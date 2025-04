Orbán Viktor: Ugyanazokkal állunk szembe, mint eddig, csak más a nevük

Kollár Kingát sem kímélte Orbán Viktor pilisvörösvári fórumán. A miniszterelnök közösségi oldalán egy videót tett közzé a beszélgetésből, amelyben rámutatott: amit a tiszás EP-képviselő mondott, azok akár Gyurcsány Ferenc szavai is lehettek volna. Amit Kollár Kinga képviselő mondott, azt Gyurcsány Ferenc is mondhatta volna.

Menczer Tamás, Orbán Viktor és Szijjártó Péter Pilisvöröváron (Forrás: Facebook)

Emlékezetes, Kollár Kinga egy brüsszeli bizottsági ülésen azt ecsetelte, szerinte jól működik és hatékony az uniós pénzek visszatartása, mert megakasztja a magyar gazdaság fejlődését, beruházások és kórházfelújítások maradnak el. A Tisza Párt politikusa szerint ennek a jó oldala az, hogy a romló életminőség az ellenzéket segíti. Kollár Kingának köszönhetően a Tisza Párt ellen annyira felforrt a közhangulat, hogy végül lapunk publicistája, Bayer Zsolt a CÖF–CÖKA képviseletében egy tüntetést is meghirdetett, amely április 12-én tartottak meg a Millenárison.

– Mi fölkeltünk ma reggel, elkezdtünk dolgozni. Azért dolgoztunk, hogy boldoguljon a családunk, a hazánk, rendben legyen a munkatársi közösségünk, dolgoztunk, hogy sikeres legyen Magyarország. Kollár Kinga meg a többi tiszás fölkelt reggel Brüsszelben, és havi 7-8-9 millió forintért egyfolytában azon dolgoztak ma is nem tudom hány órában, hogy nekünk rossz legyen. Hogy Magyarország sikertelen legyen – mutatott rá a miniszterelnök. Úgy látja, hogy a kormánypártok ugyanazokkal állnak szemben most is, mint akikkel korábban, csak más a pártjuk neve.