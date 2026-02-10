Rendkívüli

Lindsey Vonn után Mikaela Shiffrin is óriásit bukott a téli olimpián, bár másképpen

A 2026-os téli olimpiai játékok egyik új versenyszámát a férfiak után a nőknek is megrendezték. Alpesi síben kedden a női csapatkombinációra került sor, és a győztes a papírformát borítva az egyik osztrák egység, Ariane Raedler és Katharina Huber duója lett. A lesiklóbajnok Breezy Johnson és a műlesiklás favoritjának számító Mikaela Shiffrin párosa az élről veszített műlesiklásban.

Wiszt Péter
2026. 02. 10. 14:51
Minden idők legeredményesebb világkupa-alpesisízője, Mikaela Shiffrin a harmadik olimpiai aranyérméért harcolt Fotó: AFP/Stefano Rellandini
Alpesi síben a milánó–cortinai játékokon hétfőn és kedden került sor a téli olimpia egyik új versenyszámára, a csapatkombinációra. Minden egységnek két tagja volt, egyikük délelőtt lesiklásban, másikuk délután műlesiklásban állt rajthoz, és az összesített időeredmény rangsorolt. A férfiak között svájci aranyérem született Bormióban, a Cortina d’Ampezzó-i lejtőn versenyző nőknél viszont Lindsey Vonn sérülése ellenére az első számú amerikai csapat, Breezy Johnson és Mikaela Shiffrin tavaly világbajnokságot nyert kettőse volt a favorit.

A téli olimpia egyéni lesiklóversenyét is megnyerő Breezy Johnson Mikaela Shiffrin partnereként a női csapatkombinációban is megtette a magáét
A téli olimpia egyéni lesiklóversenyét is megnyerő Breezy Johnson Mikaela Shiffrin partnereként a női csapatkombinációban is megtette a magáét. Fotó: AFP/Stefano Rellandini

Pedig Breezy Johnson megalapozta az amerikai aranyérmet

Johnson a vasárnapi versenyhez hasonlóan ezúttal is a leggyorsabb volt lesiklásban, amellyel még inkább igazolta a várakozásokat, elvégre Shiffrin a mostani világkupaidényben nyolc szlalomversenyből hétszer nyert, egyszer pedig második volt. A versenyszám első fele után még egy másik amerikai és a német páros, valamint két osztrák és két svájci alpesisíző-egység tűnt éremesélyesnek – utóbbiak annak ellenére, hogy másfél másodperces lemaradással csupán a 12. és a 13. helyen álltak a lesiklás után, de Camille Rast és Wendy Holdener klasszisát ismerve innen is lehetett volna nekik visszaút.

Az élmezőny állása a lesiklás után:

  1. Egyesült Államok 1 (Breezy Johnson, műlesiklásban a társa Mikaela Shiffrin) 1:36,59 perc
  2. Ausztria 2 (Ariane Rädler, Katharina Huber) 0,06 másodperc hátrány
  3. Olaszország 2 (Laura Pirovano, Martina Peterlini) 0,27 mp h.
  4. Egyesült Államok 2 (Jacqueline Wiles, Paula Moltzan) 0,45 mp h.
  5. Ausztria 1 (Cornelia Hütter, Katharina Truppe) 0,60 mp h.
  6. Németország (Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher) 0,74 mp h.

A szlalomosok a lesiklás végeredményének fordított sorrendjében rajtoltak, és mivel a szlovák Katarina Srobová utolsóként ért célba, ezért elsőként indult az a Petra Vlhová, aki az elmúlt két évben sérülés miatt nem versenyzett. Tíz másodperces hátrányból csodát ő sem csinálhatott, sőt ki is esett, de legalább versenykörülmények között is gyakorolt, mielőtt a tervei szerint jövő héten műlesiklásban megvédi a pekingi címét.

A műlesiklópálya kissé trükkösnek bizonyult, az elején Vlhová után is még sokan kiestek, de a világ legjobb szlalomosai között nem alakultak ki igazán nagy különbségek, ha célba értek. Jasmine Flury párjaként Holdener aztán valóban magasra tette a lécet, bő egy másodperccel vette át a vezetést, a műlesiklás egyéni világbajnoki címvédőjeként Rast is mögé érkezett meg.

 

Mikaela Shiffrin nem lett olimpiai bajnok három különböző szakágban

Holdener előnye egészen a német párosig kitartott, akkor azonban a németek nagy örömére a lesiklásban(!) ezüstérmes Aicher még a svájcinál is három századmásodperccel gyorsabban teljesítette a műlesiklópályát. Truppe, majd Moltzan is az aktuális második helyre érkezett meg, majd a hazai közönség szomorúságára Peterlini kiesett. Bár Aicherék dobogója ezzel biztossá vált, ezután Huber öt századmásodperccel megelőzte a riválist, így eldőlt, hogy osztrák vagy amerikai aranyérem születik.

Shiffrin a legutóbbi olimpián esélyesként műlesiklásban, óriás-műlesiklásban és kombinációban is kiesett, és az élről, utolsóként indulva ezúttal sem viselte el a terhet: 31 századmásodperces hátránnyal csupán a negyedik lett. 

Osztrák olimpiai bajnoka lett a számnak.

Téli olimpia, női csapatkombináció, végeredmény:

  1. Ausztria 2 (Ariane Rädler, Katharina Huber) 2:21,66 perc
  2. Németország (Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher) 0,05 másodperc hátrány
  3. Egyesült Államok 2 (Jacqueline Wiles, Paula Moltzan) 0,25 mp h.

Az alpesi sí olimpiai versenyei szerdán a férfiak szuperóriás-műlesiklásával folytatódnak.

A hétfői férfi-csapatkombináció összefoglalója:

