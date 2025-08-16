Oroszország Iszkander rakétát vetett be

Átfogó támadás keretében rakétákkal és Shahed drónokkal nézett szembe az ukrán védelem. A hírek szerint Oroszország legalább egy Iszkander rakétával és 80 drónnal támadt az éjszaka folyamán – írja az Origó.

Oroszország Iszkander rakétát is bevetett

Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A csapásokat az Oroszország Kurszki, Orjoli és Rosztovi területéről, valamint az ideiglenesen megszállt Krímből hajtották végre, Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk megyék frontvonalbeli területeit ellen.

Előzetes adatok szerint 8 óráig 61 ellenséges drónt lőttek le és hatástalanítottak. Ugyanakkor rakéták és 24 pilóta nélküli repülőgép célba ért.

Borítókép: Iszkander rakétaindítók a katonai parádén (Fotó: AFP)