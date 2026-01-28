Lepatkányozta a jobboldaliakat Csillag István, a Tisza szakértője + videó

Csillag István, a korábbi SZDSZ-es miniszter, a Tisza Párt szakértője minősíthetetlen kijelentésére hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Szánthó Miklós.

Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

– A jobboldaliakat patkányozza Csillag István, a Tisza szakértője – jelezte az Alapjogokért Központ igazgatója, aki a szóban forgó videót is megosztotta. A felvételen Magyar Péter pártjának szekértolója minősíthetetlenül beszél a jobboldali emberekről és a nemzeti petícióról is.

Azt hiszem, hogy ez már a patkányok pánikfélelme, most kellett volna még egy p betűt találnom, hogy alliteráljak megfelelően, de hát voltaképpen ezt látjuk. Tehát ez a patkányok pánik petíciója, mert tulajdonképpen így már kijön. Tehát ahogy menekülnek

– fogalmaz a tiszás szakértő.

–Csak a szokásos – kommentálta az ominózus kijelentést Szánthó Miklós.

Várom a »híres színészek«, az akadémiai értelmiségiek, a »független sajtó« meg persze Brüsszel felháborodását

– tette hozzá gúnyosan az Alapjogokért Központ főigazgatója.

A volt SZDSZ-es gazdasági miniszternek nem ez az első kirohanása: a Magyar Pétert támogató egykori botránypolitikus a minap az ATV-ben osztotta az észt: a rezsicsökkentést és a januári rezsistopot gyalázta. Többek közt arról értekezett, hogy a kormányintézkedés rossz politikai döntés, pénzszórás, a választók pedig csokival elkényeztetett gyerekek.