Most százmillió euró és az igazság a tét Szoboszlai Dominik karrierjében

Legutóbb tavaly októberben kapott új értéket Szoboszlai Dominik a világszerte hivatkozott Transfermarkttól, amikor a szaklap 80 millió euróról 85 millióra növelte a becsült árát. Ez már akkor is csalódást keltett, hiszen Szoboszlai az angol bajnok Liverpool színeiben bombaformában kezdte az idényt, aztán a következő, decemberi frissítésnél sem változtattak az értékén.

Szoboszlai Dominik értéke végre elérheti a 100 millió eurót? Fotó: MI NEWS/NurPhoto

Arne Slot edző már tavaly ősszel arról beszélt, hogy ha másnap el akarnák adni, akkor 100 millió fontot is kaphatnának a magyar középpályásért. Szoboszlai azóta is bizonyít, a mostani a legjobb angliai idénye: 38 tétmérkőzésen 10 gólt és 8 gólpasszt jegyez. Az jelzi a legjobban a vezérszerepét, hogy a Liverpool hivatalos oldalán már hétszer választották meg a találkozó legjobbjának, ami a legtöbb a csapaton belül – másodikként a Transfermarkt által 110 millióra becsült Florian Wirtz követi őt néggyel.

Szalah, Gerrard és Slot is magasztalja a Liverpool magyarját

Az elmúlt időszakban Szoboszlai rengeteg elismerést kapott a nemzetközi futball szaktekintélyeitől. A Liverpool legendája, Steven Gerrard azt mondta róla, hogy ő a legjobb rúgójátékos, akit hosszú ideje látott. Arne Slot edző a labda nélküli munkájában a világ legjobbjai közé emelte őt, sőt azt állította, hogy a presszingben egyenesen a legjobb a világon. Mohamed Szalah, a Liverpool legnagyobb sztárja is úgy fogalmazott, hogy Szoboszlai jelenleg a világ egyik legjobbja.

Érdemes mindezt feleleveníteni, mert a piaci értéke viszont nem tükrözi ezeket a véleményeket. Szoboszlai a jelenlegi 85 millió eurójával nincs a top 20-ban a világon – holtversenyben a 25. legértékesebb labdarúgó.

A top húszba, ami már valóban a legszűkebb elitet jelenti, 100 millióval lehet bekerülni. Ez a tétje a Transfermarkt ma várható frissítésének.

Transfermarkt: Szoboszlai nagy értéknövekedés előtt áll

Tavaly októberben a Transfermarkt brit területre szakosodott értékbecslője, Benjamin Littlemore a Magyar Nemzetnek nyilatkozva arról beszélt, hogy az előző idényben még voltak kétségek Szoboszlai kreatív, támadóképességeit illetően, és még többet kell bizonyítania.