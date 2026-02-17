Kiborult a kirívó sportszerűtlenségen és segítségre szorul az olimpia tragikus hőse

Az első futam után Atle Lie McGrath jelentős, 0,6 másodperces előnnyel vezetett, minden adott volt ahhoz, hogy téli olimpiai bajnok legyen. A második menetben azonban hibázott, elrontotta a 13. kaput, kiesett és búcsúzott az aranyéremtől. A műlesiklás egyik legnagyobb esélyese pillanatok alatt került a mennyországból a pokolba.

Atle Lie McGrath magányra vágyott a téli olimpiai kiesése után, amit nehezen tud feldolgozni. Kiakadt a svájciak sportszerűtlenségén

Dráma műlesiklásban: eldobott síbotok, menekülés az erdőbe

A közvetítésben is jól látható volt, hogy a kiesése után McGrath első dühében elhajította a síbotjait. Mindez éppen ott történt, ahol a svájci edzők álltak a pálya mellett – azok az edzők, akik a norvég hibáját látva örömujjongásban törtek ki.

McGrath ezt észlelte, talán ez magyarázza a dühét. A jelenet nem maradt benne nyom nélkül.

A norvég síző ezután levette felszerelését, és a pálya melletti erdő felé indult, hogy egyedül próbálja meg feldolgozni a történteket. Csendre és magányra vágyott, ám a fotósok követték, így még ott sem maradhatott egyedül a gondolataival.

Svájci sportszerűtlenség – „Ez volt az első, amit megláttam…”

A svájci stáb sportszerűtlen viselkedéséről McGrath nem kívánt hosszan beszélni, de a szavai így is egyértelműek voltak:

Ez volt az első, amit megláttam. Nem kell kommentálnom. Egyértelmű, mit gondolok róla.

A mondatok mögött ott volt a csalódottság és a felháborodás. A norvég tábor sportszerűtlennek tartotta az ünneplést, különösen egy olyan pillanatban, amikor egy rivális versenyző élete lehetősége úszott el.

Absolute heartbreak for Atle Lie McGrath 💔



He throws his skis in the air, storms off and has a lie down in the snow to process the mistake that lost his shot at Olympic gold 😲💥 pic.twitter.com/D7pu9c4TFc — TNT Sports (@tntsports) February 16, 2026

Élete legrosszabb pillanata, segítségre van szüksége

McGrath a lelkiállapotáról is őszintén beszélt. A bukását így jellemezte: ez élete eddigi legrosszabb pillanata.

Elismerte, hogy most nem elég a sportolói rutin, támogatásra van szüksége:

Szükségem van segítségre, és ezt a családomtól kapom meg.

Hangsúlyozta, hogy barátnője és szerettei mellette állnak ezekben a napokban. A háttérben ráadásul személyes tragédia is húzódik: az olimpia idején hunyt el szeretett nagypapája, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy síző lett. Az ő emléke különös súlyt adott ennek a versenynek.