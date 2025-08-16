Rendkívüli

Zelenszkij Washingtonba megy

UkrajnaOroszországorosz-ukrán háború

Oroszország Iszkander rakétát vetett be

Az éjszaka folyamán súlyos támadás volt Ukrajnában. Oroszország legalább egy Iszkander rakétát vetett be a drónok mellett.

Magyar Nemzet
2025. 08. 16. 8:45
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV Forrás: AFP
Átfogó támadás keretében rakétákkal és Shahed drónokkal nézett szembe az ukrán védelem. A hírek szerint Oroszország legalább egy Iszkander rakétával és 80 drónnal támadt az éjszaka folyamán – írja az Origó.

Oroszország Iskander rakétát is bevetett
Oroszország Iszkander rakétát is bevetett 
Fotó: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

A csapásokat az Oroszország Kurszki, Orjoli és Rosztovi területéről, valamint az ideiglenesen megszállt Krímből hajtották végre, Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk megyék frontvonalbeli területeit ellen.

Előzetes adatok szerint 8 óráig 61 ellenséges drónt lőttek le és hatástalanítottak. Ugyanakkor rakéták és 24 pilóta nélküli repülőgép célba ért.

Borítókép: Iszkander rakétaindítók a katonai parádén (Fotó: AFP)

