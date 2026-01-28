Rendkívüli

A Tisza Pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

kormányülésrezsistoprezsicsökkentés

Januári rezsistop: a technikai részletekről tárgyal a kormány

Miközben a kormány a rezsivédelem erősítésén dolgozik, Brüsszel az egész rendszert eltörölné, és az orosz gázt is kitiltaná Magyarországról.

Magyar Nemzet
2026. 01. 28. 15:27
Szerda, kormányülés. A döntésünk világos: a rezsicsökkentést kiterjesztjük. Ez a januári rezsistop. A technikai részleteket ma hozza Lantos Csaba energiaminiszter – írta a Harcosok klubjának küldött üzenetében a miniszterelnök. „Miközben mi a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozunk, Brüsszel eltörölné az egész rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról is. A Tisza energiapolitikusa, Kapitány István ezt nyíltan be is vallotta” – emlékeztetett.

A január 28-ai kormányülésen a kormány döntött a rezsistopról (Forrás: Facebook)
Felhívta a figyelmet arra is: közeledik a február, és a kormány minden vállalását teljesíti: 

  • 11 százalékkal megemelt minimálbér és 7 százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér érkezik.
  • A kétgyermekes 40 év alatti édesanyák már adómentes bért kapnak.
  • Jön a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részlete.
  • A gyermekek után érkezik a megduplázott családi adókedvezmény.
  • Hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák és a rendőrök.
  • 15 százalékkal nagyobb bér érkezik a szociális és kulturális területen dolgozóknak.

„Erre csak Magyarország képes. Közben Európában mindenhol megszorítások vannak. Ezért a Fidesz a biztos választás” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.

Borítókép: Egy kormányülés (Forrás: Facebook)


