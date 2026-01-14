Rendkívüli

Orbán Viktor: Kilencmilliárd dolláros sarcot követel Brüsszel hazánktól

választásmenczer tamásbrüsszeltisza párt

Menczer Tamás: Április 12-én nemcsak kormányt, hanem jövőt is választunk + videó

Sorsdöntőnek nevezte a közelgő választást Menczer Tamás, aki szerint a magyarok hosszú távra választanak jövőt maguknak és gyermekeiknek.

Magyar Nemzet
2026. 01. 14. 9:35
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Két út közül választhat az ország – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban, élesen bírálva a Tisza Pártot és Brüsszel szerepét.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)

Az április 12-ei választás tétjéről beszélt a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Patriótának adott interjújában. A politikus hangsúlyozta: a voksolás messze túlmutat a kormányalakításon.

Szerintem a három hónap múlva következő választásnál nemcsak kormánypártokat és kormányt választanak a magyarok, hanem jövőt, középtávú és hosszú távú jövőt, és azt a jövőt döntik el, hogy mit szeretnének maguknak és a gyerekeiknek

 – fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint a választók előtt két irány áll, harmadik lehetőség nincs. A közösségi oldalán megosztott videórészletben Menczer Tamás részletezte, milyen különbséget lát a két lehetőség között. Véleménye szerint az egyik a brüsszeli, a másik a magyar út.

Van egy brüsszeli és van egy magyar. Ne legyen kétségünk, a néppártnak ez a magyarországi lerakata, a Tisza Párt mindent végrehajtana, amit Brüsszelből követelnek

 – jelentette ki.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt álláspontja több kérdésben is egyértelművé vált.

„Háborúval, bevándorlással, megszorításokkal kapcsolatban mindent végrehajtanának” – mondta. 

A politikus ezzel szemben a magyar utat a békével, a biztonsággal és a családok támogatásával azonosította.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI)

               
       
       
       

            További játékainkhoz kattintson ide!        

   

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekfrancia

Ukrajna, Dom Perignon és a francia gazdák

Kárpáti András avatarja

Macron azt ígérte, az ukránok EU-csatlakozásával mindenki jól jár, de éppen fordítva történt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.