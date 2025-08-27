Gyorsnaszádokkal erősített a honvédség + Videó

Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje – jelentette be a honvédelmi miniszter a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán szerdán Budapesten.

Új képesség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése "régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik". A miniszter hangsúlyozta: a laktanyák falai mögött "csendes forradalom van kibontakozóban", hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb. Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és "modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben hi-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le."

A miniszter a fejlesztések sorából külön kiemelte a helikopterflotta teljes megújúlását, a jövőre érkező további Gripen vadászbombázókat, a zalaegerszegen gyártott Lynx lövészpáncélosokat, a Leopard 2-es harckocsikat, a korszerű légvédelmi rakétarendszereket.

– Az Embert a vasra programban érkező új és a meglévő honvédségi állomány átképzése folyamatos az új eszközökre – tette hozzá a miniszter, aki szerint a mostani eszközátadással egy újabb mozaik darab került helyére a megújuló Magyar Honvédségnél.

Fotó: Fotó: Rácz Tünde, Veres Franciska / Honvédelem.hu

A legjobbak kategórájukban

– Ezek a naszádok a legjobbak közé tartoznak, és a magyar különleges műveleti katonáink használják őket az amerikai erőkkel végrehajtott kiképzést követően – folytatta a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország között nemcsak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Kitért arra is, hogy Magyarország élen jár a katonai erejének növelésében, hiszen 2026 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a védelmi költségvetése meghaladja a GDP két százalékát.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese úgy fogalmazott: hazánk a folyók országa, ezért a folyami műveleti képesség elengedhetetlen a Magyar Honvédség számára. Szavai szerint a SOC-R hajók beszerzése egyszerre jelképezi a transzatlanti szövetség erejét és a magyar céltudatosságot: hogy "földön, levegőben és vízen egyaránt korszerű, valódi harcértékkel bíró képességekkel lássuk el katonáinkat."