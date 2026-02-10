téli olimpialindsey vonnsérülést szenvedett

Lindsey Vonn végre megszólalt: cáfolta a bukása okáról és a sérüléséről szóló pletykákat

Végre megtörte a csendet. Hétfő éjszaka először szólalt meg a vasárnapi súlyos bukása óta Lindsey Vonn. Az amerikai síző közösségi oldalán tisztázta, mi vezetett a balesetéhez a milánói–cortinai téli olimpia női lesikló versenyében, és pontosan milyen sérülést szenvedett, ezzel cáfolva az elmúlt napokban terjedő találgatásokat és téves információkat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 10. 6:33
Lindsey Vonn végleg lecsatolja a bukósisakot Fotó: MARCO BERTORELLO Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az olimpia előtt alig egy héttel Lindsey Vonn térdszalagszakadást szenvedett, mégis vállalta az indulást a téli olimpián. A szombati edzésen biztató formát mutatott, vasárnap azonban a női lesiklás során már a pálya elején, mindössze 13 másodperc elteltével bukott, és súlyos sérülést szenvedett.

A pillanat, ami Lindsey Vonn bukásához vezetett. Az amerikai síző karja beakadt a kapuba. Szárkapocscsonttörést szenvedett, véget ért a pályafutása
A pillanat, ami Lindsey Vonn bukásához vezetett. Az amerikai síző karja beakadt a kapuba. Szárkapocscsonttörést szenvedett, véget ért a pályafutása Fotó: JOEL MARKLUND / X06524

Nem lelki ok, nem félelem – technikai hiba döntött

A bukás után gyorsan elindultak a találgatások: voltak, akik lelki okokat, tudatalatti félelmet sejtettek a háttérben, mások korábbi sérüléseivel hozták összefüggésbe a történteket. Lindsey Vonn azonban egyértelműen cáfolta ezeket.

Az amerikai sportoló Instagram-posztjában részletesen leírta, mi történt a pályán, és hangsúlyozta: a balesetnek sem mentális oka, sem köze nem volt korábbi térdsérüléseihez.

„Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan elképzeltem. Nem volt mesébe illő befejezés, nem volt tündérmese – egyszerűen csak az élet. Merész voltam álmodni, és rendkívül keményen dolgoztam azért, hogy elérjem azt. Mert a lesiklásban a különbség egy jól megválasztott ív és egy katasztrofális sérülés között akár mindössze 5 hüvelyk is lehet.

Én egyszerűen 5 hüvelykkel túl szűken mentem az ívemen, amikor a jobb karom beleakadt a kapuba, kiforgatott, és ez vezetett a bukásomhoz. Az elülső keresztszalag-sérülésem és a korábbi sérüléseim semmilyen szerepet nem játszottak a balesetben.”

Vonn tehát túl szűken vette az ívet, jobb karja beleakadt a kapuba, ami kiforgatta a testét, és ez vezetett a bukáshoz – egy technikai hiba, amely lesiklásban végzetes következményekkel járhat.

Lindsey Vonn sérülése: többszörös szárkapocscsonttörés, több műtét

A sérülésével kapcsolatban is számos pontatlan információ látott napvilágot, egyes hírek már combcsonttörésről szóltak. Lindsey Vonn ezt is tisztázta: posztja szerint összetett lábszárcsont-sérülést szenvedett el, amely stabil, de komoly beavatkozásokat igényel.

Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem el, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség.

A hétfői hírek szerint a vasárnapi műtétet követően újabb beavatkozásra volt szükség, hogy stabilizálják az állapotát, valamint csökkentsék a duzzanat és az esetleges keringési problémák kockázatát.

Vonn ugyanakkor hangsúlyozta: a fizikai fájdalom ellenére nem bánta meg, hogy elindult a téli olimpián.

Bár a tegnap nem úgy végződött, ahogyan reméltem, és az átélt fizikai fájdalom rendkívül erős volt, nem bántam meg semmit. Tegnap ott állni a rajtkapuban leírhatatlan élmény volt, amit soha nem fogok elfelejteni.

 

Az édesapa: „Ez a pályafutása vége”

A történtek után Lindsey Vonn édesapja, Alan Kildow is megszólalt, és nyilatkozata nem hagyott sok teret a további találgatásoknak.

– 41 éves, és ez a pályafutása vége. Nem lesz több síversenye, amíg ebbe nekem is van beleszólásom – mondta az AP hírügynökségnek.

A sérülés részleteibe nem ment bele, inkább lánya mentális állapotáról beszélt. Elmondása szerint Vonn tisztában van a helyzetével, mentálisan erős, és jobban reagál a történtekre, mint azt ő várta. A család végig mellette volt, az éjszakát is a kórházban töltötték.

OLYMPICS-2026-ALPINE/
OLYMPICS-2026-ALPINE/
1/8 OLYMPICS-2026-ALPINE/

 

A FIS elnöke: a sportoló dönt

Az eset nemzetközi szinten is komoly visszhangot váltott ki, és ismét előtérbe került a kérdés: ki dönthet arról, hogy egy sérült élsportoló vállalhatja-e a versenyzést.

A Nemzetközi Síszövetség (FIS) elnöke, Johan Eliasch szerint ebben nem lehet vita.

– Határozottan hiszem, hogy az egyénnek kell eldöntenie, milyen állapotban van. Biztosan jobban ismeri a saját sérüléseit, mint bárki más – fogalmazott hétfőn.

A bukás körülményeiről ugyanazt mondta, mint maga Lindsey Vonn:

– Rendkívül balszerencsés esetről van szó, ezerből egy ilyen. Túl közel került a kapuhoz, a levegőben hozzáért, beakadt, ez forgatta be a testét.

A női lesiklóversenyt végül Lindsey Vonn honfitársa, Breezy Johnson nyerte a német Emma Aicher és az olasz Sofia Goggia előtt.

Lindsey Vonn pályafutása így is kivételes: olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok, négyszeres összetett világkupa-győztes, 84 világkupa-futamgyőzelemmel. Korábban több súlyos sérülés után is visszatért a csúcsra – ezúttal azonban minden jel arra utal, hogy valóban lezárul egy korszak.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Fűrész Tünde
idezojelekházasság hete

A magyarok hisznek a házasság értékében

Fűrész Tünde avatarja

A gyermekvállalási kedv szorosan kapcsolódik a stabilitást hozó körülményekhez.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu