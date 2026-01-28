Rendkívüli

A Tisza pártból kiugrott szakértő kitálalt: tényleg adóemelésre és megszorításra készülnek, miközben a választási kampányban mást mondanak

Csillag IstvánSzánthó MiklósTisza Pártpatkányozás

Lepatkányozta a jobboldaliakat Csillag István, a Tisza szakértője + videó

A jobboldaliakat patkányozza Csillag István, a Tisza szakértője – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán az Alapjogokért Központ főigazgatója. Szánthó Miklós jelezte, várja a baloldali média és Brüsszel felháborodását.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 28. 14:16
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csillag István, a korábbi SZDSZ-es miniszter, a Tisza Párt szakértője minősíthetetlen kijelentésére hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán Szánthó Miklós. 

Budapest, 2025. október 28. Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója beszédet mond a III. Nemzetközi Izrael Párti Csúcson (International Pro-Israel Summit) a budapesti Néprajzi Múzeumban 2025. október 28-án. MTI/Bodnár Boglárka
Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka 

– A jobboldaliakat patkányozza Csillag István, a Tisza szakértője – jelezte az Alapjogokért Központ igazgatója, aki a szóban forgó videót is megosztotta. A felvételen Magyar Péter pártjának szekértolója minősíthetetlenül beszél a jobboldali emberekről és a nemzeti petícióról is. 

Azt hiszem, hogy ez már a patkányok pánikfélelme, most kellett volna még egy p betűt találnom, hogy alliteráljak megfelelően, de hát voltaképpen ezt látjuk. Tehát ez a patkányok pánik petíciója, mert tulajdonképpen így már kijön. Tehát ahogy menekülnek

– fogalmaz a tiszás szakértő. 

–Csak a szokásos – kommentálta az ominózus kijelentést Szánthó Miklós

Várom a »híres színészek«, az akadémiai értelmiségiek, a »független sajtó« meg persze Brüsszel felháborodását

– tette hozzá gúnyosan az Alapjogokért Központ főigazgatója. 

A volt SZDSZ-es gazdasági miniszternek nem ez az első kirohanása: a Magyar Pétert támogató egykori botránypolitikus a minap az ATV-ben osztotta az észt: a rezsicsökkentést és a januári rezsistopot gyalázta. Többek közt arról értekezett, hogy a kormányintézkedés rossz politikai döntés, pénzszórás, a választók pedig csokival elkényeztetett gyerekek.

 

Borítókép: Csillag István (Fotó: MW)

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekeurópai unió

Örökre?

Kondor Katalin avatarja

Az unió okoskodik, mi, magyarok meg egyre fogadjuk a háború elől menekülő szerencsétleneket.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu