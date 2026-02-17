Rendkívüli

Orbán Balázs: A magyar-amerikai kapcsolatok alapja a két ország vezetője közötti szívélyes viszony + videó

olimpiaműlesiklástéli olimpia 2026loic meillardatle lie mcgrath

Kiborult a kirívó sportszerűtlenségen és segítségre szorul az olimpia tragikus hőse

Favoritként érkezett, ott állt a győzelem kapujában, végül elbukott. Atle Lie McGrath megnyerte az első futamot a milánói–cortinai téli olimpia férfi-műlesiklóversenyében, a másodikban azonban kiesett, majd érzelmi kitörése az egész világ előtt zajlott. A norvég síző kiborult a pálya mellett ünneplő svájci stáb viselkedésén, és maga is elismerte: segítségre van szüksége, amelyet a családjától kap meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 17. 8:35
Atle Lie McGrath mérhetetlen fájdalmat érez Fotó: AFP/Dimitar Dilkoff
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az első futam után Atle Lie McGrath jelentős, 0,6 másodperces előnnyel vezetett, minden adott volt ahhoz, hogy téli olimpiai bajnok legyen. A második menetben azonban hibázott, elrontotta a 13. kaput, kiesett és búcsúzott az aranyéremtől. A műlesiklás egyik legnagyobb esélyese pillanatok alatt került a mennyországból a pokolba.

Atle Lie McGrath magányra vágyott a téli olimpiai kiesése után, amit nehezen tud feldolgozni. Kiakadt a svájciak sportszerűtlenségén
Atle Lie McGrath magányra vágyott a téli olimpiai kiesése után, amit nehezen tud feldolgozni. Kiakadt a svájciak sportszerűtlenségén 

Dráma műlesiklásban: eldobott síbotok, menekülés az erdőbe

A közvetítésben is jól látható volt, hogy a kiesése után McGrath első dühében elhajította a síbotjait. Mindez éppen ott történt, ahol a svájci edzők álltak a pálya mellett – azok az edzők, akik a norvég hibáját látva örömujjongásban törtek ki.

McGrath ezt észlelte, talán ez magyarázza a dühét. A jelenet nem maradt benne nyom nélkül.

A norvég síző ezután levette felszerelését, és a pálya melletti erdő felé indult, hogy egyedül próbálja meg feldolgozni a történteket. Csendre és magányra vágyott, ám a fotósok követték, így még ott sem maradhatott egyedül a gondolataival.

Svájci sportszerűtlenség – „Ez volt az első, amit megláttam…”

A svájci stáb sportszerűtlen viselkedéséről McGrath nem kívánt hosszan beszélni, de a szavai így is egyértelműek voltak:

Ez volt az első, amit megláttam. Nem kell kommentálnom. Egyértelmű, mit gondolok róla.

A mondatok mögött ott volt a csalódottság és a felháborodás. A norvég tábor sportszerűtlennek tartotta az ünneplést, különösen egy olyan pillanatban, amikor egy rivális versenyző élete lehetősége úszott el.

Élete legrosszabb pillanata, segítségre van szüksége

McGrath a lelkiállapotáról is őszintén beszélt. A bukását így jellemezte: ez élete eddigi legrosszabb pillanata.

 Elismerte, hogy most nem elég a sportolói rutin, támogatásra van szüksége:

Szükségem van segítségre, és ezt a családomtól kapom meg.

Hangsúlyozta, hogy barátnője és szerettei mellette állnak ezekben a napokban. A háttérben ráadásul személyes tragédia is húzódik: az olimpia idején hunyt el szeretett nagypapája, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy síző lett. Az ő emléke különös súlyt adott ennek a versenynek.

Meillard: McGrath is megérdemelte volna

Miközben Norvégiában a McGrath-dráma volt a fő beszédtéma, Svájcban a közbeszéd szinte kizárólag Loic Meillard olimpiai aranyára és teljesítményére koncentrált. A svájci sajtó a győzelmet hirdette: a szlalom első svájci olimpiai bajnoka 1948 óta Meillard lett, így a sikert hangsúlyozták, és kevés teret adtak a norvég kudarcának narratívájának. A verseny után Meillard sportszerűen szólt McGrath-ról is, ami ritka kivételként jelent meg a svájci beszámolókban:

Atle Lie is megérdemelte volna, ő volt az idei szezon legjobb sízője, de a szlalom ilyen, ez is a sport része.

Négy év múlva újra megpróbálja a téli olimpián?

McGrath még csak 25 éves. Négy év múlva, a következő, franciaországi téli olimpián újra megpróbálhatja, akkor annyi idős lesz, mint most Meillard. Abban ugyanis aligha van vita a szakmában: jelenleg McGrath a világ egyik legjobb műlesiklója. 

Maga a norvég síző ezzel most még persze nem tud és nem is akar foglalkozni. Mint mondta, nagyon nehéz lesz kihevernie ezt a bukást, azért is, mert óriás-műlesiklásban is lemaradt az éremről, ott ötödik lett. Szerencse, hogy a családja mellette áll.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Lóránt Károly
idezojelekukrajna

Út a háborúhoz

Lóránt Károly avatarja

Az oroszok tiltakozásokkal ugyan, de sokáig tűrték a NATO – illetve a mögötte álló erők – „Drang Nach Osten” politikáját, de Ukrajna NATO-tagsága vörös vonal volt a számukra.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.