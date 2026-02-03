Tragédia Szilágycsehen: leomlott a református templom tornya + videó

Leomlott az erdélyi Szilágycseh református templomának tornya és jelentős része kedden este. A helyszínre érkezett tűzoltók megkezdték az esetleges áldozatok felkutatását a romok között, de az első jelentések szerint nem történt személyi sérülés.

Forrás: Maszol.ro

Az erdélyi Krónika című hírportál a közösségi médiában fellelhető képek és videók alapján arról számolt be, hogy a lehullott fal- és tetőszerkezeti elemek több, a járdán és az úttesten parkoló gépkocsit is megrongáltak. A környéket rövid időre pánik és káosz uralta, az anyagi kár számottevő. A lap nem hivatalos forrásokból arról értesült, hogy

a templom közvetlen környezetében földmunkák folytak, így felmerül a gyanú, hogy ezek hozzájárulhattak az épület szerkezeti instabilitásához, illetve az omláshoz.

A hatóságok kivonultak a helyszínre, lezárták az érintett útszakaszt, és vizsgálják az omlás pontos okait. A Szilágy megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a torony az úttestre dőlt, teljesen elzárva a forgalmat mindkét irányban.

A helyszínre a szilágycsehi tűzoltók mellett zilahi egységek is kivonultak több tűzoltóautóval, rohammentővel, valamint speciális mentőfelszereléssel és keresőkutyás egységgel.

A Krónika felidézte:

a szilágycsehi református templom Szilágy megye egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke.

A templom középkori eredetű: a mai épület magja a XV–XVI. század fordulóján alakult ki, erre utal a szentély boltozatán fennmaradt 1519-es évszám is.

Eredetileg gótikus stílusú, egyhajós templom lehetett, amelyet a korabeli földbirtokos családok támogatásával építettek és bővítettek. A reformációt követően a templom a református közösség használatába került, és azóta is a helyi egyházközség központja.

Az épület a története során több viszontagságon ment keresztül: a XVII. század elején tűz pusztította el a tetőszerkezetet, a későbbi évszázadokban több javítás és átalakítás történt.

A templom állagának megóvása érdekében a közelmúltban átfogó felújítási program indult. A munkálatok célja az épület szerkezeti megerősítése, a tető és a falazatok helyreállítása, valamint a belső terek és a homlokzat restaurálása az eredeti építészeti értékek tiszteletben tartásával.