Lindsey Vonn végre megszólalt: cáfolta a bukása okáról és a sérüléséről szóló pletykákat

Az olimpia előtt alig egy héttel Lindsey Vonn térdszalagszakadást szenvedett, mégis vállalta az indulást a téli olimpián. A szombati edzésen biztató formát mutatott, vasárnap azonban a női lesiklás során már a pálya elején, mindössze 13 másodperc elteltével bukott, és súlyos sérülést szenvedett.

A pillanat, ami Lindsey Vonn bukásához vezetett. Az amerikai síző karja beakadt a kapuba. Szárkapocscsonttörést szenvedett, véget ért a pályafutása Fotó: JOEL MARKLUND / X06524

Nem lelki ok, nem félelem – technikai hiba döntött

A bukás után gyorsan elindultak a találgatások: voltak, akik lelki okokat, tudatalatti félelmet sejtettek a háttérben, mások korábbi sérüléseivel hozták összefüggésbe a történteket. Lindsey Vonn azonban egyértelműen cáfolta ezeket.

Az amerikai sportoló Instagram-posztjában részletesen leírta, mi történt a pályán, és hangsúlyozta: a balesetnek sem mentális oka, sem köze nem volt korábbi térdsérüléseihez.

„Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan elképzeltem. Nem volt mesébe illő befejezés, nem volt tündérmese – egyszerűen csak az élet. Merész voltam álmodni, és rendkívül keményen dolgoztam azért, hogy elérjem azt. Mert a lesiklásban a különbség egy jól megválasztott ív és egy katasztrofális sérülés között akár mindössze 5 hüvelyk is lehet.

Én egyszerűen 5 hüvelykkel túl szűken mentem az ívemen, amikor a jobb karom beleakadt a kapuba, kiforgatott, és ez vezetett a bukásomhoz. Az elülső keresztszalag-sérülésem és a korábbi sérüléseim semmilyen szerepet nem játszottak a balesetben.”

Vonn tehát túl szűken vette az ívet, jobb karja beleakadt a kapuba, ami kiforgatta a testét, és ez vezetett a bukáshoz – egy technikai hiba, amely lesiklásban végzetes következményekkel járhat.

Lindsey Vonn sérülése: többszörös szárkapocscsonttörés, több műtét

A sérülésével kapcsolatban is számos pontatlan információ látott napvilágot, egyes hírek már combcsonttörésről szóltak. Lindsey Vonn ezt is tisztázta: posztja szerint összetett lábszárcsont-sérülést szenvedett el, amely stabil, de komoly beavatkozásokat igényel.

Sajnos egy összetett sípcsonttörést szenvedtem el, amely jelenleg stabil, de a megfelelő gyógyuláshoz több műtétre lesz szükség.

A hétfői hírek szerint a vasárnapi műtétet követően újabb beavatkozásra volt szükség, hogy stabilizálják az állapotát, valamint csökkentsék a duzzanat és az esetleges keringési problémák kockázatát.