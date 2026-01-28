orbán viktorminiszterelnökkormányülésrezsicsökkentés

Orbán Viktor: Megvédjük a rezsicsökkentést és a rezsistopot

A miniszterelnök a közösségi oldalán osztott meg egy új bejegyzést a szerdai kormányülésről. Mint írta, meg kell védeni a rezsicsökkentést, amit Brüsszel eltörölne.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 17:31
Orbán Viktor, miniszterelnök, kormányülés Facebook
Miközben a kormány a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozik, Brüsszel eltörölné a rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról – idézte fel Orbán Viktor a közösségi oldalán.

kormányülés
Kormányülés (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

A miniszterelnök a szerdai kormányülésről jelentkezve egyértelművé tette:

a rezsicsökkentést és a rezsistopot meg kell védenünk, ebben nincs kompromisszum!

Mint megírtuk, csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a tájékoztatón beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről, így a januári rezsistop részletszabályairól is.

Szerda, kormányülés. A döntésünk világos: a rezsicsökkentést kiterjesztjük. Ez a januári rezsistop. A technikai részleteket ma hozza Lantos Csaba energiaminiszter

– utalt a kormányülés napirendjére a Harcosok klubjának küldött üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

