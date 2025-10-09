Trump „visszaadta a reményt”, szívszorító üzenetet kapott az elnök

Az izraeli túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, megköszönve erőfeszítéseit szeretteik kiszabadításában, és személyes találkozót kérve tőle várható közel-keleti látogatása során.

Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

Trump elhozta a békét

A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma által kiadott levélben ez áll:

Ön visszaadta nekünk azt, amiről azt hittük, örökre elveszett. Betartotta ígéretét, és ezért családjaink örökké hálásak lesznek.

A családok javasolták, hogy Trump tarthatna nyilvános beszédet a tel-avivi Túszok terén, amely aktivista mozgalmuk központja, vagy találkozhatna velük privát körülmények között.

Mélységesen megtisztelve éreznénk magunkat, ha találkozna velünk közelgő izraeli látogatása során. A feleségek, gyermekek, szülők és testvérek, akiknek életét Ön megváltoztatta, személyesen szeretnének köszönetet mondani

– írják.

After Historic Deal Announcement, Hostages Families Invite President Trump to Meet During Israel Visit



"We would be deeply honored if you would meet with us during your upcoming visit to Israel. This could be one of the greatest shows of support in the history of Israel to a… pic.twitter.com/5HO0802N9y — Bring Them Home Now (@bringhomenow) October 9, 2025

A levél így folytatódik:

Egyszerűen csak arra van szükségünk, hogy a szemébe nézhessünk, és kifejezhessük azt, amit szavakkal nem lehet teljesen átadni: hogy Ön visszaadta nekünk a családjainkat, és velük együtt a reményt.

Trump korábban a 12-es csatornának nyilatkozva elmondta, hogy a közeljövőben tervez Izraelbe látogatni, és valószínűleg beszédet mond majd a Knesszetben, bár terveit hivatalosan még nem erősítették meg.

