A januári rezsistop részleteit csütörtökön ismerteti a kormány

Csütörtökön délelőtt tíz órától Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A két politikus a tájékoztatón beszámol a szerdai kormányülésen született legfontosabb döntésekről.
Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón tudatta, hogy ezen a héten ismertetik a januári rezsistop részletszabályait. Így várhatóan erről is szó esik a Kormányinfón, amelyen ott lesz munkatársunk, az elhangzottakról pedig a Magyar Nemzet internetes kiadása élő, folyamatosan frissülő tudósításban számol be.
Szerda, kormányülés. A döntésünk világos: a rezsicsökkentést kiterjesztjük. Ez a januári rezsistop. A technikai részleteket ma hozza Lantos Csaba energiaminiszter
– utalt a kormányülés napirendjére a Harcosok klubjának küldött üzenetében Orbán Viktor miniszterelnök.
Borítókép: Kormányinfó (Fotó: Ladóczki Balázs)
