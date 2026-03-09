Hiába vezeti a Fradi újra a bajnokságot, Robbie Keane nem foglalkozik ezzel

A Ferencváros kihasználta az ETO FC zalaegerszegi vereségét , újra a címvédő vezeti az NB I-et. Robbie Keane csapata úgy nyert 3-1-re Nyíregyházán vasárnap este, hogy ismét rengeteg helyzetet hagyott ki, ez azonban most nem bosszulta meg magát. A Fradi góljait Mohamed Abu Fani, Bamidale Yusuf és Mariano Gómez szerezték, emellett a találkozó kapcsán fontos megjegyezni, hogy a sérüléséből visszatért Dibusz Dénes védett ezúttal is – a nagy kérdés, hogy a Braga elleni csütörtöki Európa-liga-nyolcaddöntő első mérkőzésén az ő vagy Gróf Dávid nevével kezdődik a Fradi kezdője.

A Nyíregyháza–Fradi NB I-es mérkőzés után a zöld-fehérek a szurkolókkal együtt ünnepeltek Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Nyíregyháza–FTC: a kihagyott helyzetek bosszúja elmaradt

A lefújás után Robbie Keane mindenesetre Dibusznak is hálálkodott a fontos védéséért, amelyet még 2-1-es vezetésnél mutatott be, a Fradi csak ezután, a 89. percben döntötte el a meccset. – Ezért kell kihasználnunk a helyzeteket, nagyon sok volt belőlük. A végén volt még egy lehetősége az ellenfélnek, ha Dibusz Dénesnek nem sikerül hárítania, akkor elég csúnya eredmény is lehetett volna a mi szempontunkból. Az elején a két gól pont úgy született, ahogy azt megbeszéltük, és még többet is rúghattuk volna. Pontosan ezért mondtam a fiúknak, hogy az egygólos vezetés nem elég. A Nyíregyháza nagyon kemény ellenfél, jó játékosai vannak, veszélyes volt szabadrúgásból és szögletekből – kezdte az ír, akit a sajtótájékoztatón arról is kérdeztek, mit szól ahhoz, hogy csapata újra vezeti az élvonalt.

Jó dolog vezetni a bajnokságot, de meccsről meccsre haladunk, egyelőre nem foglalkozunk a tabellával. Majd az utolsó forduló után kell az élen állni

– mondta Keane, következetesen megmaradva az eddigi kommunikációjánál.

Bódog Tamás csak gratulálni tud a Fradinak

A Nyíregyháza eddig a tavasz legjobban teljesítő csapata volt az NB I-ben (négy győzelem és két döntetlen), vasárnap azonban gyorsan nehéz helyzetbe került, a Fradi már a nyolcadik percben 2-0-ra vezetett. Bódog Tamás csapatát azonban amiatt dicséret illeti, hogy ezután nem rogyott össze, hanem visszajött a mérkőzésbe. A vezetőedző ezt is kiemelte a lefújás után az M4 Sportnak. – Nem azt mondom, hogy adtunk két ajándékgólt a Fradinak, mert meg kellett oldaniuk minőségből, de… Nem kell elfelejteni, a Fradi a bajnok, mi egy bennmaradásért küzdő csapat vagyunk. Ennek ellenére visszajöttünk a meccsbe, a második félidőben volt olyan fázis, hogy odanyomtuk a kapuja elé a Fradit. A második félidőben megmutattuk, hogy mentálisan mire képes ez a csapat, csak dicsérni tudom a játékosaimat – nyilatkozta rendkívül korrekten Bódog, aki a Fradinak sok sikert kívánt a Braga elleni El-párharcra.