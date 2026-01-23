nagy mártonenergiaügyi minisztériummagyar közlönygulyás gergely

Rezsistop – a lakosság egyre nagyobb része állna át az átalányról

Hatalmas terhet vesz le a kormány a háztartások válláról annak a fűtési többletkiadásnak a megtérítésével, amely a mintegy félhavi, átlagosnál nagyobb hideg miatt jelentkezett. Ugyanakkor a felhasználók is tudatosak, az egyik elszámolási mód ugyanis népszerűbb kezd lenni a másiknál. Kompenzáció pedig mindkettőre jár.

Magyar Nemzet
2026. 01. 23. 12:23
rezsi
Akár átalányt fizet valaki, akár havonta diktál, kap kedvezményt, a jogszabály megjelenéséig viszont sok a kérdőjel Fotó: Bach Máté
A kormány visszatéríti az elmúlt évekénél hidegebb időjárás miatt jelentkezett azon többletkiadásokat, amelyek a lakosság megnövekedett fűtési igénye miatt keletkeztek. A rezsistopot a háztartások üdvözlik, hiszen sokan már a decemberi számlájukat sem tudták kifizetni. A Világgazdaság tud olyan esetről is, amikor egy átlagos családi ház tulajdonosa 180 ezer forintos fizetnivalóról értesült. Jó hír, hogy az MVM a napokban jelezte: ezeket a 2026 elején kiküldött számlákat további intézkedésig most nem kell kifizetni – írja a lap.

rezsi, 20220116 Dunaharaszti Rezsi illusztráció fotó: Havran Zoltán (HZ)Magyar Nemzet
Rezsi: sokan választották az átalánydíjat, most viszont többen állnának át a havi leolvasásra
Fotó: Havran Zoltán

Az említett további intézkedés pedig az lesz, hogy a Magyar Közlönyben megjelenik a többletköltség visszautalásának mikéntjét leíró rendelet. Erről a kormány várhatóan jövő csütörtökön ad tájékoztatást. Addigra kell az egyetemes gázszolgáltatásért felelős MVM-nek és a területet felügyelő Energiaügyi Minisztériumnak kitalálnia, hogyan jusson vissza a lakossághoz a kormány döntése alapján járó összeg. 

Számos kérdés felvetődik a jogszabály kihirdetéséig, kezdve azzal, hogy az átlagfogyasztás megfelelően lett-e meghatározva, van viszont valami, ami biztosnak látszik.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón közölte, hogy mindenki visszakapja azt a pénzt, amennyibe a nagyobb hideg miatt felhasznált gáza került. Hogy hogyan kapja vissza, és mennyit, arról tehát nincs hír, arról viszont igen, hogy milyen lakossági reagálások formálódnak. Származik pluszinfó Nagy Márton nemzetgazdasági minisztertől is. Mint közzétette, nemcsak a rezsihatárt túllépőkre (azaz az átlagfogyasztásnál többet használókra) terjed ki a rezsistop, hanem azokra is, akik a rezsihatár alatt maradnak, de a nagy hideg miatt többet fűtenek. 

Hab a tortán, hogy a lakossági ügyfelek tömege négy éve éppen az átlagfogyasztás rendszere miatt menekült át a havi leolvasából a kiszámítható átalánydíjas elszámolásba. Bár hivatalos statisztika erről nincs, úgy tudjuk, hogy egyenletes összegű, átalánydíjas elszámolásban eddig több lakossági ügyfél volt, mint havi leolvasásban.

