Orbán Viktor: Uniós polgárok nem vívnak csatát, az EU mégis úgy tekint magára, mintha háborúban állna + videó

Lebukott a Tisza új embere: Soros-hálózattól igazolták Holoda Attilát

A Soros-alapítványokhoz köthető Atlantic Council volt energetikai szakértője, Holoda Attila a Tisza-sziget aktivistái között tűnt fel. A rezsicsökkentést „politikai terméknek” nevező szakember most Magyar Péter köreihez csatlakozott, és Brüsszel energiapolitikai narratíváját erősíti. Nem sokkal a Tisza Szigethez való csatlakozását követően felbukkant a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontroll.hu felületén is, ahol az orosz energiahordozókról való leválást sürgette.

Magyar Nemzet
2025. 10. 16. 9:42
Tisza párt, Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balazs)
A Soros-hálózatból igazolt energetikai szakértőt az egyik Tisza-sziget – szúrta ki az Ellenpont.  

Holoda Attila, Magyar Márton médiájában. Soros-hálózat, Tisza
A Soros-alapítványokhoz köthető Atlantic Council volt energetikai szakértője, Holoda Attila a Tisza-sziget aktivistái között tűnt fel (Forrás: Ellenpont)

Mint írják, Holoda Attila a Soros-féle Open Society Foundation által támogatott Atlantic Council nevű nemzetközi agytröszt magyarországi partnerének energetikai szakértője. Ennek megfelelően a magyar energiapolitikával kapcsolatos álláspontja egybevág a brüsszeli kritikákkal: szerinte a rezsicsökkentés csak egy politikai termék , amelynek a felárát a lakosság fizeti. 

 

Holoda is megjelent a Tisza környékén

Nem sokkal a Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda felbukkant a Magyar Péter testvére által üzemeltetett Kontroll.hu felületén is, ahol az orosz energiahordozókról való leválást sürgette.

Az energetikai szakértő 2024. augusztus 28-án, a csoport alapításakor csatlakozott a „Feláldozható Médiamunkások Tisza-szigete” nevű csoporthoz.

A csoportot a nemrég elhunyt Mikó Róbert, a Dankó Rádió volt csatornaigazgató-helyettese alapította, tagjai többnyire korábbi műsorvezetők, szerkesztők. A Tisza-sziget jelenleg is elérhető, azon kormánykritikus tartalom található, de a hozzá tartozó felület „szüneteltetve” státusban van.

Holodát tehát 2024 augusztusa óta a Tisza aktivistájaként tartják számon. Ennek fényében különösen érdekes, hogy milyen nyilatkozatokat tett az elmúlt időszakban. Ahogy az is, hogy milyen háttérrel került a Tisza-aktivisták körébe.

 

Holoda szerint a rezsicsökkentés átverés volt, csak az emberek nem értik

Holoda a rezsicsökkentés éles kritikusaként került a párt aktivistáit gyűjtő Tisza-szigetbe: már 2023-ban arról beszélt, 

átverés volt a rezsicsökkentés, csak az emberek nem értik.

Ezzel a hozzáállással utóbb hamar beilleszkedett a Tisza Pártba, amelynek vezetője, Magyar Péter azt mondta, 

a rezsicsökkentés is egy humbug, ma a magyar emberek átlagosan többet fizetnek az energiáért, mint az európai átlag, mert csak egy bizonyos szintig van rezsicsökkentés.

A Tisza-szigethez való csatlakozását követően Holoda egyre hangosabban visszhangozta a Tisza Párt és Brüsszel álláspontját az energiapolitika kapcsán. A Kontroll.hu-nak adott interjúban még arról beszélt, szerinte igazságtalan a rezsicsökkentés, mivel aki kevesebb fogyasztót üzemeltet egy háztartásban, az kevésbé részesül belőle, míg a gazdagabbak akár több ingatlanban is igénybe vehetik a támogatást. Ezt követően viszont egyre élesebben sorolt be a Tisza Párt narratívája mellé. Az elmúlt időszakban többek között arról beszélt, hogy:

  • A rezsicsökkentés csak egy politikai termék, mindegy, hogy honnan jön a gáz. Ez a kijelentés tulajdonképpen megegyezik azzal, miszerint Magyar Péter humbugnak tartja a rezsicsökkentést.
  • Majd a szankciópárti álláspont mellett sorolt érveket, mondván, „csak mese, hogy Ukrajna miatt nő a rezsi”.
  • Ezután lakossági illúziónak, vállalati csapdának minősítette a rezsicsökkentést.
  • Végül nemrég azzal érvelt az orosz olaj magyarországi importjának felfüggesztése mellett, hogy Oroszország számára fontos az üzemanyageladásból származó bevétel, így hazánknak szolidaritásból le kell válnia az orosz energiahordozókról.

Mindez azonban nemcsak a Tisza Párt kommunikációjával vág össze, hanem a nemzetközi baloldal, és a Soros-hálózat álláspontját is tükrözi. Nem véletlenül.

 

Ezerforintos benzinár jönne a Tisza Párt és Holoda terveivel

Ahogy azt korábban is megírta az Ellenpont, a Tisza Párt átemelte programjába Brüsszel orosz energiahordozók tiltására vonatkozó célkitűzését. A Századvég számítása kimutatta: ez súlyos következményekkel járna, Magyarország kevesebb olajat tudna vásárolni, ami a benzin literenkénti árát 1026 forintra, a gázolajét pedig 1051 forintra növelné.

 

Soros-hálózatból a Tisza aktivistái közé

Holoda Magyar Péter berobbanásának környékén csatlakozott az Egyensúly Intézet csapatához. Az intézet igazgatója és társalapítója Boros Tamás, aki a brüsszeli székhelyű Foundation for European Progressive Studies (FEPS) tudományos tanácsának tagja. Ez a szervezet szorosan együttműködik az európai szocialista pártokkal. Maga Boros a Gyurcsány–Bajnai-kormányok idején az Európai Parlamentben, a külügyminisztériumban, végül az Európai Bizottságban dolgozott szakértőként. 2008-ban társalapítója volt a Policy Solutions politikai elemzőintézetnek. Az intézet másik társalapítója, Závecz Tibor szintén a baloldal fontos háttérembere. A politológus a ZRI Závecz Research Intézet igazgatójaként 

rendszeresen végez közvélemény-kutatásokat és készít háttéranyagokat a baloldali politikusoknak, pártoknak.

Az Egyensúly Intézet partnerei között számos olyan külföldi szervezet van, amely erősen kötődik a nemzetközi progresszív, liberális körökhöz. Ilyen például a Friedrich Ebert Stiftung, amely a német szociáldemokraták pártalapítványa. Ennél is érdekesebb, hogy 

az intézet a partneri között tartja számon az Atlantic Council nevű nemzetközi balliberális agytrösztöt.

Mint arról az Ellenpont korábban beszámolt, az Atlantic Council küldetésnyilatkozatában pártatlan szervezetnek hirdeti magát, amely az Egyesült Államok vezető szerepét ösztökéli világszerte. 

Az idők alatt ez a szervezet is, ahogy a USAID vagy a NED, az eredeti céljától eltérően az amerikai baloldal érdekeinek totális kiszolgálójává vált.

Ennek megfelelően az Atlantic Council 2022/2023-as éves jelentésében például a legnagyobb baloldali politikai machinátorok jelennek meg: az Open Society és a Rockefeller-alapítványok mellett neves fegyvergyártók is megjelentek donorként a szervezet mögött. A listán szerepel a vezető gyártónak számító Lockheed Martin, a repülőgép-alkatrészekre és radarokra specializálódott Raytheon Technologies, a BAE Systems vagy a dróngyártó General Atomics.

A stábban pedig nem mást találunk, mint az ellenzéki kampányba hárommilliárd forintnak megfelelő dollárt gurító Action for Democracy vezetőjét, Korányi Dávidot .

Fotó: Ellenpont

Korányi személyesen is kiállt Magyar Péter mellett egy korábbi publicisztikájában, az Atlantic Council pedig nemrég a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt látta vendégül.

A Holodának munkát adó Egyensúly Intézet mögött tehát egyértelműen beazonosíthatók a Soros-hálózat szálai. A Tisza Párt aktivistahálózatához csatlakozó Holoda nyilvános megszólalásaiban is erősen a globalista baloldal narratívájához hasonló álláspontot közöl rendszeresen. Tisza-sziget-tagként támadja a rezsicsökkentést és kritizálja a magyar álláspontot, amely az ország energiabiztonságának érdekében szükségesnek tartja az olcsó orosz energiahordozók importját.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: PestiSrácok/Hatlaczki Balázs)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konservatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

