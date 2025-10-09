Rendkívüli

Megkezdődött a fix 3 százalékos hitelek folyósítása, átlagosan 33 millió forintot igényelnek az emberek + videó

izraeli hadseregDonald TrumpHamászGázai övezettűzszünet

Trump leállítja a vérontást

Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével: a béketerv első szakasza tűzszünetet és a túszok szabadon engedését írja elő, miközben az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből. Trump újabb konfliktust zár le.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 11:07
Az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével. A béketerv első szakasza tűzszünetet és a túszok szabadon engedését írja elő, ami véget vethet a gázai konfliktusnak. Családok és támogatók ezrei ünnepeltek a tel-avivi Túszok terén, miután a Hamász beleegyezett, hogy szabadon engedi az összes élő foglyot és minden megtalált holttestet átad. Eközben az izraeli hadsereg bejelentette, hogy megkezdi a csapatok részleges kivonását a Gázai övezetből.

Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével
Izrael és a Hamász történelmi megállapodást kötött Donald Trump amerikai elnök közvetítésével Fotó: AFP

Ez Donald Trump amerikai elnök 20 pontos béketervének első fázisa, amelynek célja véget vetni a Közel-Keletet átformáló háborúnak. 

A jelentések szerint több ezer fogoly cseréje történhet meg 72 órával a megállapodás hatálybalépése után. 

Donald Trump várhatóan a Kneszetbe látogat, hogy beszédet tartson a történelmi eseményről – számolt be róla a Times of Israel.

Az IDF előkészíti a csapatok részleges kivonását

Az izraeli hadsereg (IDF) közleményben jelentette be, hogy megkezdi a csapatok részleges visszavonásának előkészítését a Gázai övezetből, a Hamásszal kötött tűzszüneti megállapodás részeként.

A politikai vezetés utasításainak és a helyzetértékelésnek megfelelően az IDF megkezdte a megállapodás végrehajtásának operatív előkészületeit

– olvasható a hadsereg közleményében. A felkészülés részeként a hadsereg a közeljövőben csapatokat helyez át. Az IDF hangsúlyozta: „A hadsereg továbbra is a térségben tartózkodik, és minden operatív fejleményre felkészül.”

A történelmi megállapodás és a csapatkivonás előkészítése reményt adhat a régóta vágyott stabilitásra a Közel-Keleten. A terv következő fázisa szerint egy Trump vezette nemzetközi testület, beleértve Tony Blair volt brit miniszterelnököt is, szerepet játszana Gáza háború utáni igazgatásában. 

Israeli Prime Minister Benjamin Netanjahu delivers a speech during the 54th Munich Security Conference in Munich, Germany, 18 February 2018. More than 500 guests are attending the three day conference, among those are head of states and head of governments. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / dpa Picture-Alliance via AFP)
Az arab országok ragaszkodnak egy független palesztin állam létrehozásához, amit Netanjahu elutasít Fotó: AFP

Az arab országok, amelyek támogatják a tervet, ragaszkodnak ahhoz, hogy ez végül egy független palesztin állam létrehozásához vezessen, amit Netanjahu elutasít.

Nincs egyértelmű jelzés arra vonatkozóan, hogy ki fogja irányítani Gázát a háború után. 

Borítókép: Az izraeli hadsereg részleges kivonulásra készül a Gázai övezetből (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekiszlamizálódás

Nagy testvéred figyel téged

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A kritikai iszlámkutatás Németországban megszűnt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu