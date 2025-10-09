Trump leállítja a vérontást

Az IDF előkészíti a csapatok részleges kivonását

Az izraeli hadsereg (IDF) közleményben jelentette be, hogy megkezdi a csapatok részleges visszavonásának előkészítését a Gázai övezetből, a Hamásszal kötött tűzszüneti megállapodás részeként.

A politikai vezetés utasításainak és a helyzetértékelésnek megfelelően az IDF megkezdte a megállapodás végrehajtásának operatív előkészületeit

– olvasható a hadsereg közleményében. A felkészülés részeként a hadsereg a közeljövőben csapatokat helyez át. Az IDF hangsúlyozta: „A hadsereg továbbra is a térségben tartózkodik, és minden operatív fejleményre felkészül.”

A történelmi megállapodás és a csapatkivonás előkészítése reményt adhat a régóta vágyott stabilitásra a Közel-Keleten. A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában.

Az arab országok ragaszkodnak egy független palesztin állam létrehozásához, amit Netanjahu elutasít Fotó: AFP

Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.

Nincs egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy ki fogja irányítani Gázát a háború után.

Borítókép: Az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből (Fotó: AFP)