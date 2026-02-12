Federica Brignonetéli olimpia 2026alpesi síLindsey Vonn

Második Vonn-sztori helyett csodás aranytörténet: horrorbukása után győzött a hazai kedvenc + videó

Federica Brignone nyerte a milánói–cortinai téli olimpián a női szuperóriás-műlesiklást. Az olasz alpesisíző tavaly áprilisban súlyos sérüléseket szenvedett, akkor szinte kizártnak tűnt, hogy egyáltalán indulhasson a hazai olimpiáján. A csütörtöki versenyen rengeteg klasszis kiesett, Federica Brignone viszont a legjobb idővel ért célba.

2026. 02. 12. 13:00
Federica Brignone horrorbukása után nemcsak visszatért, olimpiai bajnok lett alpesi síben a milánói–cortinai téli játékokon Fotó: AFP/Francois-Xavier Marit
Federica Brignone a 2024/25-ös idényben karrierje során másodszor megnyerte az alpesisízők összetett világkupáját, s bizakodva várhatta a hazai olimpiáját, hogy egy ezüst és két bronz után ötkarikás aranyérem is kerül a gyűjteményébe. Tavaly áprilisban azonban még elindult az olasz bajnokságon, s ott Brignone össze-vissza törte magát: úgy tűnt, máris vége az olimpiai álmainak.

Federica Brignone nyár elején könnyek között nyilatkozott, sérülése ellenére azonban nem csak indulhatott, aranyat is nyert a milánói–cortinai téli olimpián alpesi síben
Federica Brignone nyár elején könnyek között nyilatkozott, sérülése ellenére azonban nem csak indulhatott, aranyat is nyert a milánói–cortinai téli olimpián alpesi síben (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Brignone térde egészen természetellenes szögben állt, keresztszalag-szakadást szenvedett, és sípcsontműtét is várt rá. Nemcsak a hazai olimpiája került veszélybe, azt is erősen kétségesnek gondolták, hogy valaha versenyezhet-e még, sőt eleinte még attól is tartottak, hogy a járásán is egész életében meglátszik majd a horrorbukás nyoma.

A 35 éves Brignone végül januárban, néhány héttel az olimpia rajtja előtt tért vissza a lejtőre, s bár az első versenye biztató volt, óriás-műlesiklásban hatodik lett, a gyors számokban úgy síelt, hogy ő maga is bizonytalan volt, hogy egyáltalán elinduljon-e az olimpiai lesiklóversenyen.

Vonn újra összetörte magát, Brignone olimpiai bajnok lett

Végül rajthoz állt, tizedik lett a versenyen, amelyen Lindsey Vonn óriásit bukott. Az amerikai klasszis azóta három műtéten is átesett.

Brignone visszatérési történetét ismerve őt is sokan féltették hasonló végkifejlettől. Az olasz klasszis a csapatkombinációt kihagyta, csütörtökön viszont szuperóriás-műlesiklásban rajthoz állt.

Ugyan nem jött tökéletes menetet, de Brignone átvette a vezetést, s a nehéz pálya sorra fogott ki a kiváló alpesisízőkön. Kiesett a lesiklás összes cortinai dobogósa: Breezy Johnson, Emma Aicher és az addig egészen kiváló részidővel álló Sofia Goggia sem tudott célba érni, ahogy a szuperóriás-műlesiklás 2018-as bajnoka, Ester Ledecká és a négy évvel ezelőtti ezüstérmes Miriam Puchner sem.

Amikor már elfogytak azok a versenyzők, akik megverhették volna, Brignone testvére, egyben edzője a rajtnál könnyeivel küszködött. De nemcsak ő ünnepelt együtt a sízővel, hanem Olaszország elnöke, Sergio Mattarella is.

Federica Brignone az olimpián is felért a csúcsra, ráadásul hazai lejtőn lett aranyérmes.

Téli olimpia, alpesi sí, női szuperóriás-műlesiklás

  1. Federica Brignone (olasz) 1:23,41 perc
  2. Romane Miradoli (francia) + 0,41 másodperc
  3. Cornelia Hütter (osztrák) + 0,52 mp

A teniszklasszis Jannik Sinner is támogatta Brignonét a rehabilitációja során

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

