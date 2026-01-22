A Tisza Párt energetikai szakértője nekiment a rezsistopnak is

Újra a rezsicsökkentés került a baloldali kritika célkeresztjébe: Holoda Attila a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában élesen bírálta a rezsistopot – írta meg a Tűzfalcsoport.

Az energiaügyi szakértő kritikai éllel elképzelhetőnek tartotta, hogy a rendszer terheit részben az ipari fogyasztókra hárítsák át, és külön problémaként említette az átalánydíjas elszámolást is, ahol a túlfogyasztás sokszor csak hónapokkal később derül ki.

A Tűzfalcsoport felidézi:

Holoda Attila már tavaly decemberben is támadta a rezsicsökkentést, amikor Friderikusz Sándor műsorában egyenesen szemfényvesztésnek nevezte az intézkedést.

A portál emlékeztet arra is, hogy Holoda alapító tagja volt az egyik Tisza-sziget aktivistacsoportnak, amely a Feláldozható Médiamunkások Tisza-szigete nevet viseli.

Az írás szerint a baloldali szakértő a Klubrádióban nyíltan elismerte: rendszeresen támadások érik amiatt, hogy következetesen a rezsicsökkentés ellen érvel. A Tűzfalcsoport értékelése szerint Holoda megszólalásai jól illeszkednek abba a baloldali narratívába, amely a rezsivédelmi intézkedések megszüntetését vagy átalakítását sürgeti, miközben a kormány álláspontja továbbra is az, hogy a rezsicsökkentés a magyar családok védelmének egyik alapköve.

Íme a felvétel a kijelentésről.