Januári rezsistop: a technikai részletekről tárgyal a kormány

Szerda, kormányülés. A döntésünk világos: a rezsicsökkentést kiterjesztjük. Ez a januári rezsistop. A technikai részleteket ma hozza Lantos Csaba energiaminiszter – írta a Harcosok klubjának küldött üzenetében a miniszterelnök. „Miközben mi a rezsicsökkentés kiterjesztésén dolgozunk, Brüsszel eltörölné az egész rezsicsökkentést, és kitiltaná az orosz gázt Magyarországról is. A Tisza energiapolitikusa, Kapitány István ezt nyíltan be is vallotta” – emlékeztetett.

A január 28-ai kormányülésen a kormány döntött a rezsistopról (Forrás: Facebook)

Felhívta a figyelmet arra is: közeledik a február, és a kormány minden vállalását teljesíti:

11 százalékkal megemelt minimálbér és 7 százalékkal megemelt szakmunkás minimálbér érkezik.

A kétgyermekes 40 év alatti édesanyák már adómentes bért kapnak.

Jön a 13. havi nyugdíj és a 14. havi első részlete.

A gyermekek után érkezik a megduplázott családi adókedvezmény.

Hathavi fegyverpénzt kapnak a katonák és a rendőrök.

15 százalékkal nagyobb bér érkezik a szociális és kulturális területen dolgozóknak.

„Erre csak Magyarország képes. Közben Európában mindenhol megszorítások vannak. Ezért a Fidesz a biztos választás” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.