Menczer Tamás: Április 12-én nemcsak kormányt, hanem jövőt is választunk + videó

Két út közül választhat az ország – jelentette ki Menczer Tamás a közösségi oldalán megosztott videóban, élesen bírálva a Tisza Pártot és Brüsszel szerepét.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke kezet fog Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével. A háttérben Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) vezetője figyel Brüsszelben (Fotó: AFP)

Az április 12-ei választás tétjéről beszélt a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a Patriótának adott interjújában. A politikus hangsúlyozta: a voksolás messze túlmutat a kormányalakításon.

Szerintem a három hónap múlva következő választásnál nemcsak kormánypártokat és kormányt választanak a magyarok, hanem jövőt, középtávú és hosszú távú jövőt, és azt a jövőt döntik el, hogy mit szeretnének maguknak és a gyerekeiknek

– fogalmazott Menczer Tamás.

A kommunikációs igazgató szerint a választók előtt két irány áll, harmadik lehetőség nincs. A közösségi oldalán megosztott videórészletben Menczer Tamás részletezte, milyen különbséget lát a két lehetőség között. Véleménye szerint az egyik a brüsszeli, a másik a magyar út.

Van egy brüsszeli és van egy magyar. Ne legyen kétségünk, a néppártnak ez a magyarországi lerakata, a Tisza Párt mindent végrehajtana, amit Brüsszelből követelnek

– jelentette ki.

A kormánypárti politikus szerint a Tisza Párt álláspontja több kérdésben is egyértelművé vált.

„Háborúval, bevándorlással, megszorításokkal kapcsolatban mindent végrehajtanának” – mondta.

A politikus ezzel szemben a magyar utat a békével, a biztonsággal és a családok támogatásával azonosította.

