Újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, hatalmas a tét a közelgő választáson + videó

„Szomorú hírek Ukrajnából, együttérzünk a hozzátartozókkal” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Úgy folytatta, hogy Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorkatonaság, de ez egy rossz választással megváltozhat április 12-e után. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Sulyok Tamás bejelentette a 2026-os országgyűlési választás dátumát, amire reagálva Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált, miszerint április 12., A biztos választás.

