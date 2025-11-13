Marco Rossi nehéz döntése: három játékos is kimaradt a magyar keretből

Marco Rossi szövetségi kapitány döntése szerint a védők közül Mocsi Attila, a középpályásoknál Ötvös Bence, a támadóknál pedig Bárány Donát nem kap lehetőséget az Örményország elleni sorsdöntő vb-selejtezőn. A 23 fős keret az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalos honlapján is elérhető.

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya döntött: ezúttal nem számít Mocsi Attilára. Fotó: DPA/Csaba Domotor

Mocsi az írek ellen játszott 23 percet, Ötvös a korábbi írországi és portugáliai találkozókon is összesen félórát, míg Bárány még nem mutatkozhatott be a nemzeti csapatban.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, Bárány az MTK elleni bajnokin kapott egy rúgást, emiatt az alsó hátán zúzódást szenvedett, így már sérülten utazott el Telkibe is. Könnyen lehet, hogy a Debrecen támadója emiatt a sérülés miatt nem játszhat Örményország ellen.