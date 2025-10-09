Trump „visszaadta a reményt”, szívszorító üzenetet kapott az elnök

Az izraeli túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, megköszönve erőfeszítéseit szeretteik kiszabadításában, és személyes találkozót kérve tőle várható közel-keleti látogatása során.
Trump elhozta a békét
A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma által kiadott levélben ez áll:
Ön visszaadta nekünk azt, amiről azt hittük, örökre elveszett. Betartotta ígéretét, és ezért családjaink örökké hálásak lesznek.
A családok javasolták, hogy Trump tarthatna nyilvános beszédet a tel-avivi Túszok terén, amely aktivista mozgalmuk központja, vagy találkozhatna velük privát körülmények között.
Mélységesen megtisztelve éreznénk magunkat, ha találkozna velünk közelgő izraeli látogatása során. A feleségek, gyermekek, szülők és testvérek, akiknek életét Ön megváltoztatta, személyesen szeretnének köszönetet mondani
– írják.
A levél így folytatódik:
Egyszerűen csak arra van szükségünk, hogy a szemébe nézhessünk, és kifejezhessük azt, amit szavakkal nem lehet teljesen átadni: hogy Ön visszaadta nekünk a családjainkat, és velük együtt a reményt.
Trump korábban a 12-es csatornának nyilatkozva elmondta, hogy a közeljövőben tervez Izraelbe látogatni, és valószínűleg beszédet mond majd a Knesszetben, bár terveit hivatalosan még nem erősítették meg.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)