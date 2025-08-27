Magyar Honvédséghadihajóhaderőfejlesztés

Gyorsnaszádokkal erősített a honvédség + Videó

Villámgyors mentő, támadó, valamint tűztámogató akciókra is képes amerikai gyártmányú gyorsnaszádokkal bővült a Magyar Honvédség.

Anikay Antal
2025. 08. 27. 13:46
Gyorsak és komoly tűzerőt képviselnek a honvédség új hajói Forrás: Honvédelem.hu
Egyedülálló új képességgel bővül Magyarország hadereje – jelentette be a honvédelmi miniszter a Special Operations Craft - Riverine (SOC-R) különleges műveleti folyami naszádok átadásán szerdán Budapesten.

 

Új képesség

Szalay-Bobrovniczky Kristóf úgy fogalmazott: a folyami naszádok beszerzése "régen várt, nagyon fontos képesség megjelenését jelenti a Magyar Honvédségben, amely földön, vízen és levegőben is folyamatosan fejlődik". A miniszter hangsúlyozta: a laktanyák falai mögött "csendes forradalom van kibontakozóban", hiszen nagyon nagy mértékű átalakuláson megy keresztül a Magyar Honvédség, a hadsereg egyre felszereltebb és képzettebb. Hozzátette: az átalakulás keretében az összes eszköztípus megváltozik, és "modern, NATO-kompatibilis, nagy mértékben hi-tech és digitális képességekkel bíró eszközökre cserélődik, illetve cserélődött már le."

A miniszter a fejlesztések sorából külön kiemelte a helikopterflotta teljes megújúlását, a jövőre érkező további Gripen vadászbombázókat, a zalaegerszegen gyártott Lynx lövészpáncélosokat, a Leopard 2-es harckocsikat, a korszerű légvédelmi rakétarendszereket.

– Az Embert a vasra programban érkező új és a meglévő honvédségi állomány átképzése folyamatos az új eszközökre – tette hozzá a miniszter, aki szerint a mostani eszközátadással egy újabb mozaik darab került helyére a megújuló Magyar Honvédségnél.

Fotó: Fotó: Rácz Tünde, Veres Franciska / Honvédelem.hu

A legjobbak kategórájukban

– Ezek a naszádok a legjobbak közé tartoznak, és a magyar különleges műveleti katonáink használják őket az amerikai erőkkel végrehajtott kiképzést követően – folytatta a miniszter. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte: az Egyesült Államok és Magyarország között nemcsak a politikai, de a katonai kapcsolatok is kiválóak. Kitért arra is, hogy Magyarország élen jár a katonai erejének növelésében, hiszen 2026 lesz a negyedik egymást követő év, amikor a védelmi költségvetése meghaladja a GDP két százalékát. 

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese úgy fogalmazott: hazánk a folyók országa, ezért a folyami műveleti képesség elengedhetetlen a Magyar Honvédség számára. Szavai szerint a SOC-R hajók beszerzése egyszerre jelképezi a transzatlanti szövetség erejét és a magyar céltudatosságot: hogy "földön, levegőben és vízen egyaránt korszerű, valódi harcértékkel bíró képességekkel lássuk el katonáinkat."

Kijelentette: ezek a hajók nem pusztán technikai eszközök, szimbólumok is. – Szövetségünk és közös értékeink védelmének és a két nemzet katonái közötti testvériségnek a szimbólumai – magyarázta Kajári Ferenc.

 

Szó szerint is gyorsak a naszádok

Mint azt a Magyar Nemzet korábban már megírta: már 2019-ben, a futó EDA-projektek adatbázisában szerepelt, hogy Magyarország számára SOC-R hajókat adnának át egy gyártói felújítást követően. Az amerikai Excess Defense Articles (EDA) programban a szövetséges és partner haderők kapnak katonai eszközöket.

A SOC-R hajók folyami járőrözésre, harcra kifejlesztett nagy sebességű vízíjárművek jelentős fedélzeti fegyverzettel. A légi úton is szállítható vízi járművek négyfős személyzet mellet nyolc kommandóst szállíthatnak. A SOC-R hajók képesek különleges műveleti csoportok vízi környezetben való kijuttatására és kiemelésére, akár tűz alatt is. Alkalmasak továbbá közvetlen tűztámogatásra, felderítési és hírszerzési feladatokra, utánpótlás és egészségügyi ellátmány célba juttatására, sebesültek evakuálására is Igen jelentős tűzerőt képvisel a hajóosztály. Az amerikai hadseregben két darab nagy tűzgyorsaságú géppuska; egy darab ötvenes kaliberű nehézgéppuska; két 7,62 mm-es könnyű géppuska; valamint két darab negyven milliméteres Mk 19 automata gránátvető van a gyorshajók fedélzetén. A két, egyenként 440 lóerős motorral hajtott naszád negyvencsomós, közel 75 kilométeres óránkénti sebességre képes.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Egy idomított csimpánz gondolatai

Felföldi Zoltán avatarja

A városi íróasztal-szakértők a vidéki problémák beazonosítására is képtelenek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

