Most százmillió euró és az igazság a tét Szoboszlai Dominik karrierjében

Szoboszlai Dominik ma beléphet a 100 millió eurós futballisták táborába. A labdarúgók piaci értékével foglalkozó Transfermarkt előre közölte, hogy hétfőn a Liverpool magyar sztárja „nagy értéknövekedést” kap. Szoboszlai eddigi 85 milliós becsült értéke csalódást keltett, és most ezt korrigálva szolgáltathat igazságot a nemzetközi szaklap azzal, ha a 100 millió eurós futballisták közé emeli őt.

Magyar Nemzet
2026. 03. 09. 4:50
A Transfermarkt azt ígérte, hogy a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik jelentős értéknövekedés előtt áll Fotó: BENOIT PAVAN Forrás: Hans Lucas
Legutóbb tavaly októberben kapott új értéket Szoboszlai Dominik a világszerte hivatkozott Transfermarkttól, amikor a szaklap 80 millió euróról 85 millióra növelte a becsült árát. Ez már akkor is csalódást keltett, hiszen Szoboszlai az angol bajnok Liverpool színeiben bombaformában kezdte az idényt, aztán a következő, decemberi frissítésnél sem változtattak az értékén.

Szoboszlai Dominik értéke végre elérheti a 100 millió eurót?
Szoboszlai Dominik értéke végre elérheti a 100 millió eurót? Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Arne Slot edző már tavaly ősszel arról beszélt, hogy ha másnap el akarnák adni, akkor 100 millió fontot is kaphatnának a magyar középpályásért. Szoboszlai azóta is bizonyít, a mostani a legjobb angliai idénye: 38 tétmérkőzésen 10 gólt és 8 gólpasszt jegyez. Az jelzi a legjobban a vezérszerepét, hogy a Liverpool hivatalos oldalán már hétszer választották meg a találkozó legjobbjának, ami a legtöbb a csapaton belül – másodikként a Transfermarkt által 110 millióra becsült Florian Wirtz követi őt néggyel.

Szalah, Gerrard és Slot is magasztalja a Liverpool magyarját

Az elmúlt időszakban Szoboszlai rengeteg elismerést kapott a nemzetközi futball szaktekintélyeitől. A Liverpool legendája, Steven Gerrard azt mondta róla, hogy ő a legjobb rúgójátékos, akit hosszú ideje látott. Arne Slot edző a labda nélküli munkájában a világ legjobbjai közé emelte őt, sőt azt állította, hogy a presszingben egyenesen a legjobb a világon. Mohamed Szalah, a Liverpool legnagyobb sztárja is úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja.

Érdemes mindezt feleleveníteni, mert a piaci értéke viszont nem tükrözi ezeket a véleményeket. Szoboszlai a jelenlegi 85 millió eurójával nincs a top 20-ban a világon – holtversenyben a 25. legértékesebb labdarúgó.

A top húszba, ami már valóban a legszűkebb elitet jelenti, 100 millióval lehet bekerülni. Ez a tétje a Transfermarkt ma várható frissítésének.

Transfermarkt: Szoboszlai nagy értéknövekedés előtt áll

Tavaly októberben a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője, Benjamin Littlemore a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy az előző idényben még voltak kétségek Szoboszlai kreatív, támadóképességeit illetően, és még többet kell bizonyítania.

Konkrétan a 100 millió euróra vonatkozó kérdésünkre akkor ezt válaszolta:

Ha a magyar játékos minden kétséget kizáróan alapemberré tud válni ebben a sztárokkal teli csapatban, és segíti a Liverpoolt további trófeák megszerzésében, akkor nincs oka annak, hogy ne érhetné el a 100 millió eurós értéket a jövőben. Még mindig fiatal, és előtte állnak a legjobb évei, de ez egyelőre egy nagy ha...

Mostanra Szoboszlai vezérszerepét senki sem kérdőjelezheti meg a Liverpoolban, ráadásul a Real Madrid komoly érdeklődése is felverhette az árát. A Transfermarkt most nem véletlenül harangozta be előre (via Origo), hogy a Liverpool nyolcasa „nagy értéknövekedés előtt áll”.

Most már csak az a kérdés, hogy mennyi az annyi. Mindenesetre Szoboszlai lélektani mérföldkövet érhet el: néhány éve még nem is gondolhattuk, hogy lehet 100 millió eurós magyar futballista, most pedig már csalódnánk, ha esetében ez nem így lenne.

A Transfermarkt ma várható bejelentése után beszámolunk Szoboszlai új piaci értékéről.

