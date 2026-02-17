Kiborult a kirívó sportszerűtlenségen és segítségre szorul az olimpia tragikus hőse

Az első futam után Atle Lie McGrath jelentős, 0,6 másodperces előnnyel vezetett, minden adott volt ahhoz, hogy téli olimpiai bajnok legyen. A második menetben azonban hibázott, elrontotta a 13. kaput, kiesett és búcsúzott az aranyéremtől. A műlesiklás egyik legnagyobb esélyese pillanatok alatt került a mennyországból a pokolba.
Dráma műlesiklásban: eldobott síbotok, menekülés az erdőbe
A közvetítésben is jól látható volt, hogy a kiesése után McGrath első dühében elhajította a síbotjait. Mindez éppen ott történt, ahol a svájci edzők álltak a pálya mellett – azok az edzők, akik a norvég hibáját látva örömujjongásban törtek ki.
McGrath ezt észlelte, talán ez magyarázza a dühét. A jelenet nem maradt benne nyom nélkül.
A norvég síző ezután levette felszerelését, és a pálya melletti erdő felé indult, hogy egyedül próbálja meg feldolgozni a történteket. Csendre és magányra vágyott, ám a fotósok követték, így még ott sem maradhatott egyedül a gondolataival.
Svájci sportszerűtlenség – „Ez volt az első, amit megláttam…”
A svájci stáb sportszerűtlen viselkedéséről McGrath nem kívánt hosszan beszélni, de a szavai így is egyértelműek voltak:
Ez volt az első, amit megláttam. Nem kell kommentálnom. Egyértelmű, mit gondolok róla.
A mondatok mögött ott volt a csalódottság és a felháborodás. A norvég tábor sportszerűtlennek tartotta az ünneplést, különösen egy olyan pillanatban, amikor egy rivális versenyző élete lehetősége úszott el.
Élete legrosszabb pillanata, segítségre van szüksége
McGrath a lelkiállapotáról is őszintén beszélt. A bukását így jellemezte: ez élete eddigi legrosszabb pillanata.
Elismerte, hogy most nem elég a sportolói rutin, támogatásra van szüksége:
Szükségem van segítségre, és ezt a családomtól kapom meg.
Hangsúlyozta, hogy barátnője és szerettei mellette állnak ezekben a napokban. A háttérben ráadásul személyes tragédia is húzódik: az olimpia idején hunyt el szeretett nagypapája, aki kulcsszerepet játszott abban, hogy síző lett. Az ő emléke különös súlyt adott ennek a versenynek.
