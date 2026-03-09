Littler nem ezt várta magától, de így is történelmet írt vasárnap

A dominancia vasárnap tovább folytatódott. Luke Littler a darts UK Open mineheadi döntőjében könnyedén, 11-7-re legyőzte James Wade-et, ezzel megvédte a címét a major tornán, érdekesség, hogy ahogy egy éve, úgy most is egymás ellen játszott a két angol a fináléban. Wade bejutása azonban papírformának aligha mondható, mindehhez kellett az elmúlt évek legjobb teljesítménye tőle a Gerwyn Price elleni elődöntőben, amelyet 105-ös átlaggal nyert meg. Ez a világranglistán a hatodik helyre fellépő Wade-ből sok erőt kivett, a döntőben már a kilencvenes átlagot sem érte el, így Littler a százas alatti háromnyilas átlagával (99.58) és a nála kevésnek számító négy 180-nal is nyerni tudott.

Luke Littler továbbra is megállíthatatlan, most a UK Openen védte meg a címét. Forrás: X/PDC

Luke Littler: 18-ból 13 győzelem és tekintélyes társaság

Kissé félelmetes belegondolni, hogy a 19 éves sportoló idáig 18 major tornájából 13-at megnyert.

Az pedig még különlegesebb, hogy Michael van Gerwen után (2015 és 2016) ő az első játékos, aki megvédte a címét a UK Openen. Korábban ez a már említett két versenyzőn kívül csak Raymond van Barneveldnek és Phil Taylornak sikerült.

A döntő utolsó legje:

LITTLER GOES BACK-TO-BACK! ☢️🏆



Luke Littler retains the Ladbrokes UK Open title!



The world number one defeats James Wade for a second straight year to triumph in Minehead!



Live Scores & Streaming 📲 https://t.co/gFQK4rQ2wU#UKOpenDarts | Final pic.twitter.com/xEqJzHpMjQ — PDC Darts (@OfficialPDC) March 8, 2026

Nem ez volt a legjobb tornája Littlernek

A 2026-os világbajnok angol a vasárnapi győzelmével 120 ezer fontot is zsebre tett, ezzel pedig tovább erősítette az első helyét a világranglistán . A rangsorban második Luke Humphries két meccset nyert a tornán, majd a nyolcaddöntőben a holland Danny Noppert ellen esett ki (10-6). Littler hamarosan hárommillió fontnál jár, mindeközben a 31 éves angol 1,2 millióval a második.

– Csodálatos érzés egymás után másodszor megnyerni a tornát. Nem hiszem, hogy ez volt a legjobb tornám az átlagot tekintve, ha Wade-nek az elhibázott duplái bemennek, akkor ez egy teljesen más meccs lett volna. Végig keményen küzdöttem, és végül győzelemmel zártam, és csak ez számít. A torna korai szakaszában nem voltam elégedett magammal, de játékosként mindig keményen kell küzdeni – mondta a győzelem után Littler, aki már a verseny kezdete előtt azt tűzte ki célnak, hogy címet véd, bár szerinte ezt sokan nem gondolták volna. Littlernek a tornán igazából két szoros meccse volt. A második fordulóban 10-8-ra gyűrte le Kevin Doetsot. Itt a holland jobb átlagot is dobott (97,22), több 180-a is volt, de így is végig rohannia kellett az eredmény után. Littler másik szoros meccse az elődöntő volt, ahol úgy győzte le 11-9-re az északír Josh Rockot, hogy ellenfele már 9-7-re is vezetett. Ezután nyert négy leget zsinórban a világbajnok.