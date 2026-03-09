Luke LittlerJames WadeUK Opendarts

Littler nem ezt várta magától, de így is történelmet írt vasárnap

Luke Littler az újra magára találó James Wade ellen 11-7-re megnyerte a darts UK Open döntőjét vasárnap este, ezzel megvédte a címét a tornán. Littler a trófeával a kezében elmondta később, a verseny során többször is szenvedett, nem úgy jöttek a triplák, ahogy szerette volna, de a végén így is sikerült nyernie, és ez a legfontosabb.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 8:20
Luke Littler a döntőben James Wade-et győzte le a darts UK Openen
Luke Littler a döntőben James Wade-et győzte le a darts UK Openen
A dominancia vasárnap tovább folytatódott. Luke Littler a darts UK Open mineheadi döntőjében könnyedén, 11-7-re legyőzte James Wade-et, ezzel megvédte a címét a major tornán, érdekesség, hogy ahogy egy éve, úgy most is egymás ellen játszott a két angol a fináléban. Wade bejutása azonban papírformának aligha mondható, mindehhez kellett az elmúlt évek legjobb teljesítménye tőle a Gerwyn Price elleni elődöntőben, amelyet 105-ös átlaggal nyert meg. Ez a világranglistán a hatodik helyre fellépő Wade-ből sok erőt kivett, a döntőben már a kilencvenes átlagot sem érte el, így Littler a százas alatti háromnyilas átlagával (99.58) és a nála kevésnek számító négy 180-nal is nyerni tudott.

Luke Littler továbbra is megállíthatatlan, most a UK Openen védte meg a címét
Luke Littler továbbra is megállíthatatlan, most a UK Openen védte meg a címét. Forrás: X/PDC

 

Luke Littler: 18-ból 13 győzelem és tekintélyes társaság

Kissé félelmetes belegondolni, hogy a 19 éves sportoló idáig 18 major tornájából 13-at megnyert. 

Az pedig még különlegesebb, hogy Michael van Gerwen után (2015 és 2016) ő az első játékos, aki megvédte a címét a UK Openen. Korábban ez a már említett két versenyzőn kívül csak Raymond van Barneveldnek és Phil Taylornak sikerült. 

A döntő utolsó legje:

Nem ez volt a legjobb tornája Littlernek

A 2026-os világbajnok angol a vasárnapi győzelmével 120 ezer fontot is zsebre tett, ezzel pedig tovább erősítette az első helyét a világranglistán . A rangsorban második Luke Humphries két meccset nyert a tornán, majd a nyolcaddöntőben a holland Danny Noppert ellen esett ki (10-6). Littler hamarosan hárommillió fontnál jár, mindeközben a 31 éves angol 1,2 millióval a második.

– Csodálatos érzés egymás után másodszor megnyerni a tornát. Nem hiszem, hogy ez volt a legjobb tornám az átlagot tekintve, ha Wade-nek az elhibázott duplái bemennek, akkor ez egy teljesen más meccs lett volna. Végig keményen küzdöttem, és végül győzelemmel zártam, és csak ez számít. A torna korai szakaszában nem voltam elégedett magammal, de játékosként mindig keményen kell küzdeni – mondta a győzelem után Littler, aki már a verseny kezdete előtt azt tűzte ki célnak, hogy címet véd, bár szerinte ezt sokan nem gondolták volna. Littlernek a tornán igazából két szoros meccse volt. A második fordulóban 10-8-ra gyűrte le Kevin Doetsot. Itt a holland jobb átlagot is dobott (97,22), több 180-a is volt, de így is végig rohannia kellett az eredmény után. Littler másik szoros meccse az elődöntő volt, ahol úgy győzte le 11-9-re az északír Josh Rockot, hogy ellenfele már 9-7-re is vezetett. Ezután nyert négy leget zsinórban a világbajnok.

A fiatal angol legközelebb csütörtökön lép színpadra, a Premier League hatodik estéjén a negyeddöntőben Gerwyn Price-szal találkozik Nottinghamben. A PL-ben idén egyelőre nem úgy megy Littlernek, ahogy azt sokan várták, habár kezd magára találni, a legutóbbi fordulót megnyerte, ezzel pedig fellépett a harmadik helyre. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

