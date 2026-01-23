Csillag IstvánTisza PártEllenpontjanuári rezsistoprezsicsökkentés

Csillag István újabb csillogása: a Tisza szekértolója szerint a rezsicsökkentés rossz politikai termék

Megint megszólalt Csillag István volt SZDSZ-es gazdasági miniszter. A Magyar Pétert támogató egykori botránypolitikus ezúttal az ATV-ben osztotta az észt, a rezsicsökkentést és a januári rezsistopot gyalázta. Többek közt arról értekezett, hogy a kormányintézkedés rossz politikai döntés, pénzszórás, a választók pedig csokival elkényeztetett gyerekek.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 23. 18:04
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Csillag István, a Medgyessy-kormány volt gazdasági minisztere néhány napja a Klubrádióban a legsötétebb ötvenes éveket idézve magántulajdon elvételéről álmodozott, abban reménykedve, hogy Magyar Péter nyeri a választást, most pedig a rezsicsökkentést és a rezsistopot gyalázta – idézte fel az Ellenpont

Csillag Istvánt Medgyessy Péter 2004-ben menesztette az autópálya-építésekhez köthető korrupciós botrányok miatt (Fotó: MW)

Csillag ismét megjelent, ezúttal az ATV Start című műsorában szólalt meg, és hosszan gyalázta a rezsicsökkentést és a januári rezsistopot.

Az Ellenpont összegyűjtötte a Magyar Pétert támogató volt SZDSZ-es botrányminiszter paródiába illő, de általa komolyan gondolt  kijelentéseket.  

(…) ebből nagyon jól látszik, hogy ez a rezsicsökkentés ez egy politikai termék… de hozzáteszem, egy rossz politikai termék.

(…) Mondanék egy példát: biztosan sokan emlékeznek arra, amikor Carter amerikai elnök bejelentette az első olajválság idején, hogy miért kell takarékoskodni: hogy is volt ő fölöltözve? Vastag pulóverben volt és sállal. Hogy jelentette be a mi miniszterelnökünk azt, hogy tél van, de nem kell takarékoskodni, mert a kormány kifizeti? Ingujjban.

Nekem van dán miniszterelnök-képem is… norvég miniszterelnök-képem… van angol miniszterelnök-képem… tehát amiről én beszélek, mindegyiküknek van elképesztő mennyiségű gáz- és olajlelőhelye

– hangoztatta Csillag. 

„Miben járnak ők télen? Vastag zokniban és pulóverben! Következésképpen: hogyha egy példamutatással nem arra lelkesítem a lakosságot, hogy nyugodtan lehet tovább fogyasztani azt a gázt, nem biztos hogy 22 fokosnak kell lenni a lakásoknak, lehet, hogy elég 19 – nálunk is ennyi van – nem állítom, hogy ez a legkényelmesebb, nem ingben-gatyában vagyok otthon…”

– értekezett.

(…) attól az őrült rendszertől, hogy lényegében száz forint egy köbméter gáz addig a lakosságnak, amíg belül marad a kedvezményezett mennyiségen…

 

Tehát ez megint arra vonatkozik, hogy az egy politikai termék. Ha arra szoktatom rá a gyerekemet, hogy mindennap van neki csoki, mert az jó, és ezt ő szereti, akkor nyilván a csokifogyasztás fog megnőni.

 

(…) nyilván takarékosságra, fordulatra lesz szükség, akárki győz.

(…) ugye amikor pénzt szórunk – márpedig ugye ha politikai termékekre szórjuk a pénzt…

Az Ellenpont cikke felidézi: nem Csillag az első, aki a Tisza holdudvarából a rezsicsökkentést támadja. A portál legutóbb Kapitány Istvánról írta meg, hogy eltörölné a kormányintézkedést, de korábban hasonlóképpen nyilatkozott Bódis Kriszta, Gerzsenyi Gabriella, Király Júlia, és nem maradt ki a sorból Surány György, Kéri László és Holoda Attila sem. 

A Tisza elnöke, Magyar Péter pedig korábban egyenesen humbugnak nevezte a rezsicsökkentést – emlékeztet a portálon olvasható cikk. 

Borítókép: Csillag István (Fotó: MW)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFekete-Győr András

Francesca, mint mindig!

Bayer Zsolt avatarja

Fekete-Győr elolvassa?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu