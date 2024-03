A "vaskupola" radarját üzembe helyezte a honvédség

A szó szoros értelmében látóhatáron van a Magyar Honvédség új izraeli ELM-2084 típusú mobil réskitöltő radarja Kup település mellett, ahol a fás, dimbes-dombos panorámáját szokatlan formájú új berendezés képe töri meg – számolt be az LHSN.hu Facebook oldalán.

A lap írása szerint a látottak alapján úgy tűnik megérkezett és valószínüleg rendszerbe is állt az MH Légi Műveleti Vezetési és Irányítási Központ radarszázadánál az új berendezés, melyből tizenegy darabot vásárolt a honvédség a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében.

A Kup község mellett működő századnál szolgál az egyik korszerű radarberendezés Fotó: Balogh Ákos / LHSN.hu

Mint azt a Magyar Nemzet korábban már megírta, az ELM–2084 típusú légtérellenőrző, légvédelmi és tüzérségi felderítőradarok beszerzéséről a Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében még 2020 decemberében írta alá a szerződést Korom Ferenc vezérezredes, a Magyar Honvédség akkori parancsnoka és Sté­phane Oehrli, a Rheinmetall Canada Inc. elnök-vezérigazgatója. Az izraeli IAI ELTA cég „aktív fázisvezérelt” (AESA) radartechnológiáját tartalmazó berendezésekkel a honvédség a régi szovjet P–37, PRV–17 és SZT–68U típusú rádiólokátorait váltják le.

A lokátorok beszerzése mellett ipari együttműködésről is megállapodott a két fél.

A tervek szerint a haditechnikai eszközök egyes részegységeinek gyártása és komplett végszerelésük Magyarországon, a honvédség légvédelmi rendszerekre specia­lizált üzemében, Nyírteleken valósul meg.

Az új izraeli lokátorok rendszerintegrációját a magyar haderőfejlesztéshez sok szálon kötődő német hadiipari konszern, a Rheinmetall kanadai leányvállalata végzi, aminek oka, hogy a NATO-szövetséges észak-amerikai országban már hadrendben áll az IAI ELTA berendezése.

A szaksajtóban elérhető források szerint a hazánk által megrendelt ELM–2084 úgynevezett multimissziós, mobil radar. A gyártó által nyilvánosságra hozott ismertető szerint a radar a legmodernebb, úgynevezett AESA fázisvezérelt antennával, akár több sugárnyaláb-együttes alkalmazásával biztosítja a háromdimenziós, valós idejű légi helyzetkép rendelkezésre állását bonyolult körülmények, az ellenség aktív és passzív elektronikai zavarása esetén is.

A lokátor képes a folyamatos légi felderítésre 360 fokos, körkörös lefedettséget biztosítva, 470 kilométer maximális felderítési távolsággal, egyszerre akár 1100 légi cél adatait feldolgozva.

Meglévő és szükség esetén további integrálható adatkapcsolati rendszerei segítségével képes különböző rakétavédelmi, légvédelmi rendszerek elfogóinak irányítására.

Tüzérségi felderítőradarként alkalmazva az ELM–2084 120 fokos lefedettség mellett 100 kilométer távolságig képes a különböző gránátok, tüzérségi lövedékek, rakéták becsapódási pontjának meghatározására, valamint az indítás helyének azonosítására is.

Képes percenként 200 célt követni, és szükség szerint a saját tüzérség válaszcsapásainak irányításában is alkalmazható. A radar akár 33 kilométer magasan lévő célok felderítését is biztosítja folyamatos légi felderítés esetén. A terepjáró járműre telepíthető eszköz légi úton is szállítható.

Az ELM–2084 rendszeresítése mellett térségünkben a cseh és a szlovák hadsereg döntött. Izrael – amely a Vaskupola-rendszerben is alkalmazza – mellett többek között Kanada, Szingapúr, Finnország, Vietnam és India is alkalmazza a korszerű felderítő és célkövető eszközt.