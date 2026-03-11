Ez lett a Nyugatból

A legelső kérdés: miképpen lehetséges, hogy „saría rendőrség” létezik egyáltalán? Ti még egy ország vagytok, egy európai állam, vagy valami lepukkant, redves kupleráj iszlamistaalsóról? Aztán miképpen lehetséges, hogy ezek a „saríja rendőrök” nekiállnak „intézkedni”, és velük ellentétes nézeten lévőket inzultálni? Ti még egy ország vagytok, egy európai állam, vagy egy rottyon lévő, identitását vesztett, kin…szott koszfészek?

Aztán miképpen lehetséges, hogy a rendőreitek mindezt tétlenül nézik? Rendőrök ezek, vagy ócska, beszari, gyáva, a végtelenségig megfélemléített sz…rjankók?

És igen: az egész felháborító, vérlázító és végtelenül jellemző jelenetet felvevő angol mondja ki a lényeget: ha ezeknél a lovon ülő nem is tudom kiknél brit (Union Jack) zászló lenne, ugyanezek a rendőrök már lerángatták volna őket a lóról.

Sz…rt se értek.

Végetek lesz nektek is. Mint az egész Nyugatnak.

Ha csak a legutolsó pillanatban nem lázadnak fel ezek a tönkretett, lelkileg és szellemileg megnyomorított társadalmak…

https://mandiner.hu/kulfold/2026/03/iszlamista-lovas-rendorok-terrorizaltak-az-ajatollah-ellenes-tuntetoket-manchesterben-a-brit-hatosag-reakcioja-hatalmas-felhaborodast-valtott-ki-video

