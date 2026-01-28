kormányinfókormányülésgulyás gergely

A januári rezsistop részleteit csütörtökön ismerteti a kormány

A szerdai kormányülésen tárgyalták a rezsistop technikai részleteit. Erről és várhatóan számos más témáról is szó esik a csütörtöki kormányinfón, ahol Gulyás Gergely és Vitályos Eszter számol be a kormány döntéseiről.

Máté Patrik
2026. 01. 28. 16:33
kormanyinfo Ladóczki Balázs
Csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a tájékoztatón beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről.

A csütörtöki Kormányinfón kiderülnek a januári rezsistop részletszabályai (Fotó: Havran Zoltán)

Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón tudatta, hogy ezen a héten ismertetik a januári rezsistop részletszabályait. Így várhatóan erről is szó esik a Kormányinfón, amelyen ott lesz munkatársunk, az elhangzottakról pedig a Magyar Nemzet internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.

Szerda, kormányülés. A döntésünk világos: a rezsicsökkentést kiterjesztjük. Ez a januári rezsistop. A technikai részleteket ma hozza Lantos Csaba energiaminiszter

– utalt a kormányülés napirendjére a Harcosok klubjának küldött üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.

Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

