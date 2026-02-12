Második Vonn-sztori helyett csodás aranytörténet: horrorbukása után győzött a hazai kedvenc + videó

Federica Brignone a 2024/25-ös idényben karrierje során másodszor megnyerte az alpesisízők összetett világkupáját, s bizakodva várhatta a hazai olimpiáját, hogy egy ezüst és két bronz után ötkarikás aranyérem is kerül a gyűjteményébe. Tavaly áprilisban azonban még elindult az olasz bajnokságon, s ott Brignone össze-vissza törte magát: úgy tűnt, máris vége az olimpiai álmainak.

Federica Brignone nyár elején könnyek között nyilatkozott, sérülése ellenére azonban nem csak indulhatott, aranyat is nyert a milánói–cortinai téli olimpián alpesi síben (Fotó: AFP/Marco Bertorello)

Brignone térde egészen természetellenes szögben állt, keresztszalag-szakadást szenvedett, és sípcsontműtét is várt rá. Nemcsak a hazai olimpiája került veszélybe, azt is erősen kétségesnek gondolták, hogy valaha versenyezhet-e még, sőt eleinte még attól is tartottak, hogy a járásán is egész életében meglátszik majd a horrorbukás nyoma.

In molti si stanno domandando come sia stato possibile, che Federica BRIGNONE abbia patito un infortunio estremamente grave cadendo nel corso di un gigante.



A 35 éves Brignone végül januárban, néhány héttel az olimpia rajtja előtt tért vissza a lejtőre, s bár az első versenye biztató volt, óriás-műlesiklásban hatodik lett, a gyors számokban úgy síelt, hogy ő maga is bizonytalan volt, hogy egyáltalán elinduljon-e az olimpiai lesiklóversenyen.

Vonn újra összetörte magát, Brignone olimpiai bajnok lett

Végül rajthoz állt, tizedik lett a versenyen, amelyen Lindsey Vonn óriásit bukott. Az amerikai klasszis azóta három műtéten is átesett.

Brignone visszatérési történetét ismerve őt is sokan féltették hasonló végkifejlettől. Az olasz klasszis a csapatkombinációt kihagyta, csütörtökön viszont szuperóriás-műlesiklásban rajthoz állt.