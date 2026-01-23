Csillag István újabb csillogása: a Tisza szekértolója szerint a rezsicsökkentés rossz politikai termék

Csillag István, a Medgyessy-kormány volt gazdasági minisztere néhány napja a Klubrádióban a legsötétebb ötvenes éveket idézve magántulajdon elvételéről álmodozott, abban reménykedve, hogy Magyar Péter nyeri a választást, most pedig a rezsicsökkentést és a rezsistopot gyalázta – idézte fel az Ellenpont.

Csillag Istvánt Medgyessy Péter 2004-ben menesztette az autópálya-építésekhez köthető korrupciós botrányok miatt (Fotó: MW)

Csillag ismét megjelent, ezúttal az ATV Start című műsorában szólalt meg, és hosszan gyalázta a rezsicsökkentést és a januári rezsistopot.

Az Ellenpont összegyűjtötte a Magyar Pétert támogató volt SZDSZ-es botrányminiszter paródiába illő, de általa komolyan gondolt kijelentéseket.

(…) ebből nagyon jól látszik, hogy ez a rezsicsökkentés ez egy politikai termék… de hozzáteszem, egy rossz politikai termék.

(…) Mondanék egy példát: biztosan sokan emlékeznek arra, amikor Carter amerikai elnök bejelentette az első olajválság idején, hogy miért kell takarékoskodni: hogy is volt ő fölöltözve? Vastag pulóverben volt és sállal. Hogy jelentette be a mi miniszterelnökünk azt, hogy tél van, de nem kell takarékoskodni, mert a kormány kifizeti? Ingujjban.

Nekem van dán miniszterelnök-képem is… norvég miniszterelnök-képem… van angol miniszterelnök-képem… tehát amiről én beszélek, mindegyiküknek van elképesztő mennyiségű gáz- és olajlelőhelye

– hangoztatta Csillag.

„Miben járnak ők télen? Vastag zokniban és pulóverben! Következésképpen: hogyha egy példamutatással nem arra lelkesítem a lakosságot, hogy nyugodtan lehet tovább fogyasztani azt a gázt, nem biztos hogy 22 fokosnak kell lenni a lakásoknak, lehet, hogy elég 19 – nálunk is ennyi van – nem állítom, hogy ez a legkényelmesebb, nem ingben-gatyában vagyok otthon…”

– értekezett.

(…) attól az őrült rendszertől, hogy lényegében száz forint egy köbméter gáz addig a lakosságnak, amíg belül marad a kedvezményezett mennyiségen…

Tehát ez megint arra vonatkozik, hogy az egy politikai termék. Ha arra szoktatom rá a gyerekemet, hogy mindennap van neki csoki, mert az jó, és ezt ő szereti, akkor nyilván a csokifogyasztás fog megnőni.

(…) nyilván takarékosságra, fordulatra lesz szükség, akárki győz.

(…) ugye amikor pénzt szórunk – márpedig ugye ha politikai termékekre szórjuk a pénzt…

Az Ellenpont cikke felidézi: nem Csillag az első, aki a Tisza holdudvarából a rezsicsökkentést támadja. A portál legutóbb Kapitány Istvánról írta meg, hogy eltörölné a kormányintézkedést, de korábban hasonlóképpen nyilatkozott Bódis Kriszta, Gerzsenyi Gabriella, Király Júlia, és nem maradt ki a sorból Surány György, Kéri László és Holoda Attila sem.