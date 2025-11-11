Friss jelentés a válogatott csatárának állapotáról

Vasárnap a Debrecen az MTK Budapest vendégeként szenvedett 3-0-s vereséget. A meccs 53. percében hagyta el a pályát a debreceniek egyik legjobbja, a házi góllövőlistát hat találattal vezető Bárány Donát, akit sérülés miatt kellett lecserélni. Ennek ellenére a magyar válogatott keretébe a múlt héten először meghívott támadó hétfőn megérkezett a nemzeti csapat összetartásának helyszínére, Telkibe, kedden pedig klubja, a DVSC adott helyzetjelentést az állapotával kapcsolatban.

Bárány Donát játéka sérülés miatt vált bizonytalanná a válogatott idei utolsó selejtezőin (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A magyar válogatott edzőtáborában kezelik Bárány Donátot

A debreceniek közlése szerint Bárány Donát az MTK elleni bajnokin kapott egy rúgást, emiatt az alsó hátán zúzódást szenvedett, azonban súlyosabb sérülést nem mutattak ki a vizsgálatok.

A 25 esztendős labdarúgót pillanatnyilag a magyar válogatott szakemberei kezelik Telkiben, játéka pedig csak azon múlik a magyar együttes idei utolsó világbajnoki-selejtezőin, hogy mennyire csökkenek a panaszai.

Ami a DVSC további sérültjeit illeti: Szécsi Márk különmunkát végez, Kocsis Dominik viszont fejsérülése után immáron a csapattal edzhet, akárcsak Batik Bence és Kusnyir Erik. Víctor Camarasa rehabilitációs foglalkozásokon vesz részt.

Ez vár a héten a nemzeti csapatra

A selejtezőcsoportban még két meccs vár a válogatottra: november 13-án, csütörtökön Örményországban, 16-án, vasárnap pedig Írország ellen, a Puskás Arénában lép pályára a gárda. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese négy forduló után öt ponttal a pótselejtezőt érő második helyen áll.

Íme, a csoport állása:

Portugália 4 3 1 0 11-4 10 pont Magyarország 4 1 2 1 8-7 5 Írország 4 1 1 2 4-5 4 Örményország 4 1 0 3 2-9 3

