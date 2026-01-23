A Tisza a rezsicsökkentést támadja, a nemzeti kormány cselekszik + videó

„A kormány a januári rezsistoppal valódi segítséget nyújt a családoknak: a rendkívüli hideg miatti többletfogyasztás költségeit az állam átvállalja” – mondta a Facebook-oldalán közzétett videójában Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője Fotó: Facebook/Szentkirályi Alexandra

A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a magyar embereket szolgáló intézkedéseket folyamatosan kritizáló Tisza Párttal ellentétben a Fidesz-kormány valós segítséget nyújt.

– Ez a januári rezsistop, ami kézzelfogható segítség, nem pedig üres ígéret. Miközben mások csak kritizálnak és beszélnek, mi cselekszünk – mutatott rá, hozzátéve, hogy a rendkívüli hidegben biztosították a rászorulóknak az ingyenes tűzifát, a melegedőket.

Amíg a Tisza Párt a rezsicsökkentést támadja és elvágná Magyarországot az olcsó, kiszámítható energiától Oroszországból, addig a Fideszre számíthatnak a magyar családok

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Amint arról hírt adtunk, Orbán Viktor miniszterelnök a szerdai kormányülést követően jelentette be, hogy bevezetik a januári rezsistopot. A miniszterelnök kifejtette: a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költségét a családoktól a kormány átvállalja.