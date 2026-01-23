minimálbérforintkormányközponti statisztikai hivatalngmgarantált bérminimumnettó átlagkereset

Fontos szintet lépett át a nettó átlagkereset: láthatóvá válik az adócsökkentések eredménye

A szuverén magyar út változatlanul a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtés ösztönzésére, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. A kormányzat sikeres politkájának köszönhetően jelentős mértékben növekedtek a bérek a nehéz gazdasági helyzet ellenére is.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 9:19
Jelentős szintet lépett át az átlagkereset Fotó: Shutterstock
A kormány azért küzd, hogy 2026-ban is több jusson a magyar családok és nyugdíjasoknak. Ennek érdekében emelik a béreket, megvédik a 13. havi és bevezetik a 14. nyugdíjat, miközben csökkentik az adókat és folytatják a harcot az áremelésekkel szemben. Januártól – számos ágazati béremelés, így például a szociális és kulturális ágazatban végrehajtott 15 százalékos emelés mellett – a minimálbér 11 százalékkal, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal nőtt, ami komoly eredmény a jelenlegi kedvezőtlen külső gazdasági környezetben. Az adócsökkentéseknek köszönhetően 2025 novemberében először emelkedett 500 ezer forint fölé a nettó átlagkereset, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot, derül ki az NGM közleményéből.

Növekedő bérek, munkaalapú társadalom. / Fotó: Székelyhidi Balázs
Növekedő bérek, munkaalapú társadalom Fotó: Székelyhidi Balázs

Emelkedő bérek, sikeres politika

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 novemberében a bruttó átlagkereset 756 400 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,9 százalékos, azaz több mint 62 ezer forintos növekedést jelent. A nettó átlagkereset pedig 10,2 százalékkal 525 900 forintra nőtt. A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. A nettó átlagkereset először emelkedett 500 ezer forint fölé, a nettó mediánkereset pedig először haladta meg a 400 ezer forintot.

Novemberben a reálkeresetek éves alapon 6,2 százalékkal emelkedtek, vagyis már több mint két éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje.

A kormányzati intézkedéseknek köszönhetően 2010-hez képest egymillióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt.

Több összetevős képlet

A kormány folyamatosan azon dolgozik, hogy a családok egyre több pénzből tudjanak gazdálkodni, ennek érdekében:

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett. A kormány célja változatlanul az, hogy a közeljövőben a minimálbér elérje az 1000 eurót a bruttó átlagkereset pedig az egymillió forintot.

 

 

