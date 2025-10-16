Lebukott a Tisza új embere: Soros-hálózattól igazolták Holoda Attilát

A Soros-hálózatból igazolt energetikai szakértőt az egyik Tisza-sziget – szúrta ki az Ellenpont.

A Soros-alapítványokhoz köthető Atlantic Council volt energetikai szakértője, Holoda Attila a Tisza-sziget aktivistái között tűnt fel (Forrás: Ellenpont)

Mint írják, Holoda Attila a Soros-féle Open Society Foundation által támogatott Atlantic Council nevű nemzetközi agytröszt magyarországi partnerének energetikai szakértője. Ennek megfelelően a magyar energiapolitikával kapcsolatos álláspontja egybevág a brüsszeli kritikákkal: szerinte a rezsicsökkentés csak egy politikai termék , amelynek a felárát a lakosság fizeti.

Holoda is megjelent a Tisza környékén

Nem sokkal a Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda felbukkant a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontroll.hu felületén is, ahol az orosz energiahordozókról való leválást sürgette.

Az energetikai szakértő 2024. augusztus 28-án, a csoport alapításakor csatlakozott a „Feláldozható Médiamunkások Tisza-szigete” nevű csoporthoz.

A csoportot a nemrég elhunyt Mikó Róbert, a Dankó Rádió volt csatornaigazgató-helyettese alapította, tagjai többnyire korábbi műsorvezetők, szerkesztők. A Tisza-sziget jelenleg is elérhető, azon kormánykritikus tartalom található, de a hozzá tartozó felület „szüneteltetve” státusban van.

Holodát tehát 2024 augusztusa óta a Tisza aktivistájaként tartják számon. Ennek fényében különösen érdekes, hogy milyen nyilatkozatokat tett az elmúlt időszakban. Ahogy az is, hogy milyen háttérrel került a Tisza-aktivisták körébe.

Holoda szerint a rezsicsökkentés átverés volt, csak az emberek nem értik

Holoda a rezsicsökkentés éles kritikusaként került a párt aktivistáit gyűjtő Tisza-szigetbe: már 2023-ban arról beszélt,

átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik.

Ezzel a hozzáállással utóbb hamar beilleszkedett a Tisza Pártba, amelynek vezetője, Magyar Péter azt mondta,

a rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van rezsicsökkentés.

A Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda egyre hangosabban visszhangozta a Tisza Párt és Brüsszel álláspontját az energiapolitika kapcsán. A Kontroll.hu-nak adott interjúban még arról beszélt, szerinte igazságtalan a rezsicsökkentés, mivel aki kevesebb fogyasztót üzemeltet egy háztartásban, az kevésbé részesül belőle, míg a gazdagabbak akár több ingatlanban is igénybe vehetik a támogatást. Ezt követően viszont egyre élesebben sorolt be a Tisza Párt narratívája mellé. Az elmúlt időszakban többek között arról beszélt, hogy:

A rezsicsökkentés csak egy politikai termék, mindegy, hogy honnan jön a gáz. Ez a kijelentés tulajdonképpen megegyezik azzal, miszerint Magyar Péter humbugnak tartja a rezsicsökkentést.

Majd a szankciópárti álláspont mellett sorolt érveket, mondván, „csak mese, hogy Ukrajna miatt nő a rezsi”.

Ezután lakossági illúziónak, vállalati csapdának minősítette a rezsicsökkentést.

Végül nemrég azzal érvelt az orosz olaj magyarországi importjának felfüggesztése mellett, hogy Oroszország számára fontos az üzemanyageladásból származó bevétel, így hazánknak szolidaritásból le kell válnia az orosz energiahordozókról.

Mindez azonban nemcsak a Tisza Párt kommunikációjával vág össze, hanem a nemzetközi baloldal, és a Soros-hálózat álláspontját is tükrözi. Nem véletlenül.