idezojelek
Bayer Zsolt blogja

Ez lett a Nyugatból

Anglia, ma...

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
Cikk kép: undefined
rendőrségeurópai államanglia 2026. 03. 11. 14:28
0

A legelső kérdés: miképpen lehetséges, hogy „saría rendőrség” létezik egyáltalán? Ti még egy ország vagytok, egy európai állam, vagy valami lepukkant, redves kupleráj iszlamistaalsóról? Aztán miképpen lehetséges, hogy ezek a „saríja rendőrök” nekiállnak „intézkedni”, és velük ellentétes nézeten lévőket inzultálni? Ti még egy ország vagytok, egy európai állam, vagy egy rottyon lévő, identitását vesztett, kin…szott koszfészek?

Aztán miképpen lehetséges, hogy a rendőreitek mindezt tétlenül nézik? Rendőrök ezek, vagy ócska, beszari, gyáva, a végtelenségig megfélemléített sz…rjankók?

És igen: az egész felháborító, vérlázító és végtelenül jellemző jelenetet felvevő angol mondja ki a lényeget: ha ezeknél a lovon ülő nem is tudom kiknél brit (Union Jack) zászló lenne, ugyanezek a rendőrök már lerángatták volna őket a lóról.

Sz…rt se értek.

Végetek lesz nektek is. Mint az egész Nyugatnak.

Ha csak a legutolsó pillanatban nem lázadnak fel ezek a tönkretett, lelkileg és szellemileg megnyomorított társadalmak…

https://mandiner.hu/kulfold/2026/03/iszlamista-lovas-rendorok-terrorizaltak-az-ajatollah-ellenes-tuntetoket-manchesterben-a-brit-hatosag-reakcioja-hatalmas-felhaborodast-valtott-ki-video

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Sebastien Dupuy)

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekbiztonság

Igazunk volt, van és lesz!

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekRamadán

Futball és ramadán: az önfeladás újabb stációja

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekmanipulációs kerekasztal

Létezik-e még közvélemény?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekvalóság

A csillogó-villogó háború

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Szemét, gyáva patkányok

Bayer Zsolt avatarja

Remélem, mihamarabb vége lesz ennek a rettenetes háborúnak, és az ukrán népharag először ezekre fog lecsapni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu