesiklás első futama után ennek a történelmi brazil érem esélye még tovább nőtt: Lucas Pinheiro Braathen nagy fölénnyel vezet a második futam előtt. A norvég apa és brazil anya gyermekeként Oslóban született Pinheiro Braathen négy éve még norvég színekben versenyzett az olimpián, azóta viszont egy év ideiglenes visszavonulás után már Brazília zászlaja alatt síel.

Lucas Pinheiro Braathen egyes rajtszáma sorsszerű? Brazília nagy aranyesélye a téli olimpia alatt az alpesi sí, órás-műlesiklás
Lucas Pinheiro Braathen egyes rajtszáma sorsszerű? Brazília nagy aranyesélye a téli olimpián (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

Világkupaversenyt már nyert brazil színekben Pinheiro Braathen, azzal is történelmet írt, de az olimpiai arany sokkal nagyobbat szólna.

Brazília és Pinheiro Braathen az olimpiai arany kapujában

Lucas Pinheiro Braathen elsőként síelt a pályán az óriás-műlesiklás első futamában, s eleinte nem lehetett tudni, mire lehet elég az 1:13,92 perces ideje.

Aztán sorra jöttek be a további éremesélyesek két másodperc körüli hátránnyal. A címvédő Marco Odermatt került még legközelebb a brazil sízőhöz, de a 0,95 másodperc előny is nagynak mondható a második futam előtt.

Lucas Pinheiro Braathern és Brazília tehát karnyújtásnyira a történelmi téli olimpiai aranytól, ugyanakkor láttunk már olyat az idei ötkarikás játékokon is, hogy óriási klasszis a második futamban vezető pozícióból nagyot bukott.

Az első futam után Úry Bálint a 33. helyen áll 5,68 másodperces hátránnyal az éllovas brazil mögött, az izraeli színekben versenyző Szőllős Barnabás a 45., 9,40-es lemaradással.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

A túlélők

Bayer Zsolt avatarja

Bütyök mentette ki őket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu