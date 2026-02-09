téli olimpia 2026műlesiklásalpesi sílesikláskombinációMarco Odermatt

A téli olimpián is megismétlődött a kínos baki, holtverseny az új versenyszámban

A 2026. évi téli olimpiai játékok egyik új versenyszámát rendezték meg hétfőn alpesi síben. A férfi-csapatkombináció első ötkarikás aranyérmese végül az egyik svájci egység, a lesiklóbajnok Franjo von Allmen és a váratlanul remek műlesiklást teljesítő Tanguy Nef párosa lett. Mögöttük holtversenyben zárt egy osztrák és egy másik svájci kettős.

Wiszt Péter
2026. 02. 09. 14:54
A svájciak sem ezt várták, de Tanguy Nef volt a legjobb szlalomosuk Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
Alpesi síben a milánói–cortinai játékokon a legutóbbi tizenegy helyett tíz versenyszám szerepel: a csapatverseny kikerült, a két nem egyéni kombinációját pedig a szakág csapatverziója váltotta. Hétfőn a férfi-csapatkombinációra került sor a téli olimpia bormiói lejtőjén. Minden csapatnak két tagja volt, egyikük délelőtt lesiklásban, másikuk délután műlesiklásban állt rajthoz, és az összesített időeredmény rangsorolt. Ezt a versenyszámot a tavalyi világbajnokságon rendezték meg eddig egyedüliként, akkor a dobogó mindhárom fokára svájci páros állhatott. Ezúttal Franjo von Allmen és Loic Meillard vb-aranyérmes kettőse különvált, és előbbi Tanguy Nef, utóbbi pedig Marco Odermatt oldalán próbálkozott.

Az olasz Giovanni Franzoni teljesítette a leggyorsabban a lesiklást a téli olimpia egyik új versenyszámában, a férfi-csapatkombinációban
A hazai színekben versenyző Giovanni Franzoni teljesítette a leggyorsabban a lesiklást a téli olimpia egyik új versenyszámában, a férfi-csapatkombinációban
Fotó: AFP/Fabrice Coffrini

Akárcsak a szombati lesiklóversenyen, ezúttal is három svájci és két olasz alpesisíző állt az élen a lesiklás után. A hétfő délután a szabadstílusú síző Mathilde Gremaud ötkarikás aranyérmének is örülő Svájc a harmadik, Olaszország és Franciaország pedig a második aranyérméért küzdött az idei téli olimpián – utóbbi ország abban reménykedett, hogy a műlesiklás olimpiai címvédőjeként Clément Noel a hatodik helyről képes fordítani. A legnagyobb favoritnak ugyanakkor Odermatték számítottak, hiszen egyéni világbajnokként Loic Meillard a harmadik pozícióból várta a folytatást, amelyben a lesiklás végeredményének fordított sorrendjében rajtoltak a sízők.

Az élmezőny állása a lesiklás után:

  1.  Olaszország 1 (Giovanni Franzoni, műlesiklásban a társa Alex Vinatzer) 1:51,80 perc
  2. Svájc 3 (Alexis Monney, Daniel Yule) 0,17 másodperc hátrány
  3. Svájc 1 (Marco Odermatt, Loic Meillard) 0,28 mp h.
  4. Svájc 2 (Franjo von Allmen, Tanguy Nef) 0,42 mp h.
  5. Olaszország 2 (Dominik Paris, Tommaso Sala) 0,59 mp h.
  6. Franciaország 1 (Nils Allegre, Clément Noel) 0,91 mp h.

Nem az a svájci remekelt, akire számítani lehetett

A német edző által tűzött műlesiklópálya nem bizonyult túlságosan bonyolultnak, ami azt jelentette, hogy a világ legjobb szlalomosai között nem alakultak ki igazán nagy különbségek. Miután Noel és Sala célba ért, még mindig két osztrák páros állt az élen, és nyugati szomszédaink váratlan módon végül egy éremnek is örülhettek.

Nef az addigi legjobb második futamot teljesítette, és 99 századmásodperccel átvette a vezetést.

Meillard megközelíteni sem tudta honfitársa menetét, és éppen 99 századot kapott, így holtversenyben a második helyen állt. Arra már jobban lehetett számítani, hogy Yule sem tud lépést tartani a legjobbakkal, csupán a 12. helyre érkezett meg. Vinatzer pedig szintén nem bírta a terhet a hazai közönség előtt, bő egy másodperc hátránnyal hetedikként zárt a párosuk.

Alexis Monney-tól megint elvettek egy aranyérmet a svájciak

A tavalyi világbajnokságon a svájciak közül Alexis Monney-é volt a legjobb lesiklófutam, Marc Rochat-é pedig a leggyorsabb szlalom, ám mivel a szövetség előzetesen őket nem rakta össze, ezért lehetett Von Allmen és Meillard párosa a vb aranyérmese. Ez a kínos baki részben megismétlődött, hiszen Von Allmen ezúttal csak hazája harmadik legjobb lesiklója volt, mégis ismét aranyérmes duó tagja lett. Előre ezt nyilván nem lehetett tudni, de Monney-nak ezúttal is rosszul választottak a svájciak, hiszen Neffel vagy Meillard-ral olimpiai érmes lett volna…

Téli olimpia, férfi-csapatkombináció, végeredmény:

1. Svájc 2 (Franjo von Allmen, Tanguy Nef) 2:44,04 perc
2. Svájc 1 (Marco Odermatt, Loic Meillard) 0,99 másodperc hátrány
2. Ausztria 1 (Vincent Kriechmayr, Manuel Feller) 0,99 mp h.

Az alpesi sí versenyei kedden a női csapatkombinációval folytatódnak, ott az első számú esélyesnek az amerikaiak világbajnok kettőse, Breezy Johnson és Mikaela Shiffrin számít.

A férfi-csapatkombináció lesikló részében a 21 indulóból csak egyetlen alpesisíző nem ért célba:

