Lindsey Vonn után Mikaela Shiffrin is óriásit bukott a téli olimpián, bár másképpen

Alpesi síben a milánó–cortinai játékokon hétfőn és kedden került sor a téli olimpia egyik új versenyszámára, a csapatkombinációra. Minden egységnek két tagja volt, egyikük délelőtt lesiklásban, másikuk délután műlesiklásban állt rajthoz, és az összesített időeredmény rangsorolt. A férfiak között svájci aranyérem született Bormióban, a Cortina d’Ampezzó-i lejtőn versenyző nőknél viszont Lindsey Vonn sérülése ellenére az első számú amerikai csapat, Breezy Johnson és Mikaela Shiffrin tavaly világbajnokságot nyert kettőse volt a favorit.

A téli olimpia egyéni lesiklóversenyét is megnyerő Breezy Johnson Mikaela Shiffrin partnereként a női csapatkombinációban is megtette a magáét. Fotó: AFP/Stefano Rellandini

Pedig Breezy Johnson megalapozta az amerikai aranyérmet

Johnson a vasárnapi versenyhez hasonlóan ezúttal is a leggyorsabb volt lesiklásban, amellyel még inkább igazolta a várakozásokat, elvégre Shiffrin a mostani világkupaidényben nyolc szlalomversenyből hétszer nyert, egyszer pedig második volt. A versenyszám első fele után még egy másik amerikai és a német páros, valamint két osztrák és két svájci alpesisíző-egység tűnt éremesélyesnek – utóbbiak annak ellenére, hogy másfél másodperces lemaradással csupán a 12. és a 13. helyen álltak a lesiklás után, de Camille Rast és Wendy Holdener klasszisát ismerve innen is lehetett volna nekik visszaút.

Az élmezőny állása a lesiklás után: Egyesült Államok 1 (Breezy Johnson, műlesiklásban a társa Mikaela Shiffrin) 1:36,59 perc Ausztria 2 (Ariane Rädler, Katharina Huber) 0,06 másodperc hátrány Olaszország 2 (Laura Pirovano, Martina Peterlini) 0,27 mp h. Egyesült Államok 2 (Jacqueline Wiles, Paula Moltzan) 0,45 mp h. Ausztria 1 (Cornelia Hütter, Katharina Truppe) 0,60 mp h. Németország (Kira Weidle-Winkelmann, Emma Aicher) 0,74 mp h.

A szlalomosok a lesiklás végeredményének fordított sorrendjében rajtoltak, és mivel a szlovák Katarina Srobová utolsóként ért célba, ezért elsőként indult az a Petra Vlhová, aki az elmúlt két évben sérülés miatt nem versenyzett. Tíz másodperces hátrányból csodát ő sem csinálhatott, sőt ki is esett, de legalább versenykörülmények között is gyakorolt, mielőtt a tervei szerint jövő héten műlesiklásban megvédi a pekingi címét.