Ahogy arról lapunk is beszámolt, Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével. A béketerv első szakasza tűzszünetet és a túszok szabadon engedését írja elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak. Családok és támogatók ezrei ünnepeltek a tel-avivi Túszok terén, miután a Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes élő foglyot és minden megtalált holttestet átad. Eközben az izraeli hadsereg bejelentette, hogy megkezdi a csapatok részleges kivonását a Gázai övezetből.
Trump leállítja a vérontást
Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével: a béketerv első szakasza tűzszünetet és a túszok szabadon engedését írja elő, miközben az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből. Trump újabb konfliktust zár le.
Ez Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének első fázisa, amelynek célja véget vetni a Közel-Keletet átformáló háborúnak.
A jelentések szerint több ezer fogoly cseréje történhet meg 72 órával a megállapodás hatálybalépése után.
Donald Trump várhatóan a Kneszetbe látogat, hogy beszédet tartson a történelmi eseményről – számolt be róla a Times of Israel.
Az IDF előkészíti a csapatok részleges kivonását
Az izraeli hadsereg (IDF) közleményben jelentette be, hogy megkezdi a csapatok részleges visszavonásának előkészítését a Gázai övezetből, a Hamásszal kötött tűzszüneti megállapodás részeként.
A politikai vezetés utasításainak és a helyzetértékelésnek megfelelően az IDF megkezdte a megállapodás végrehajtásának operatív előkészületeit
– olvasható a hadsereg közleményében. A felkészülés részeként a hadsereg a közeljövőben csapatokat helyez át. Az IDF hangsúlyozta: „A hadsereg továbbra is a térségben tartózkodik, és minden operatív fejleményre felkészül.”
A történelmi megállapodás és a csapatkivonás előkészítése reményt adhat a régóta vágyott stabilitásra a Közel-Keleten. A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában.
Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.
Nincs egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy ki fogja irányítani Gázát a háború után.
Borítókép: Az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből (Fotó: AFP)
