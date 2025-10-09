TrumpIzraeltúsz

Trump „visszaadta a reményt”, szívszorító üzenetet kapott az elnök

Az Izraelből elrabolt túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, megköszönve szerepét szeretteik kiszabadításában. A családok személyes találkozót kérnek Trumptól annak várható közel-keleti látogatása során, hogy szemtől szemben fejezhessék ki hálájukat.

Kozma Zoltán
2025. 10. 09. 6:45
Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
Az izraeli túszok családjai nyílt levélben fordultak Donald Trump amerikai elnökhöz, megköszönve erőfeszítéseit szeretteik kiszabadításában, és személyes találkozót kérve tőle várható közel-keleti látogatása során. 

Trump elhozta a békét

A Túszok és Eltűntek Családjainak Fóruma által kiadott levélben ez áll:

Ön visszaadta nekünk azt, amiről azt hittük, örökre elveszett. Betartotta ígéretét, és ezért családjaink örökké hálásak lesznek.

A családok javasolták, hogy Trump tarthatna nyilvános beszédet a tel-avivi Túszok terén, amely aktivista mozgalmuk központja, vagy találkozhatna velük privát körülmények között. 

Mélységesen megtisztelve éreznénk magunkat, ha találkozna velünk közelgő izraeli látogatása során. A feleségek, gyermekek, szülők és testvérek, akiknek életét Ön megváltoztatta, személyesen szeretnének köszönetet mondani 

– írják.

A levél így folytatódik

Egyszerűen csak arra van szükségünk, hogy a szemébe nézhessünk, és kifejezhessük azt, amit szavakkal nem lehet teljesen átadni: hogy Ön visszaadta nekünk a családjainkat, és velük együtt a reményt.

Trump korábban a 12-es csatornának nyilatkozva elmondta, hogy a közeljövőben tervez Izraelbe látogatni, és valószínűleg beszédet mond majd a Knesszetben, bár terveit hivatalosan még nem erősítették meg.

