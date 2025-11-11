Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt adatszivárgási botránya ügyében

Bárány DonátDebrecenmagyar válogatott

Friss jelentés a válogatott csatárának állapotáról

A labdarúgó NB I-ben 13 játéknap után a harmadik helyen álló Debrecen kedden közleményben adott tájékoztatást sérült játékosainak állapotáról. A tágabb közvélemény számára ez a magyar válogatott keretével készülő csatár, Bárány Donát miatt érdekes. Az ő játékáról a következő napok dönthetnek.

Magyar Nemzet
2025. 11. 11. 14:15
Bárány Donát (labdával) először kapott meghívást a magyar válogatott keretébe. Fotó: MTI/Vajda János
Vasárnap a Debrecen az MTK Budapest vendégeként szenvedett 3-0-s vereséget. A meccs 53. percében hagyta el a pályát a debreceniek egyik legjobbja, a házi góllövőlistát hat találattal vezető Bárány Donát, akit sérülés miatt kellett lecserélni. Ennek ellenére a magyar válogatott keretébe a múlt héten először meghívott támadó hétfőn megérkezett a nemzeti csapat összetartásának helyszínére, Telkibe, kedden pedig klubja, a DVSC adott helyzetjelentést az állapotával kapcsolatban.

Bárány Donát játéka sérülés miatt vált bizonytalanná a válogatott idei utolsó selejtezőin
A magyar válogatott edzőtáborában kezelik Bárány Donátot

A debreceniek közlése szerint Bárány Donát az MTK elleni bajnokin kapott egy rúgást, emiatt az alsó hátán zúzódást szenvedett, azonban súlyosabb sérülést nem mutattak ki a vizsgálatok. 

A 25 esztendős labdarúgót pillanatnyilag a magyar válogatott szakemberei kezelik Telkiben, játéka pedig csak azon múlik a magyar együttes idei utolsó világbajnoki-selejtezőin, hogy mennyire csökkenek a panaszai.

Ami a DVSC további sérültjeit illeti: Szécsi Márk különmunkát végez, Kocsis Dominik viszont fejsérülése után immáron a csapattal edzhet, akárcsak Batik Bence és Kusnyir Erik. Víctor Camarasa rehabilitációs foglalkozásokon vesz részt.

 

Ez vár a héten a nemzeti csapatra

A selejtezőcsoportban még két meccs vár a válogatottra: november 13-án, csütörtökön Örményországban, 16-án, vasárnap pedig Írország ellen, a Puskás Arénában lép pályára a gárda. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll. 

Íme, a csoport állása:

  1. Portugália        4    3    1    0    11-4    10 pont
  2. Magyarország    4    1    2    1    8-7    5
  3. Írország        4    1    1    2    4-5    4
  4. Örményország    4    1    0    3    2-9    3

 

Az Origo Szpíker korner című műsorában is a válogatott volt a téma:

