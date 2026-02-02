„Szomorú hírek Ukrajnából, együttérzünk a hozzátartozókkal” – írta a közösségi oldalán megosztott videójához Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter. Úgy folytatta, hogy Magyarországon ma még biztonságban vannak a fiatalok, nem fenyegeti őket a sorkatonaság, de ez egy rossz választással megváltozhat április 12-e után. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Sulyok Tamás bejelentette a 2026-os országgyűlési választás dátumát, amire reagálva Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán reagált, miszerint április 12., A biztos választás.
Újabb magyar áldozata van az ukrajnai kényszersorozásnak, hatalmas a tét a közelgő választáson + videó
A honvédelmi miniszter a közösségi oldalán arról írt, hogy Ukrajnában újabb magyar fiatal halt meg a kényszersorozás miatt, ami a választások közeledtével intő jelként kell, hogy szolgáljon Magyarország számára. Szalay-Bobrovniczky Kristóf hangsúlyozta, hogy Magyarországon jelenleg nincs sorkatonaság, de egy rossz politikai döntés miatt ez megváltozhat, így az április 12-i választás tétje a háború és béke kérdése lesz.
A honvédelmi miniszter a videóban arról számolt be, hogy egy újabb magyar fiatal esett áldozatul az ukrajnai kényszersorozásnak, akit az ismert betegsége ellenére bekényszerítettek a hadseregbe.
Ha Magyar Péter kerül kormányra április 12-én Magyarországon, itt is ez lesz. Engedni fogja, nem fogja tudni megakadályozni Magyarország belesodródását, belecsúszását a háborúba, és akkor ugyanez lesz Magyarországon is. Ezt kell elkerülnünk! Ez a tét április 12-én. Csak a béke ad védelmet. Ezért a biztos választás a Fidesz.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf és Orbán Viktor (Fotó: MTI)
