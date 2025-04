Gulyás Gergely szerint van, amiben tényleg a Tisza Párt vezet + videó

Az elmúlt években néhány esetben találkoztunk hasonlóval, elsősorban a Momentum képviselőitől, de Dobrev Klára sem akart nagyon lemaradni. Ez most egy újabb mélypont abban a versenyben, amelyet most a Tisza Párt vezet. Ezt hazaárulási versenynek is nevezhetnénk, ha lenne okunk a magyar közösséghez sorolni az illetőket