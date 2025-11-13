Robbie Keane-nel riogatják az ír kapitányt, aki ma megbukhat a magyarok miatt

Magyar idő szerint a magyar válogatott 18 órakor lép pályára Örményország vendégeként, majd az írek 20.45-től fogadják Portugáliát. Ha magyar, illetve portugál győzelmek születnek, akkor minden eldől a vb-selejtező utolsó fordulója előtt: Cristiano Ronaldóék az első helyen kijutnak a jövő évi világbajnokságra, Szoboszlai Dominikék pedig a második helyen pótselejtezőre mehetnek. Az írek ezt a forgatókönyvet nagyon szeretnék elkerülni.

Nem áll jól az ír kapitány szénája, Robbie Keane lehet az utódja, legalábbis őt szeretnék. Fotó: AFP/Paul Faith

Heimir Hallgrímsson szövetségi kapitány ugyanakkor az ír–portugál meccset felvezető sajtótájékoztatón elismerte, hogy amíg az örmény–magyar találkozó véget nem ér, teljesen vakon vannak: ha a mieink nem nyernek, nekik a döntetlen is elég, hogy életben tartsák a reményeiket, az utolsó, budapesti meccsre, ha viszont Marco Rossi csapata győz, nekik is kellene Portugália ellen.

Az ír kapitánynak tudnia kell, mire megy a magyar válogatott.

– Nem tudjuk, pontosan mi forog majd kockán, amíg le nem megy az Örményország–Magyarország meccs – jelentette ki Hallgrímsson. – A hozzáállásunk akkor sem változhat, ha győzni kell, és akkor sem, ha elég a döntetlen. Nem ronthatunk rá mindent egy lapra feltéve Portugáliára, ez nem lesz kosárlabdameccs. Kiszámított kockázatokat fogunk vállalni, ha a végén gólt kell szereznünk. Van erre egy tervünk, a játékosoknak pedig pszichésen is készen kell állniuk az ilyen helyzetre.

Az ír sajtóban megjegyezték, hogy ha Portugália vezet csütörtök este ellenük, miközben Magyarország már nyert Örményországban, akkor gyorsan gyászos hangulat lehet úrrá a dublini Aviva Stadionban.

Írországban újra bedobták Robbie Keane nevét

A The Irish Times figyelmeztet: ha eldől, hogy Írország nem jut el a pótselejtezőre egy meccsel a vége előtt, rögtön megindul a közbeszéd arról, ki legyen a következő szövetségi kapitány. A lap a lehetséges jelöltek között újra bedobta Robbie Keane nevét is, aki jelenleg a Fradi edzője.

Keane mellett Stephen Bradley, Damien Duff és az angol U21-eseket irányító Lee Carsley nevét említi a lap.

Ugyanakkor Hallgrímsson még a múlt héten is arról beszélt, hogy Írország kijuthat a világbajnokságra. A feladatot nehezíti, hogy Evan Ferguson – aki a négy ír selejtezős gólból hármat szerzett – kiesett a sorból, továbbá szintén hiányzik Ryan Manning, Jayson Molumby, Robbie Brady, Will Smallbone, Jason Knight, Matt Doherty és Sammie Szmodics is.