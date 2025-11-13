magyar labdarúgó válogatottCsank Jánosvb-pótselejtező

28 éve várunk arra, ami most jöhet, de az 1997-es emlékek rettenetesek

A magyar labdarúgó-válogatott történetében eddig egyszer játszhatott vb-pótselejtezőt, bár ne játszott volna. Az 1997 novemberében megrendezett, Jugoszlávia elleni vívott két összecsapás a magyar labdarúgó-válogatott két olyan meccse, amelyről jobb lenne egy szót sem ejteni. Hogy a Rapid Sport adásában mi most mégis megtettük ezt, annak az az oka, hogy újra közel vagyunk ahhoz, hogy a csapat eljusson a vb pótkvalifikációs szakaszába.

Akik szeretik a magyar labdarúgó-válogatottat, soha nem felejtik el azt a két rettenetes eredményt hozó vb-pótselejtezőt, amit 1997 novemberében vívtunk Jugoszlávia ellen. Az első, budapesti összecsapáson 7-1-re nyertek a plávik, a belgrádi visszavágón 5-0 lett a javukra. Ez összesítésben 12-1, minden idők egyik legnagyobb kudarca volt ez a nemzeti csapatnak.

A magyar labdarúgó-válogatott két tagja, Illés Béla (jobbra) és Hamar István 1997-ben
A vb-pótselejtező küszöbén a magyar labdarúgó-válogatott

Mindezt azonban már csak a történelemkönyvek lapjain olvashatjuk. Mi is csak azért citáltuk, mert a magyar együttes ismét a pótselejtező kapujában áll. Amennyiben a most következő két selejtezőn (Örményország ellen idegenben, Írország ellen Budapesten) legalább négy pontot szerez, akkor a csoport második helyén végez és folytathatja a küzdelmet a pótselejtezőben. Erről is szól a Rapid sport mostani adása.

 

