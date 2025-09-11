Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

A Ferencváros edzője lehet a megmentő: így áll a kapitánykérdés a magyar válogatott ellenfelénél

A gyenge vb-selejtezős rajt után napirendre került a kapitánykérdés Írországban. A magyar válogatottal azonos csoportban szereplő írek kispadjával kapcsolatban több lehetséges utódjelölt neve is felmerült – egy fogadóirodánál ott van a listán a Ferencváros trénere, Robbie Keane is.

2025. 09. 11. 11:09
Robbie Keane neve is felmerült, mint az ír válogatott következő szövetségi kapitánya. Fotó: Ladóczki Balázs
Két meccs, egy pont. Írország pontosan ugyanolyan mérleggel áll a vb-kvalifikáció F csoportjában, mint a magyar válogatott, lényeges különbség azonban, hogy míg az egymás elleni – ír szempontból 0-2-es félidei állás után, emberelőnyben elért – döntetlen mellett Magyarország hősies küzdelemben Portugáliával szemben maradt alul, addig az írek a lényegesen gyengébb Örményország otthonában szenvedtek vereséget a 2. fordulóban. Mindezek után több trénert, köztük Robbie Keane-t is hírbe hozták az ír kispaddal.

Nem áll jól a képünkön látható Heimir Hallgrímsson csapata a vb-selejtezőben. Robbie Keane is ott van az izlandi szakember lehetséges utódjelöltjei között
Nem áll jól a képünkön látható Heimir Hallgrímsson csapata a vb-selejtezőben. Robbie Keane is ott van az izlandi szakember lehetséges utódjelöltjei között                (Fotó: AFP/Paul Faith)

 

Robbie Keane az ötödik a jelöltek névsorában

A várakozásokat alulmúló kezdés után kezdheti félteni pozícióját Írország szövetségi kapitánya, Heimir Hallgrímsson. Az 58 esztendős izlandi tréner 2024 nyarán állt munkába, azóta 12 találkozón 4 győzelem, 3 döntetlen és 5 vereség a mérlege. Ha figyelembe vesszük, hogy az írek a selejtező következő, októberi mérkőzésén Portugália vendégei lesznek, kijelenthető: Hallgrímsson csapata nem sok jóra számíthat a folytatásban sem.

Egyes fogadóirodáknál már arra is tudnak fogadást kötni, hogy ki lehet Heimir Hallgrímsson utódja. Az FTC szurkolói oldala, az Üllői 129 arról számolt be, hogy Chris Hughton, Nuno Espirito Santo, Damien Duff és John O’Shea után ott van a listán a Ferencváros vezetőedzője, Robbie Keane is! 

A játékosként 146-szoros ír válogatott legenda – aki 2018 és 2020 között dolgozott már az ír válogatott edzői stábjában – esetleges szerepvállalásának esetére hatszoros szorzóval kecsegtetnek a Paddy Power oldalán, ahol a rövid jellemzésben megjegyezték: Keane neve már a korábbi kapitány, Stephen Kenny távozásakor is felmerült.

Robbie Keane 2025 januárjában szerződött a magyar bajnokcsapathoz, amely irányításával elbukta a Magyar Kupa fináléját, de megvédte címét az NB I-ben, a jelenlegi idényben pedig kvalifikálta magát az Európa-liga főtáblájára.

Az írek legutóbbi selejtezőjének videós összefoglalója: 

