idezojelek
Tollhegyen

Uniós tekergetők

Az óraátállítgatást eredetileg az energiatakarékossággal indokolták, ma viszont már mások a viszonyok.

Pilhál György avatarja
Pilhál György
Cikk kép: undefined
Európai BizottságvilágháborúNémet Császárságkardiológus 2025. 10. 21. 5:00

Bár minden létező felmérés azt mutatja, hogy az uniós polgárok elsöprő többsége felhagyna az óramutatók ide-oda tekergetésével, most vasárnap is egy órával vissza kell majd állítani az órákat: kezdődik a téli időszámítás. Hiába tett 2018-ban javaslatot az Európai Bizottság arra, hogy szüntessék meg az évente kétszeri óraátállítást, a tagállamok nem tudtak megállapodni, akkor a téli vagy a nyári időszámítás maradjon-e érvényben? A klasszikus uborkagörbület-rendeleten edződött olvasó persze nem lepődik meg a hír hallatán… (Először egyébként a Német Császárság és az Osztrák–Magyar Monarchia alkalmazta a nyári időszámítást, méghozzá az első világháború kellős közepén, 1916 áprilisában. Ha nem is emiatt vesztettük el a háborút, nagy sikere már akkor sem volt.)

Az óraátállítgatást eredetileg az energiatakarékossággal indokolták, ma viszont már mások a viszonyok, ráadásul a kardiológusok állítják, minden, ami az alvásidőnkbe belegázol, növeli a szív- és érrendszeri kockázatot. Kimutatott: a mutatóállítás utáni első munkanapon nagyjából tíz százalékkal emelkedik a szívrohamok száma. (Állítólag hétfőnként helyből több a szélütés, mint más napokon; sokaknak már az megviseli a szívét, ha meglátja a főnökét…) Az orvosok mellett a kétkezi emberek zöme sem örül az örökös módosítgatásoknak, és akkor még finoman fogalmaztam. Ingerültebbje az ötletgazdák szüleit is szóba hozza ilyenkor. Magyarország lakosságának elsöprő többsége is kapitális marhaságnak tartja az óramacerálást. Egy kommentelő: „Annak a fülét kellene csörgőre húzni, aki örökké állítgatni akar.”

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekELTE

Csinálják a fesztivált

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekEurópa

Köpönyeggel a migránsválság ellen

Bayer Zsolt avatarja
Bayer Zsolt
idezojelekmigráció

Vigyázó szemetek Weimarra vessétek!

Deák Dániel avatarja
Deák Dániel
idezojelekFidesz

Fidesz-előny a kampánystartnál

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekFidesz

Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Csépányi Balázs avatarja

Rossz hír érkezett a Tisza Pártnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu