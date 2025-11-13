Rendkívüli

Bevezeti a kormány jövőre a 14. havi nyugdíjat – kövesse nálunk élőben! + videó

Marco RossiÖtvös BenceÖrményországmagyar válogatott

Marco Rossi nehéz döntése: három játékos is kimaradt a magyar keretből

Marco Rossi szövetségi kapitány keretet hirdetett, kiderült, melyik 23 játékos léphet pályára az Örményország–Magyarország világbajnoki selejtezőn csütörtök este. A bejelentésből az is tudható, mely három játékos maradt ki a 26 fős bő keretből Marco Rossi döntése nyomán.

C. Kovács Attila
2025. 11. 13. 12:09
Marco Rossi kijelölte 23 fős szűkített keretét Örményország ellen.
Marco Rossi kijelölte 23 fős szűkített keretét Örményország ellen. Forrás: PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marco Rossi szövetségi kapitány döntése szerint a védők közül Mocsi Attila, a középpályásoknál Ötvös Bence, a támadóknál pedig Bárány Donát nem kap lehetőséget az Örményország elleni sorsdöntő vb-selejtezőn. A 23 fős keret az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján is elérhető. 

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya döntött: ezúttal nem számít Mocsi Attilára.
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya döntött: ezúttal nem számít Mocsi Attilára. Fotó: DPA/Csaba Domotor

Mocsi az írek ellen játszott 23 percet, Ötvös a korábbi írországi és portugáliai találkozókon is összesen félórát, míg Bárány még nem mutatkozhatott be a nemzeti csapatban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Bárány az MTK elleni bajnokin kapott egy rúgást, emiatt az alsó hátán zúzódást szenvedett, így már sérülten utazott el Telkibe is. Könnyen lehet, hogy a Debrecen támadója emiatt a sérülés miatt nem játszhat Örményország ellen.

Marco Rossi így is újoncot avathat

Ugyan Bárány Donát kimaradt, de így lesz egy újonc a magyar csapatban: a DAC támadója, Redzic Damir ugyanis bekerült a szűkített keretbe. 

Az Örményország elleni vb-selejtezőt ma este 18 órakor rendezik Jerevánban. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu