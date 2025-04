Gulyás Gergely bemutatta: így fog kinézni a kormány véleménynyilvánító szavazólapja

A magyar kormány továbbra is elkötelezett a béke ügyében – rögzítette a mai kormányinfón Gulyás Gergely. A tegnapi kormányülésen külpolitikai kitekintésre is sor került a miniszter beszámolója szerint. A háborús, és a vámháborús helyzetet is áttekintették. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint az uniónak alapvető érdeke lenne, hogy a háború véget érjen. A kormány a magyar érdekekkel ellentétesnek tartja azt, hogy Brüsszel fel akarja venni Ukrajnát az unióba.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Mint mondta, látják, hogy brüsszeli pénzen már megszülettek azok a közvéleménykutatások, amelyek kimutatják, hogy a magyar emberek támogatják Ukrajna uniós tagságát.

Van lehetőség valós véleménynyilvánításra is, a kormány véleménynyilvánító szavazásán. Jövő héten kezdik postázni a szavazólapokat, egy ilyet be is mutatott a sajtótájékoztatón Gulyás Gergely.

A miniszter felhívta a figyelmet: Brüsszel egy rendkívül gyors folyamatban gondolkodik, ez komoly pénzügyi kockázatokat jelent Magyarország számára. A kohéziós pénzek jelentős része Ukrajnába menne, emellett komoly mezőgazdasági kockázatokat is jelent az ország csatlakozása. Élelmiszeripari kockázatok, munkaerőpiaci, és közbiztonsági kockázatok is fellépnek, így a jelenlegi feltételek mellett nemet mondanak a csatlakozásra.

A kormány legfontosabb feladata

Gulyás Gergely szerint máshol hasonló demokratikus véleménynyilvánításnak nem adnak lehetőséget, ezért is fontos hogy Magyarország hangja a nemzetközi térben is hallható legyen, és ez a kormánynak is segítséget jelent a Brüsszel elleni vitákban.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a kormány megtárgyalta a jövő évi költségvetést, már csak egy-két tárgyalás van hátra. Emlékeztetett, az idei évben az infláció letörése a kormány legfontosabb feladata, az eddigi intézkedések – például az árrésstop – bevezetése hatékonynak bizonyultak.

Márciusban megállt az árak növekedése, áprilisban összességében még akár árcsökkenést is várható. Felhívta a figyelmet arra, hogy a március 13-i adatokhoz képest 894 élelmiszer termék ára lett kedvezőbb.

– 103 termék 40-50 százalékkal lett olcsóbb. 256 termék esetében 10 százalék alatti volt – sorolta.

Mint mondta, ez egy működő modell. – Nem elégedünk meg az eddigi eredményekkel, a telekommunikációs cégek és a bankok felé is jeleztük, hogy lejjebb kell vinniük az árakat, ezzel segítve az infláció csökkentését – jelezte Gulyás Gergely, majd hozzátette: a telefonszolgáltatót a tavalyi szintre csökkentik az áraikat, és idén már nem emelnek, a kormány ugyanilyen megállapodásra jutott a bankszektorral is. Elmondta, a tavalyi árak térnek vissza, megmaradnak a jövő év közepéig. – Ha emeltek a szolgáltatók, akkor nem emelhetnek, a 2024. december végi árak lesznek érvényesek – magyarázta. Kitért arra is, a nem élelmiszerek kiskereskedelmi árai is csökkenni fognak, a Nemzetgazdasági Minisztérium kapott alkotó felhatalmazást arra, hogy ezt elősegítse.

Lendületet kap a Magyar falu program

Gulyás Gergely tájékoztatott, hogy a Magyar falu programról is tárgyalt tegnap a kormány: rengeteg épület áll elhagyatottan a kistelepüléseken, ezért a nemzetgazdasági miniszter arra kapott felhatalmazást, hogy a korábbi takarékszövetkezeti épületeket vásárolják meg, illetve az állami tulajdonban álló ingatlanokat – ott ahol az önkormányzat erre igényt tart – átadják az önkormányzatoknak. Eddig az 1000 fő alatti településeken volt falugondnoki szolgálat, mostantól az 1500 főnél nem nagyobb településekre terjesztik ezt ki.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Tízezer fő alatti települések esetében emelik az önkormányzati dolgozók bérét. Két ütemben: 2025 július elsejével 15 százalékkal, majd 2026 január elsejével szintén 15 százalékkal. A kormány minden kistelepülésre telepíttetni kíván palackvisszaváltó automatát.

Ragadós száj- és körömfájás: mindenki tartsa be a korlátozásokat!

A ragadós száj- és körömfájással kapcsolatban elmondta: új fertőzés nincs. Mindenkit arra kérnek, hogy a korlátozásokat tartsák tiszteletben, és tartsák be. Folyik egy vizsgálat arra vonatkozóan is, hogy a fertőzés hogyan került ezekre a telepekre. Az sem zárható ki, hogy egy mesterségesen előállított vírussal van dolguk. Ezzel kapcsolatban is folynak vizsgálatok.

Gulyás Gergely kitért arra is, hogy a tegnapi kormányülésen az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnök is jelen volt. Beszámolt az éves munkájáról, további béremelésekre számít. Elmondása szerint a kormány bízik abban, hogy a 48 százalékos béremelés nem bukik meg a bírák ellenállásán. Hozzátette: ahol a kormány nem ért egyet a bírósági döntéssel, ott felmerül, hogy jogszabály-alkotási feladat adódik. Példaként említette a drogkereskedőkkel szembeni ítélkezést.

Gulyás Gergely kitért arra is, a tegnapi kormányülésen Pintér Sándor belügyminiszter is beszámolót tartott a pride-párti hídlezárások kapcsán is. – A tüntetések nem járhatnak a közlekedésben résztvevők aránytalan érdeksérelmével – szögezte le a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy egy-egy ilyen demonstráció miatt több százezren nem tudnak közlekedni, a pride mellett tüntetőknek sincs joga arra, hogy több százezer ember életét tegyék tönkre.

Mindent a családokért: bővülnek a családtámogatások

Koncz Zsófia tájékoztatott: folyamatosan bővítik a családtámogatási intézkedéseket, a kormány most a korábbinál ambiciózusabb tervel állt elő:

Az egész magyar gazdaságot családközpontúvá szeretné tenni.

Idén 60 milliárd forinttal növelik a családtámogatások összegét. Az új bejelentések alapján körülbelül 550 milliárd forinttal fog jövőre emelkedni az az összeg, amit a családokra fognak költeni, ezzel Európa legnagyobb adócsökkentési programját szeretnék megvalósítani.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kifejtette: az Országgyűlés tárgyalja majd az édesanyák szja-mentességi törvényjavaslatait, valamint a csed és a gyed szja-mentességét.

Ha elfogadja ezeket a parlament, akkor 2025 július elsejétől lesz szja-mentes a csed és a gyed. Ezekkel a lépésekkel átlagosan havonta 78 ezer forinttal több csed-et kapnak az édesanyák, és 43 ezer forinttal több gyed-et.

Négyezer milliárd forint marad pluszban a magyar családoknál

Felhívta a figyelmet arra, hogy

2026-ban már fél millió édesanya lesz szja-mentes Magyarországon.

– A csed, a gyed és az örökbefogadói díj is szja-mentes lesz július 1-jével – emelte ki. Hozzátette: a csedet nyugdíjjárulék fogja terhelni a jövőben is. Felidézte, a 30 év alatti anyák adómentességének munkáját a kormány már tavalyelőtt megkezdte, sőt 2020 óta a 4 gyermekes anyák is szja-mentesek. – A 30 év alatti 1 gyermekes édesanyák átlagosan 109 ezer forinttal járnak jobban – mutatott rá.

A 2-3 gyermekes édesanyákat érintő módosítás az lesz, hogy akik már felnevelték gyermekeiket, azoknak 2,3-3,7 millió forint lesz az éves segítség 2, illetve 3 gyermek esetében.

– Szja-mentes lesz minden 25 év alatti fiatal, minden 30 év alatti 1 gyermekes édesanya, és 30 év fölötti több gyermekes édesanya – hangoztatta Koncz Zsófia.

Az államtitkár felidézte, 2010 óta nagyon emelkedett a foglalkoztatás, hatalmas eredménye ez a nagy arányú bölcsődei férőhelybővítésnek is. Mint mondta, minden járásban van ma már bölcsőde, és ez a fiatal párok letelepedése szempontjából is fontos szempont. A kormány továbbra is támogatja a bölcsődés családokat, az egyszülős családok akár 60 ezer forintot is kaphatnak.

Mint mondta, a kormány tegnap tárgyalta a bölcsődei térítési díj támogatásának kérdését. A kormány egy évvel meghosszabbítja ezt a programot, egészen jövő év június 30-ig, a hazai költségvetésből további 6,6 milliárd forintot biztosítanak.

– Négyezer milliárd forint marad pluszban a magyar családoknál a következő években

a családtámogatási intézkedéseknek köszönhetően – mutatott rá Koncz Zsófia.

A Tisza Párt a magyarok nehézségein élvezkedik

Gulyás Gergely kitért Kollár Kinga azon kijelentésére is, amelyben a Tisza Párt képviselője magyarok nehézségein élvezkedik. Emlékezetes, a tiszás képviselő egy brüsszeli bizottsági ülésen arról beszélt, hogy szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el.

Fotó: Máthé Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti.

A kérdés az, hogy mire szolgál a politika? Hogy az országnak jó megoldásokat találjunk. Ehhez képest az látható a Tisza Pártnál nem baj, ha valami rossz az országnak, ha az nekik jó

– mutatott rá Gulyás Gergely, majd megjegyezte: „Csak azért nem nevezném hazaárulásnak ezt a kijelentést, mert semmilyen jel nem mutat arra, hogy a képviselőnek Magyarország lenne a hazája.” A tárcavezető kitért arra is, hogy mikor lehet Trump-Orbán találkozó. Mint mondta, a kapcsolattartás folyamatos, ők ketten múlt héten beszéltek egymással, külügyminiszteri találkozó is volt. Leszögezte: ha lesz találkozó, a kormány be fogja jelenteni. Újságírói kérdésre a miniszter ismét kitért Kollár Kinga botrányos nyilatkozatára.

Úgy vélte, ez egy újabb mélypont ez a hazaárulási versenyben.

Szerinte egy normális pártban ezért már régen kitettek volna azt a politikust aki ilyen kijelentést tesz, csak az a baj, hogy a Tisza Párt azonosul ezzel a véleménnyel. Ezután szóba került ismét a bankszektorral folyamatban lévő tárgyalási folyamat is. A tárcavezető leszögezte: a számlavezetési díj tekintetében a decemberi díjakat kell visszaállítani. A Trump által bevezetett amerikai vámokra rátérve leszögezte:

egyelőre mindenki értelmezze, amit az amerikai elnök leírt.

Mint mondta, az amerikai hatósággal mindenki felvette a kapcsolatot. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vámpolitika nem lehet nemzeti, csak uniós hatáskörben. – Tárgyalni tudnak a tagállamok, de a megállapodás a végén technikailag az unió és az USA közt tud létrejönni – fogalmazott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)