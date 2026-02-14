Nagyon érik Brazília történelmi aranya a téli olimpián

Már a téli olimpia előtt jeleztük: Brazília történelmet írhat a milánói–cortinai játékokon. Az óriás-műlesiklás első futama után ennek a történelmi brazil érem esélye még tovább nőtt: Lucas Pinheiro Braathen nagy fölénnyel vezet a második futam előtt. A norvég apa és brazil anya gyermekeként Oslóban született Pinheiro Braathen négy éve még norvég színekben versenyzett az olimpián, azóta viszont egy év ideiglenes visszavonulás után már Brazília zászlaja alatt síel.

Lucas Pinheiro Braathen egyes rajtszáma sorsszerű? Brazília nagy aranyesélye a téli olimpián (Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff)

Világkupaversenyt már nyert brazil színekben Pinheiro Braathen, azzal is történelmet írt, de az olimpiai arany sokkal nagyobbat szólna.

Brazília és Pinheiro Braathen az olimpiai arany kapujában

Lucas Pinheiro Braathen elsőként síelt a pályán az óriás-műlesiklás első futamában, s eleinte nem lehetett tudni, mire lehet elég az 1:13,92 perces ideje.

Aztán sorra jöttek be a további éremesélyesek két másodperc körüli hátránnyal. A címvédő Marco Odermatt került még legközelebb a brazil sízőhöz, de a 0,95 másodperc előny is nagynak mondható a második futam előtt.